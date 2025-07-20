民國35年創立宜蘭老字號扁食！從清晨一路賣到深夜　

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於宜蘭市新民路的「大貓扁食麵」，是民國35年開設中山本店的二代所經營。雖然同樣以麵食餛飩為主打，但是提供室內用餐環境，而且從清晨經營到深夜凌晨，是提供全時段都能用餐的小吃店。

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位置

宜蘭市中山路三段一帶的宵夜小吃現在越來越少，而這家店是少數幾家在媽祖廟附近的小吃攤，附近的文昌魚丸米粉、文昌炸醬店等也都是在地老店。

環境

▲室內用餐環境一般，但有提供洗手間可以使用，夏天還有冷氣。

菜單

▲▼簡單吃的話是百元有找的價位，菜色內容簡單，主打餛飩湯與麵食，並且還有多樣小菜做搭配，不過分量不多。

餐點

大碗麻醬麵

麻醬麵是宜蘭特色的細麵，麻醬味道偏淡但同樣有掛汁感，算是中規中矩的程度。比較可惜的是，他們家沒發展特色的辣椒醬，整體屬普通的樸素味道。

餛飩魚丸湯

味道還不錯，湯頭沒有另一間大麵章麵店那麼厚重，裡頭的餛飩約莫四顆、魚丸兩顆。口感上跟本店差不多，魚丸較扎實、具彈性，餛飩肉餡味淡但皮很Q。

大貓扁食麵 新民店

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路177號

電話：03－9356666

營業時間：06：30－00：30（周二休息）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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