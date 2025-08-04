一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

回宜蘭想嚐嚐不太有名的家鄉小吃，所以從住家走路到南館市場，順道去蘭城新月廣場及宜蘭美術館去逛逛；吃了李家老店肉羹、無名蔥油餅及宜蘭蟹殼黃，個人覺得不算特別好吃，但因為這條路是孩童時代放學路線，想順道記錄一下。

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宜蘭南館市場

住家在宜蘭市昭應宮一帶，從這裡到南館市場大約是五分鐘左右的步程，若是由宜蘭火車站過來的話，也大約十多分鐘。市場本身很老舊但卻是許多親朋好友在此工作的地方，比較有名的小吃攤，像一香飲食麻醬麵、四海居小吃部等，都在相鄰的北館市場裡。

宜蘭蟹殼黃炭烤燒餅

這家「宜蘭蟹殼黃炭烤燒餅」我是第一次買來吃，地址在舊城南路40號，從九點賣到晚上六點周日休。口味部分有鹹蔥肉和豆沙餡兩種，內餡不錯但是烤餅有點乾柴，但芝麻香氣足。

宜蘭美術館

之後，再走到對面的「宜蘭美術館」去看展和吹冷氣，其前身為「臺灣銀行宜蘭分行」，在日治時期為臺灣銀行宜蘭出張所，屬單一樓層磚造古典建築物。這是日治時期首批成立的七家支店之一，是宜蘭舊城區經濟與建築重要之所。

宜蘭市農會

最後，走到隔壁的「宜蘭市農會」準備用餐，在早期這裡小吃店林立，多數婆婆媽媽或上班族，都在這裡解決早午兩餐，一般營業時間到下午左右。老店「大貓扁食麵」中山本店就在這裡，三四十年前這裡還有很多流動小吃。

李家老店

這回在這裡吃的是「李家老店」的肉羹粿仔條，他們的味道其實比較接近最早的宜蘭老味道，不似現今多數肉羹店的改變，味道比較簡單樸實。這類的鐵皮屋小吃其實跟以前變化沒多少，跟台北大稻埕慈聖宮小吃攤一樣。

味道簡單、價格樸實

販售的品項主要是肉羹與魚丸米粉，價錢不貴份量足，還有魯肉飯與油豆腐，印象中以前還有麻醬麵但已停售，他們的辣醬很夠味。重點在他們裹漿赤肉條很傳統，口感細緻軟嫩，手工做跟機器做的還是不一樣！

無名蔥油餅

麵店隔壁的這攤「無名蔥油餅」從上午賣到傍晚，是我第一次來買的小吃攤。他們的價格便宜屬於較薄的麵餅，麵香比蔥香還要明顯，感覺有點像是牛肉捲餅的那種類型，口感不油膩似乾烙餅，帶回家可以搭配一些小菜做享用。

李家老店

地址：宜蘭縣宜蘭市南興街20號

營業時間：06：30－15：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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