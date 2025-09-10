ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
首爾復古烤腸店還有專人代烤！內藏控必點牛皺胃脆Q不油膩

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳莉玟

來首爾除了要吃烤肉以外，也很流行吃烤大小腸，朋友是內臟控，所以我帶她來江南區的「世光烤腸」，這家很多分店，挑近的去即可。除了有烤大小腸以外還有年糕、牛皺胃跟牛肋排等等可以吃，選擇比較多。牛肋排很好吃，附贈的豆腐湯也好喝，讓不喜歡內臟的人也可以有更多選擇。

環境

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

菜單
有中文說明，這一點很是貼心，如果人不多可以點燒烤拼盤，內容物就有蒜蓉牛肋條、牛大腸、毛肚、牛皺胃，而我們是選擇單點，因為每個人的需求都不同，拼盤的量不夠我們吃。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲拼盤的量就是照片上這樣。

餐點

烤大腸、牛皺胃

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲還有附上蒜頭跟年糕，烤過的蒜頭吃起來有馬鈴薯的口感。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲牛皺胃很脆Q，不會很油，所以我很喜歡。

蒜蓉牛肋條

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲不吃烤腸的我，專攻蒜蓉牛肋條，醃製過甜鹹還有蒜蓉香氣，我覺得超好吃。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲雖然是使用炭火，但沒什麼油煙。

烤大腸

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲雖然有烤到油脂香氣四溢，也烤掉不少油了，但吃起來還是油滋滋的，這個我真的吃不懂。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲有專人幫忙代烤。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲小菜給四種，這家小菜很可以。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲提供三種沾醬。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

▲▼豆腐鍋是附贈的，蠻大一碗，很有誠意。

▲▼世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）。（圖／部落客mika授權提供）

世光烤腸 江南店（세광양대창 강남점）

營業時間：14：00－23：00
地址：首爾特別市江南區驛三洞 830-38（江南區驛三路5街22）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

