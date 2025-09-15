ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本最大Hello Kitty主題樂園！夢幻城堡體驗療癒角色互動

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

全日本最大的Hello Kitty主題樂園在大分喔！是一座以Hello Kitty和美樂蒂等三麗鷗卡通明星的主題樂園，園區雖然不大，但情緒價值給很滿，可以跟Hello Kitty近距離接觸，讓我們這群老少女都難得的少女心噴發了起來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

門票資訊

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲門票不貴，日幣3600元（約新台幣719元）。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲買了門票還有送明星小卡，每一張還都不一樣呢！

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲樂園坐落於山丘上，擁有各式各樣可愛又好玩的遊樂設施。

三麗鷗遊行
每日舉行的「Parade Parallel」巡遊，Hello Kitty、美樂蒂（My Melody）以及其他深受喜愛的三麗鷗角色都會出現喔！不過巡遊不能拍靜態照片，只能拍影片，很奇妙的規定；除了巡遊以外，還有如春季櫻花季、夏季水上活動和煙火，秋季萬聖節和凱蒂貓的生日，冬季聖誕節和跨年倒數計時等，晚上營業的時候，更使用了120萬個燈泡的魔法燈光秀。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲建築物也都像童話世界一樣，好魔幻。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲第一站先去參觀精心打造的 Hello Kitty主題臥房，與本人相見歡。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲Hello Kitty城堡。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲還有走秀舞台。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲入場需要另外付費。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲參觀Hello Kitty的閨房！

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲真的可愛到爆炸。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲超級粉紅系！

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲連浴缸都是粉紅的。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲到了最期待的環節，跟本人合照。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲Hello Kitty真的會很有耐心的跟妳互動、聽妳說話，給妳滿滿的情緒價值之餘，還會抱抱、拍拍、摸摸。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲每一組合照時間雖然給得不多，但也不會太過強制，盡量給互動時間。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲我個人對Hello Kitty其實沒什麼感覺，但一走進來是真的會分泌多巴胺，莫名的很開心。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲還有其他遊樂設施。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲快來跟Hello Kitty和她的可愛夥伴們，蛋黃哥、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂等一起玩。

多種特色遊樂設施
樂園內有14個各具特色的遊樂設施，包括凱蒂城堡、三麗鷗角色船遊、凱蒂機器人遊戲、萬景摩天輪以及和諧列車等。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲是說老人如我們，當然是跑到室內吃東西吹冷氣比較實在。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲就連餐點都可愛的樂園。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲竟然還有Hello Kitty許願池。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲其實園區很大啦！只是我們沒這麼多時間可以一一去。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲吃完東西後，一群人就跑去採購了！園內有獨家販售的三麗鷗明星周邊商品，很值得買。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲人手一袋，收穫滿滿。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲竟然有燒焦版本的Hello Kitty，我覺得燒焦版本的限定商品比較吸引我。

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

▲出園時，員工的歡送氛圍也很可愛。

主題樂園魅力無限
這裡真的可以讓老少女回春！不分年齡段都可以獲得滿滿情緒價值。這裡的魅力是可以擄獲各年齡段女孩的芳心。總之，帶家裡大小女孩兒來這裡就對了！

▲▼遊樂園 Harmony Land。（圖／部落客Mika授權提供）

遊樂園 Harmony Land

地址：大分県速見郡日出町大字藤原5933番地
電話：0977－73－1111
營業時間：因季節而變動／休園日：不定休（前往園區前可提前上網查詢）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►九州唯一昭和時代商店街！還原當年鯨魚肉學餐　免費搭復古巴士
►大阪→別府「夜間遊輪」交通住宿一次搞定　還有自助餐吃到飽
►桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q

關鍵字： 遊樂園 Harmony Land 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 日本特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元

玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元

北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

全台9處必訪金針花海盤點！

全台9處必訪金針花海盤點！

台中《96分鐘》電影劇照特展免費看

台中《96分鐘》電影劇照特展免費看

淡水「蘊泉庄」也推港點吃到飽

淡水「蘊泉庄」也推港點吃到飽

手搖飲限定水果飲品新上市

手搖飲限定水果飲品新上市

日本最大Hello Kitty主題樂園開箱！

日本最大Hello Kitty主題樂園開箱！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

手工水果冰只賣40隱身人煙罕至柑仔店

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名

萬里預約制玩水烤肉農莊！

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

「2025台北水舞嘉年華」開幕直擊

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

熱門行程

最新新聞更多

羽田機場安檢員狂偷旅客現金　1個月得手30萬

全台9處必訪金針花海盤點！

台中《96分鐘》電影劇照特展免費看

淡水「蘊泉庄」也推港點吃到飽

手搖飲限定水果飲品新上市

日本最大Hello Kitty主題樂園開箱！

《Pokémon GO》36條官方路線今登場

紫南宮拜完必吃！龍眼木燻烤甕缸雞　假日常客滿

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366