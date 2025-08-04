ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

回味宜蘭市場兒時記憶！手工肉羹軟嫩飽滿　藏身鐵皮屋下的老味道

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

回宜蘭想嚐嚐不太有名的家鄉小吃，所以從住家走路到南館市場，順道去蘭城新月廣場及宜蘭美術館去逛逛；吃了李家老店肉羹、無名蔥油餅及宜蘭蟹殼黃，個人覺得不算特別好吃，但因為這條路是孩童時代放學路線，想順道記錄一下。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

宜蘭南館市場
住家在宜蘭市昭應宮一帶，從這裡到南館市場大約是五分鐘左右的步程，若是由宜蘭火車站過來的話，也大約十多分鐘。市場本身很老舊但卻是許多親朋好友在此工作的地方，比較有名的小吃攤，像一香飲食麻醬麵、四海居小吃部等，都在相鄰的北館市場裡。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

宜蘭蟹殼黃炭烤燒餅
這家「宜蘭蟹殼黃炭烤燒餅」我是第一次買來吃，地址在舊城南路40號，從九點賣到晚上六點周日休。口味部分有鹹蔥肉和豆沙餡兩種，內餡不錯但是烤餅有點乾柴，但芝麻香氣足。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

宜蘭美術館
之後，再走到對面的「宜蘭美術館」去看展和吹冷氣，其前身為「臺灣銀行宜蘭分行」，在日治時期為臺灣銀行宜蘭出張所，屬單一樓層磚造古典建築物。這是日治時期首批成立的七家支店之一，是宜蘭舊城區經濟與建築重要之所。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

宜蘭市農會
最後，走到隔壁的「宜蘭市農會」準備用餐，在早期這裡小吃店林立，多數婆婆媽媽或上班族，都在這裡解決早午兩餐，一般營業時間到下午左右。老店「大貓扁食麵」中山本店就在這裡，三四十年前這裡還有很多流動小吃。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

李家老店
這回在這裡吃的是「李家老店」的肉羹粿仔條，他們的味道其實比較接近最早的宜蘭老味道，不似現今多數肉羹店的改變，味道比較簡單樸實。這類的鐵皮屋小吃其實跟以前變化沒多少，跟台北大稻埕慈聖宮小吃攤一樣。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

味道簡單、價格樸實
販售的品項主要是肉羹與魚丸米粉，價錢不貴份量足，還有魯肉飯與油豆腐，印象中以前還有麻醬麵但已停售，他們的辣醬很夠味。重點在他們裹漿赤肉條很傳統，口感細緻軟嫩，手工做跟機器做的還是不一樣！

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

無名蔥油餅
麵店隔壁的這攤「無名蔥油餅」從上午賣到傍晚，是我第一次來買的小吃攤。他們的價格便宜屬於較薄的麵餅，麵香比蔥香還要明顯，感覺有點像是牛肉捲餅的那種類型，口感不油膩似乾烙餅，帶回家可以搭配一些小菜做享用。

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼李家老店（肉羹.魚丸米粉）。（圖／部落客WISELY’s 拍拍照寫寫字授權提供）

李家老店

地址：宜蘭縣宜蘭市南興街20號
營業時間：06：30－15：00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►捷運市政府站旁33樓高空景觀咖啡！僅需百元低消享受台北美景
►日月潭老街登高望遠咖啡秘境！隱身遊客中心背山面湖超涼爽
►韓國米其林推薦燒肉台北限定！熟成豬肉饗宴全程有專人代烤

關鍵字： 李家老店 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

推薦閱讀

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

台北福華60道港點粵菜吃到飽！燒臘BBQ、鮑魚蝦燒賣無限供應

台北福華60道港點粵菜吃到飽！燒臘BBQ、鮑魚蝦燒賣無限供應

開箱福島信夫山絕美烏崎展望台！15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰城市美景

開箱福島信夫山絕美烏崎展望台！15分鐘輕鬆登頂＋俯瞰城市美景

玩泰國華欣必訪30多年老店！

玩泰國華欣必訪30多年老店！

屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

紐西蘭4人氣景點將收費

紐西蘭4人氣景點將收費

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

吉卜力公園超詳細一日遊攻略！

吉卜力公園超詳細一日遊攻略！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

設籍北北基免費玩嘉義蓋婭莊園

桃園「不插電樂園」一票暢玩400設施

4家餐廳不限時活動懶人包

高CP值Buffet藏桃園百年老宅！

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

盤點全台7家美式手抓海鮮！

住淡水飯店孩童免費玩廚藝、流體畫

置身全台最大百年藝樓喝茶！

高雄「史努比主題度假區」最快明年開

大稻埕煙火8/6登場「交管懶人包」

熱門行程

最新新聞更多

玩泰國華欣必訪30多年老店！

屈公病狂燒廣東！醫師：快發旅遊警示、留意保險條款

漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

紐西蘭4人氣景點將收費

全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱

吉卜力公園超詳細一日遊攻略！

日出茶太推盲盒娃娃限量2萬隻

7-11寄杯咖啡買8送8　全聯保健品買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366