獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！體驗生態池划船、享用管家現做早餐

有時候一群朋友想聚聚，還真的是只能來宜蘭住包棟民宿，畢竟想找這麼寬敞的地方，還有讓小孩盡情放電的環境，確實是不容易！因此我們三不五時到宜蘭就是為了來包棟民宿一起玩。這次選擇這家獨棟清水模建築，位於田野間的民宿超酷的！
不但被生態池環繞，還有戶外泳池，可以划船也可以讓小朋友游泳玩樂，大人晚上還可以打打麻將，畢竟是包棟，打到天亮也不怕吵到人。
雨天的夜晚
白天晚上不同風情，是說雖然宜蘭很常下雨，但如果民宿本身夠好玩，就算下雨哪裡都去不成也沒差，這樣更不浪費住宿費了，玩得更超值。
▲被生態池水環繞周邊，小朋友真的超愛，可以在民宿周邊划船。
▲小朋友夏天最愛玩水，民宿還有準備水槍，讓小朋友盡情玩樂。
▲剛好遇到下雨，但也擋不住小朋友想玩水的心。
▲旁邊還有溜滑梯，趁著停雨趕緊出來玩。
▲下雨就回到室內抱娃娃。
▲室內拖鞋。
▲提供水、咖啡可以自助式取用。
▲客廳空間可以任你使用。
▲電動麻將桌真的很需要！我們一群人聚在一起都是為了可以打麻將！
▲還可以唱卡拉OK。
▲獨棟別墅還有電梯！超讚。
房型介紹
▲二樓的房型有浴缸，三樓沒有但視野最好。
▲有雙人床型和家庭四人房。
▲三樓房間都有小陽台！
▲家庭四人房非常寬敞舒適，還有大片落地窗，整個採光超讚。
▲空間大到可以讓小朋友跑來跑去。
▲沙發超有設計感。
▲二樓則是有浴缸的房型，比較著重在衛浴的空間。
▲其他房型就跟三樓差不多。
▲家庭四人房有浴缸更讚。
▲二樓的交誼廳也有大片落地窗，坐在這裡就可以把周邊風景一覽無遺。
下午茶
▲管家有提供簡單的甜點飲料，給住宿客人享用。
早餐
▲管家親自現做的早餐，除了自助的部分以外還有另外提供套餐。
▲營養非常豐富均衡。
▲熱炒熟食部分好好吃。
小島天光（可包棟民宿）
地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路67號
電話：0976－887997
