首爾復古烤腸店還有專人代烤！內藏控必點牛皺胃脆Q不油膩

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟
來首爾除了要吃烤肉以外，也很流行吃烤大小腸，朋友是內臟控，所以我帶她來江南區的「世光烤腸」，這家很多分店，挑近的去即可。除了有烤大小腸以外還有年糕、牛皺胃跟牛肋排等等可以吃，選擇比較多。牛肋排很好吃，附贈的豆腐湯也好喝，讓不喜歡內臟的人也可以有更多選擇。
環境
菜單
有中文說明，這一點很是貼心，如果人不多可以點燒烤拼盤，內容物就有蒜蓉牛肋條、牛大腸、毛肚、牛皺胃，而我們是選擇單點，因為每個人的需求都不同，拼盤的量不夠我們吃。
▲拼盤的量就是照片上這樣。
餐點
烤大腸、牛皺胃
▲還有附上蒜頭跟年糕，烤過的蒜頭吃起來有馬鈴薯的口感。
▲牛皺胃很脆Q，不會很油，所以我很喜歡。
蒜蓉牛肋條
▲不吃烤腸的我，專攻蒜蓉牛肋條，醃製過甜鹹還有蒜蓉香氣，我覺得超好吃。
▲雖然是使用炭火，但沒什麼油煙。
烤大腸
▲雖然有烤到油脂香氣四溢，也烤掉不少油了，但吃起來還是油滋滋的，這個我真的吃不懂。
▲有專人幫忙代烤。
▲小菜給四種，這家小菜很可以。
▲提供三種沾醬。
▲▼豆腐鍋是附贈的，蠻大一碗，很有誠意。
世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）
營業時間：14：00－23：00
地址：首爾特別市江南區驛三洞 830-38（江南區驛三路5街22）
出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團
【你可能也想看】
►桃園新開幕北歐風早午餐！奶油焦糖脆拿鐵像椪糖、麻糬鬆餅超軟Q
►玩南投水里必訪50年老店！霸氣什錦湯麵給料不手軟只賣120元
►北九州平價商旅一晚才2千台幣！小倉駅步行3分鐘還提供免費早餐
讀者迴響