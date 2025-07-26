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紅磚古蹟保存百年前的城市故事！台北火車站步行5分鐘就到　

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於台北火車站旁，相鄰北門郵政總局與小北門的「臺北記憶倉庫」，其前身是三井物產株式會社舊倉庫，是日治時期遺留在台灣且現存保留較完整標誌的建築物。在進行忠孝橋拆遷工程後，將此倉庫搬至現址，後由川流之島書店接手，而現今則是成為臺北記憶倉庫再出發。

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地點＆外觀
從台北車站步行過來大約五分鐘左右的路程，其倉庫4柱3間連續拱門的紅磚洋樓是外觀特點，現今可免費參觀並附設咖啡酒吧，周邊也設有休憩座椅及步道。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲在這裡可以看到建物維持半圓形山牆的設計，這裡的磚頭也是一個個做記號搬來重組。

環境

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲入口處有個諮詢服務櫃檯，造訪日有兩位人員，他們很熱心地介紹此處環境。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲在門口還有個倉庫外觀的小募金箱，可隨喜投幣50元。

在角落一隅，有三井物產株式會社舊倉庫的歷史介紹，本身為日本三大集團（三菱、三井、住友）之一，其地位在現今仍是舉足輕重。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

入口正面這個遺留下來的三井物產標誌，是個菱形「井」字，裡頭包圍個「三」字，這個集團可追溯到1876年二戰之前，也是現今台灣有保存的遺跡之一。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲現今為文化展示與聚會活動之所，不過來這裡的遊客似乎不是很多。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

中央位置有許多介紹台北早期許多環境內容的說明與圖書，在這裡可以看到百年前台北的環境模樣，像是經歷改建與遷移的台北車站、現今為華山藝文中心的台北酒廠等等，其實都是很有意思的歷史背景。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

北門附近的鐵道部、台北郵局、撫台洋樓與三井物產株式會社舊廈，都是相距不遠、值得走走的景點，也是具時代意義的古蹟。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲後方餐飲區有販售輕食飲品，可以在座位休息與聊天小酌，感受一下古早情懷。

▲▼臺北記憶倉庫。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

臺北記憶倉庫

地址：台北市中正區忠孝西路一段265號
電話：02－23714597
時間：11：00－19：00（周一休息）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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