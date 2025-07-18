必比登推薦蔥抓餅！還能免費升級雙倍九層塔　公館商圈隱藏美食

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

這家位於台大公館商圈的「雄記蔥抓餅」是得到台北米其林必比登推薦的小吃攤，主打多樣組合口味的蔥抓餅，本身特色在於份量十足。而且還有特製調味醬料加持，是在地的排隊名店之一。

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位置

鄰近捷運公館站1號出口旁，水源市場正門左側的巷弄內。除了周日固定休息外，每天從下午營業到深夜，是許多學生與在地住戶的宵夜點心。

菜單

價格大約在50元左右，配料有火腿、培根、玉米、起士與雞蛋等等，可依照喜好組合，並且還會免費添加九層塔，也可以增加雙倍份量，CP值很高！

環境

▲當天是阿姨和一位女孩子在顧攤，她熟練地做著一份又一份的蔥抓餅，手都沒有停過，生意很不錯。

招牌調料

點餐時，店家會詢問是否加辣及是否吃芥末，他們家的芥末其實不辣，屬於蜂蜜芥末醬的味道，和自製辣椒醬都算是自家的招牌調料。

餐點

當天我買的是原味加起士蛋和玉米，價格很便宜！蔥抓餅本身有層次感帶點蔥香，搭配起士玉米很牽絲，而且加蛋很豐富。因為家中還有肉鬆，所以就放進去一起吃，也覺得很不錯。

▲蔥抓餅現場吃最美味，否則紙袋遇冷會比較油膩。

雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號

電話：0932－948003

營業時間：15：30－23：30（周日休息）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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