ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

必比登推薦蔥抓餅！還能免費升級雙倍九層塔　公館商圈隱藏美食

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於台大公館商圈的「雄記蔥抓餅」是得到台北米其林必比登推薦的小吃攤，主打多樣組合口味的蔥抓餅，本身特色在於份量十足。而且還有特製調味醬料加持，是在地的排隊名店之一。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
鄰近捷運公館站1號出口旁，水源市場正門左側的巷弄內。除了周日固定休息外，每天從下午營業到深夜，是許多學生與在地住戶的宵夜點心。

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單
價格大約在50元左右，配料有火腿、培根、玉米、起士與雞蛋等等，可依照喜好組合，並且還會免費添加九層塔，也可以增加雙倍份量，CP值很高！

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

環境

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲當天是阿姨和一位女孩子在顧攤，她熟練地做著一份又一份的蔥抓餅，手都沒有停過，生意很不錯。

招牌調料
點餐時，店家會詢問是否加辣及是否吃芥末，他們家的芥末其實不辣，屬於蜂蜜芥末醬的味道，和自製辣椒醬都算是自家的招牌調料。

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

餐點
當天我買的是原味加起士蛋和玉米，價格很便宜！蔥抓餅本身有層次感帶點蔥香，搭配起士玉米很牽絲，而且加蛋很豐富。因為家中還有肉鬆，所以就放進去一起吃，也覺得很不錯。

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲蔥抓餅現場吃最美味，否則紙袋遇冷會比較油膩。

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼雄記蔥抓餅。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號
電話：0932－948003
營業時間：15：30－23：30（周日休息）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
更多Wisely的新消息，都在粉絲專頁部落格IG

【你可能也想看】

►無國界鐵板料理插旗古亭！和洋風味混搭　曾獲全台十大鐵板燒TOP1
►開箱漢江浪漫遊覽船！絕美日落夜景盡收眼底　還有夢幻音樂水燈秀
►開箱2024首爾美食百選中餐廳！招牌東坡肉入口即化＆剁椒魚頭香辣下飯

關鍵字： 雄記蔥抓餅 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

推薦閱讀

日月潭老街登高望遠咖啡秘境！隱身遊客中心背山面湖超涼爽

日月潭老街登高望遠咖啡秘境！隱身遊客中心背山面湖超涼爽

韓國米其林推薦燒肉台北限定！熟成豬肉饗宴全程有專人代烤

韓國米其林推薦燒肉台北限定！熟成豬肉饗宴全程有專人代烤

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

黃仁勳二訪私廚推夏季新菜一次看！媲美招牌雞湯「美人肚」必喝

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

福島2000年古湯散策攻略！朝聖奈良時代開湯至今的復古湯屋

八斗子有360秒煙火、12組卡司演唱

八斗子有360秒煙火、12組卡司演唱

2大手搖飲夏季新品報到

2大手搖飲夏季新品報到

公館夜市米其林蔥抓餅！

公館夜市米其林蔥抓餅！

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北

寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北

日本東北必看3祭典　住溫泉旅館

日本東北必看3祭典　住溫泉旅館

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

朱銘美術館「夏夜開館免票」僅2天

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

藏壽司x史努比13款扭蛋7/25登場

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

橫濱牛排再推平日午餐不限時

福華台菜蓬萊邨399元商業午餐新登場

桃園玩具批發工廠！滿3千元一律5折

「土用丑日」鰻魚便當買一送一

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽回歸

熱門行程

最新新聞更多

八斗子有360秒煙火、12組卡司演唱

2大手搖飲夏季新品報到

公館夜市米其林蔥抓餅！

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北

日本東北必看3祭典　住溫泉旅館

春上布丁推出夏季限定蔓越莓蛋糕

JR東日本飯店住房送「400元餐飲券」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366