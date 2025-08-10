ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

「宇佐神宮」是遍布全國八幡社的總本宮，更是大分縣代表性能量景點，還被CNN評選為「日本最美景點」，也是日本最重要的神社之一，2025年剛好迎來鎮座的第1300年。我們剛好遇到宇佐神宮的「夏越之大祓」，是日本一年一度重要的神事，可以祓除上半年累積的污穢與厄運，祈求下半年平安順遂、健康長壽。

參觀神社正確禮儀
參觀神社有幾個禮貌需要遵守，看到巨大鳥居記得脫帽鞠躬，告知你到了，走的時候也要鞠躬打招呼，才算儀式完成。還有走路也記得別走正中間，因為那是神明走的地方。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲進入神社前需要淨一下手、口，這裡的手水舍據說是日本最大的。

環境

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲宇佐神宮超廣，沿路會經過一些小神社。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲宇佐神宮寶物館。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲宇佐神宮域內，大片森林綠意，襯托鮮豔的朱紅色神殿、鳥居和小橋，景色優美。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲走過一段很長的階梯，其中一個樓梯中間藏著一顆愛心形狀的卵石，位於其中一個燈籠下方。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲宇佐神宮供奉三尊主祭神，最重要的是八幡大神。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲國寶宇佐神宮本殿。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲參拜方式非一般的「二禮二拍手一禮」，而是「二禮四拍手一禮」。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲宇佐神宮本殿旁邊有一棵樹齡約800年的樟樹，是神宮內的能量景點之一，摸著樹繞一圈可以祈求健康長壽。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲御守方面推薦金錢龜跟交通御守，在地人說是必買。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲御朱印也是手寫，很有紀念價值。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲這家霜淇淋很有特色，有貓貓造型跟神社造型。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

夏越之大祓
宇佐神宮的「夏越之大祓」，是日本一年一度重要的神事，旨在祓除上半年累積的污穢與厄運，祈求下半年平安順遂、健康長壽。每年六月三十日，宇佐神宮便會架起巨大茅輪，是由無數束青翠的茅草編織而成，象徵著淨化與重生，當然儀式也是有一定規矩，跟著在地人做就可以了。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

穿茅輪的儀式
整個儀式中，參拜者需穿過茅輪3次。第一次向茅輪拜拜後，穿過茅輪再向左拐，回到茅輪的前方。第二次向茅輪拜拜，穿過茅輪後向右拐，回到茅輪的前方。第三次向茅輪拜拜，穿過茅輪後再次向左拐，回到茅輪的前方。最後一次向茅輪拜拜，用左腳踏過茅輪，方為完成。

▲▼宇佐神宮。（圖／部落客mika授權提供）

宇佐神宮

地址：大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
營業時間：06：00－18：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

