九州唯一昭和時代商店街！還原當年鯨魚肉學餐　免費搭復古巴士

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

九州唯一最具昭和時代風情的懷舊商店街「昭和の町」，包括中央通、新町一、二街的町區，共550公尺長，街道上充滿復古風味招牌、建築物、商店，彷彿是一條長長的時光隧道。不但假日有懷舊復古巴士行駛，就連昭和時期學生的營養餐也吃得到，裡面竟然有鯨魚肉！這裡也是《解憂雜貨店》的取景地，大部分都是無料參觀，部分需要付費的是懷舊商店與復古物件展示之類的，今年是昭和100年，復古風又即將吹起。

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門票資訊

▲有3個館可參觀，可無料入場，部分場館需收費。

駄菓子屋之夢博物館

一進去就很有童年時代雜貨店的感覺，是個以昭和30年代為主題、充滿懷舊氛圍的商店街， 每個店鋪都展示有代代相傳的寶物。

▲玩具博物館（Toy Museum）與1960年代生活博物館（1960s Everyday Life Museum）展出超過六萬件來自昭和時代的稀有物品。

紀念攝影館

▲是可以拍懷舊復古風照片的地方，剛好這一天沒開。

▲也可以租借復古服裝。

昭和之夢町三丁目館

▲可以體驗昭和時代生活的地方，完美還原昭和時代的生活環境。

▲以前的可樂販賣機，而且還能使用。

▲真的可以射擊的小遊戲。

▲連昭和時期的電器都有展出。

▲特別懷舊的學校場景。

復古巴士

假日有懷舊復古巴士行駛，免費周遊昭和之町，全程15分鐘。時間為上午10：00－11：30、下午13：00－15：00，在昭和浪漫蔵前乘車。

駅通り商店街

不知道是不是平日來的關係，有開的店不多，不過還好我們這趟想吃的昭和時期學生營養餐店有開。這裡的老街真的很樸實，不會過度商業化，食堂賣的定食價格也超級便宜，內容物也都是昭和時期維持至今的復古風格。

▲這裡的特產是花生。

▲這家鮮魚店保留著昭和時期的冷凍庫。

▲這家咖啡輕食店至今還保留著昭和時期的學校營養餐，竟然還有鯨魚肉！

▲裝潢也超復古。

▲完整還原昭和時期的學餐。

▲聽說那個牛奶罐即將停產，好可惜。麵包好大一個，旁邊是炸鯨魚肉。

▲看到「哆啦A夢」常出現的公園！看看空地那三根水管是不是超熟悉的。



昭和の町

地址：大分県豊後高田市新町989－1

時間：平日 10：00－17：00、假日 09：00－17：00（大部分店家）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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