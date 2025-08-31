朝聖「世界冠軍威士忌酒廠」在宜蘭！近看巨型壺式蒸餾器太震撼

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

因為韓國明星推薦，我才知道原來得過世界冠軍的威士忌在宜蘭！採用中央山脈與雪山山脈的清澈水源，在太平洋水氣與雪山山風作用下，孕育出口感醇厚、風味迷人的金車威士忌。如果有機會請一定要來參觀台灣第一座威士忌酒廠「金車噶瑪蘭酒廠」，親身體驗Kavalan Whisky的製造流程。園區很大，可以直接開車進來，提供免費導覽與品酒，來這裡買威士忌更是爽度極高。

環境

▲設有停車場。

▲連續三年五座世界冠軍，從本土到打入國際，以「KAVALAN」為品牌，榮耀宜蘭。



酒堡

▲酒廠真的很大，有行政中心、酒堡咖啡、蒸餾廠等，建議開車直接開到酒堡就好，可以參觀、試飲，還有商店也在這裡。

▲一樓是酒廠禮品店和試飲區，二樓是噶瑪蘭花園廳（威士忌品酒室、花園酒吧、威士忌實驗室）和伯朗咖啡館。

酒廠禮品店

▲很多外國人來這裡買世界冠軍威士忌。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲這裡也有啤酒可以買。

威士忌冰淇淋

▲很推薦可以買來吃吃看，有威士忌的酒香，但不至於太過濃烈。

▲口味很多，有無酒精冰淇淋跟含酒精冰淇淋可以選。

▲這裡提供免費試飲。

伯朗咖啡館／噶瑪蘭花園廳

▲即使不喝威士忌，只來用餐也可以，這裡環境真的很棒。

免費導覽

▲體驗Kavalan Whisky的製造流程，從水質介紹到蒸餾、發酵等整套生產製程一一解說。

▲蘇格蘭壺式蒸餾器。

▲儲藏橡木桶裝威士忌的地方，這裡酒香味超濃，即使隔著一層厚厚玻璃都聞得到。



金車噶瑪蘭酒廠

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

電話：03－9229000

營業時間：09：00－18：00

