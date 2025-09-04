ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
巨牆圍繞＋開放式玻璃穹頂超壯觀！韓國水原2.0升級版星空圖書館

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

除了江南COEX MALL裡的星空圖書館，位於水原Starfield購物中心4到7樓，還有另一座2024年1月才開幕的2.0升級版星空圖書館，同樣也很值得朝聖。這裡有挑高13公尺的巨型落地式設計網美書櫃牆，共7萬多本藏書。陽光透過開放式玻璃穹頂灑落，半空中彩色星球更是襯得星光點點，真的很壯觀。

交通

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲位於水原市，從首爾出發交通時間約一小時。搭乘首爾地鐵1號線到華西站，從1號出口走路約10分鐘。

環境

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲裝置藝術非常好拍。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲是可以攜帶寵物進入的百貨商場。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲中間有巨型LED電子螢幕。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲Starfield星空圖書館就位於4樓到7樓。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲曲線設計的全白內部空間。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲面積達2,800平方公尺的雙層挑高空間，到五樓拍攝更美。建議不要假日來，會鬧哄哄的都是人。下午四、五點來等到晚上，會有不一樣的風景，這裡白天晚上都很美。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲共7萬多本藏書，超驚人。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲假日常會有文化表演。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲中央有條白色階梯走道也很受歡迎。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲玻璃穹頂下方一顆顆高懸在半空中的彩色星球，呼應了星空主題。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲擁有全新的設備電子書系統，方便尋找書籍並閱讀。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲周邊提供的座位很多，而且幾乎都有提供插座與USB孔。

周邊美食推薦

行宮刨冰 행궁빙수
這家位於水原華成行宮旁可愛的黃色小屋，裡面賣各種冷熱甜品，尤其是各種創意雪花冰更是吸引人，加上這裡座位很多，又位於觀光熱點區，生意超級好。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

明城排骨 명성돼지갈비
為了去星空圖書館而來的水原，這裡離首爾市區車程約一小時，不過難得來了，必吃的就是水原烤排骨！這家剛好位於水原華城長安門旁，逛完華城後，可以來吃個烤排骨後再搭公車回車站。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

水原 쌍용각 炸醬麵

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

▲這家便宜又大碗就算了，麵還很Q，醬也調得鹹甜適中；但糖醋肉就挺普通的，炒碼麵也頂多算是中規中矩。

Jung Jiyoung Coffee Roasters
水原華城行宮是保留很完好的世界文化遺產之一，有城牆、宮殿、四個城門以及兩座水門，周邊咖啡廳林立，是很適合約會的地方。城邊寶藏小店很多，像這家廢墟風咖啡廳就超有特色，是水原當地的咖啡品牌。

▲▼Starfield星空圖書館。（圖／部落客mika授權提供）

水原星空圖書館

地址：京畿道水原市長安區水城路175號
營業時間：10：30－22：00

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

