2公斤戰斧牛淋上金門高粱桌邊炙燒！台北六福萬怡預約制粵式新菜

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這道2公斤重的「粵式慢火戰斧牛」是「台北六福萬怡酒店—粵亮廣式料理」近期推出的強打創意料理，其特色在於結合東西方的製作手法，將西式戰斧牛排和伊比利火腿的意象做延伸，再融入中菜調味等元素，將蒜味紅蔥烤肉醬、金門高粱等醃製3天入味，在桌邊炙燒料理呈現尊榮感，是繼自家烤鴨與燒鵝後的又一霸氣新作！

交通＆環境
位於台北六福萬怡酒店的八樓，本身位於四鐵共構的南港車站樓裡，搭乘至捷運南港站很方便，環境典雅而且寬敞舒適，是不少中外旅人住客用餐的首選。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

粵式慢火戰斧牛
這回主要品嚐的「粵式慢火戰斧牛」需三天前預約，價格為3,080元加一成，份量大約四至六人吃沒有問題，可以再搭配餐廳其它的風味菜餚及甜點湯品。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲桌邊服務的「粵式慢火戰斧牛」會由師傅在現場料理分切，儀式尊榮感十足！

除了搭配松露香椿醬、蒜片品嚐之外
另外還有包含玉米筍、香菇、小蕃茄、櫛瓜與蘆筍等八種在地爐烤小農鮮蔬，讓內容更豐富還兼具膳食纖維與營養。選用2公斤足重的戰斧牛，會先以港式風味的蒜味紅蔥烤肉醬與58度金門高粱醃製三天，接著再以慢火爐烤3小時的方式料理，最後再以多樣蔬菜一起烤上20分鐘，讓食材的精華封存在裡頭，就連蔬菜本身也帶有牛肉油脂的風味。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

現場表演
會於賓客桌邊淋上金門高粱點火燒入酒香，這跟有名的火焰烤鴨有異曲同工之妙，並且高濃度酒精在揮發後保留香氣在牛排上，讓風味再進一步提升。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

最後再由師傅快手進行現切服務
其俐落的刀工手法，會將戰斧牛肥瘦部位做佳處理，並且會連原本的蒜味紅蔥佐料一起鋪在上頭，看起來真令人食指大動！

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲牛排的厚度大小都很工整，而且斷面也很整齊，其表面微焦的光澤能完整呈現。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲在與8種在地爐烤小農鮮蔬、松露香椿醬、蒜片一起擺盤上桌時，真的讓人垂涎三尺！撲鼻的香氣十分地誘人，而且微微的焦糖色也很吸睛。

實際品嚐
有種驚豔的感動！一般戰斧牛製作雖然也有先醃後烤的方式料理，但作法大多採傳統西式的風味路線，主要是搭佐不同的沾醬做享用。但這份約莫六分熟度的戰斧牛卻帶有東方的特色，帶骨外焦內嫩的牛排，口感可咀嚼出熟悉的蒜味紅蔥酒香，並且配合略扎實的烤蔬，及滋味獨特的松露香椿醬，真的很完美。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

料理推薦

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲這道當做開胃菜的欖菜肉末四季豆很好吃，鹹香可口豆豉滋味很棒，蠻下飯的！

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲喜歡湯品的話，這份雞粥野米燉花膠很綿密，用料豐富並且具有港式煲湯風味。

主食部分我很推薦這道粵亮八樓米粉！
來自星馬一帶的「三樓米粉」豪華版，以乾煎米粉的方式呈現微焦表面，再添加干貝、草蝦仁、螺片與松阪豬等八樣食材，讓饕客可以直接享用那份具鑊氣的口感，也可添加南洋酸辣醬調味。

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼台北六福萬怡酒店-粵亮廣式料理。（圖／部落客WISELY`S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲飯後甜品我推薦這道銀耳椰汁小米燕窩，風味冰涼滋補而且椰殼盛器也很吸睛。

粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓
電話：02－66156528
營業時間：11：30－14：00、17：30－21：30

