日本最大Hello Kitty主題樂園！夢幻城堡體驗療癒角色互動

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

全日本最大的Hello Kitty主題樂園在大分喔！是一座以Hello Kitty和美樂蒂等三麗鷗卡通明星的主題樂園，園區雖然不大，但情緒價值給很滿，可以跟Hello Kitty近距離接觸，讓我們這群老少女都難得的少女心噴發了起來。

門票資訊

▲門票不貴，日幣3600元（約新台幣719元）。

▲買了門票還有送明星小卡，每一張還都不一樣呢！

▲樂園坐落於山丘上，擁有各式各樣可愛又好玩的遊樂設施。

三麗鷗遊行

每日舉行的「Parade Parallel」巡遊，Hello Kitty、美樂蒂（My Melody）以及其他深受喜愛的三麗鷗角色都會出現喔！不過巡遊不能拍靜態照片，只能拍影片，很奇妙的規定；除了巡遊以外，還有如春季櫻花季、夏季水上活動和煙火，秋季萬聖節和凱蒂貓的生日，冬季聖誕節和跨年倒數計時等，晚上營業的時候，更使用了120萬個燈泡的魔法燈光秀。

▲建築物也都像童話世界一樣，好魔幻。

▲第一站先去參觀精心打造的 Hello Kitty主題臥房，與本人相見歡。

▲Hello Kitty城堡。

▲還有走秀舞台。

▲入場需要另外付費。

▲參觀Hello Kitty的閨房！

▲真的可愛到爆炸。

▲超級粉紅系！

▲連浴缸都是粉紅的。

▲到了最期待的環節，跟本人合照。

▲Hello Kitty真的會很有耐心的跟妳互動、聽妳說話，給妳滿滿的情緒價值之餘，還會抱抱、拍拍、摸摸。

▲每一組合照時間雖然給得不多，但也不會太過強制，盡量給互動時間。

▲我個人對Hello Kitty其實沒什麼感覺，但一走進來是真的會分泌多巴胺，莫名的很開心。

▲還有其他遊樂設施。

▲快來跟Hello Kitty和她的可愛夥伴們，蛋黃哥、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂等一起玩。

多種特色遊樂設施

樂園內有14個各具特色的遊樂設施，包括凱蒂城堡、三麗鷗角色船遊、凱蒂機器人遊戲、萬景摩天輪以及和諧列車等。

▲是說老人如我們，當然是跑到室內吃東西吹冷氣比較實在。

▲就連餐點都可愛的樂園。

▲竟然還有Hello Kitty許願池。

▲其實園區很大啦！只是我們沒這麼多時間可以一一去。

▲吃完東西後，一群人就跑去採購了！園內有獨家販售的三麗鷗明星周邊商品，很值得買。

▲人手一袋，收穫滿滿。

▲竟然有燒焦版本的Hello Kitty，我覺得燒焦版本的限定商品比較吸引我。

▲出園時，員工的歡送氛圍也很可愛。

主題樂園魅力無限

這裡真的可以讓老少女回春！不分年齡段都可以獲得滿滿情緒價值。這裡的魅力是可以擄獲各年齡段女孩的芳心。總之，帶家裡大小女孩兒來這裡就對了！

遊樂園 Harmony Land

地址：大分県速見郡日出町大字藤原5933番地

電話：0977－73－1111

營業時間：因季節而變動／休園日：不定休（前往園區前可提前上網查詢）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

