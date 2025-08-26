ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！體驗生態池划船、享用管家現做早餐

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

有時候一群朋友想聚聚，還真的是只能來宜蘭住包棟民宿，畢竟想找這麼寬敞的地方，還有讓小孩盡情放電的環境，確實是不容易！因此我們三不五時到宜蘭就是為了來包棟民宿一起玩。這次選擇這家獨棟清水模建築，位於田野間的民宿超酷的！

不但被生態池環繞，還有戶外泳池，可以划船也可以讓小朋友游泳玩樂，大人晚上還可以打打麻將，畢竟是包棟，打到天亮也不怕吵到人。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

雨天的夜晚
白天晚上不同風情，是說雖然宜蘭很常下雨，但如果民宿本身夠好玩，就算下雨哪裡都去不成也沒差，這樣更不浪費住宿費了，玩得更超值。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲被生態池水環繞周邊，小朋友真的超愛，可以在民宿周邊划船。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲小朋友夏天最愛玩水，民宿還有準備水槍，讓小朋友盡情玩樂。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲剛好遇到下雨，但也擋不住小朋友想玩水的心。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲旁邊還有溜滑梯，趁著停雨趕緊出來玩。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲下雨就回到室內抱娃娃。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲室內拖鞋。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲提供水、咖啡可以自助式取用。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲客廳空間可以任你使用。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲電動麻將桌真的很需要！我們一群人聚在一起都是為了可以打麻將！

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲還可以唱卡拉OK。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲獨棟別墅還有電梯！超讚。

房型介紹

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲二樓的房型有浴缸，三樓沒有但視野最好。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲有雙人床型和家庭四人房。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲三樓房間都有小陽台！

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲家庭四人房非常寬敞舒適，還有大片落地窗，整個採光超讚。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲空間大到可以讓小朋友跑來跑去。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲沙發超有設計感。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲二樓則是有浴缸的房型，比較著重在衛浴的空間。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲其他房型就跟三樓差不多。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲家庭四人房有浴缸更讚。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲二樓的交誼廳也有大片落地窗，坐在這裡就可以把周邊風景一覽無遺。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

下午茶

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲管家有提供簡單的甜點飲料，給住宿客人享用。

早餐

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲管家親自現做的早餐，除了自助的部分以外還有另外提供套餐。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲營養非常豐富均衡。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

▲熱炒熟食部分好好吃。

▲▼小島天光。（圖／部落客Mika出走美食日誌授權提供）

小島天光（可包棟民宿）

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路67號
電話：0976－887997

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q
►玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元
►北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐

關鍵字： 小島天光 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 Mika出走美食日誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【可愛爆擊】黃金獵犬咬牽繩不給遛！跑跑又回頭賣萌等奴才

推薦閱讀

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

雙人房一晚千元出頭！有大窗景還附早餐　走路3分鐘就到勤美誠品

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

日月潭限定「水田金針花海」門票只要100元！看全台最大活盆地

北九州市門司港16個必去景點＆美食！探訪愛因斯坦下榻百年古蹟

北九州市門司港16個必去景點＆美食！探訪愛因斯坦下榻百年古蹟

民國24年創立老冰果室！豐原古早味鳳梨冰　香甜微酸還賣少見涼丸

民國24年創立老冰果室！豐原古早味鳳梨冰　香甜微酸還賣少見涼丸

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！

獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

養心茶樓周日推晚鳥優惠　「山牛將」開幕首2日買1送1

養心茶樓周日推晚鳥優惠　「山牛將」開幕首2日買1送1

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

東眼山「回森林家」9/6快閃2天

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

Potato Corner將在雙北增開2家店

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

獨棟電梯民宿坐落宜蘭田野間！

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

養心茶樓周日推晚鳥優惠　「山牛將」開幕首2日買1送1

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

花蓮直飛韓國仁川11/13啟航　推優惠方案

北市隱藏版花鐘「天使花毯盛放」

讓東京當地人也心甘情願排隊的天婦羅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366