礁溪人私藏秘密早餐！熟客必點烤肉包　厚實韭菜餡餅超實在

Wisely拍拍照寫寫字

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

還記得上次來吃「礁溪山東饅頭長弘早點」應該是許多年前，我對他們家的早餐最深刻的印象是飯糰和蔥油餅，但在地友人說他們家的餡餅與烤肉包也很厲害，若是晚點去的話可能吃不到！

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

位置
店家位於礁溪國小斜對面相鄰麥當勞旁，本身是不太起眼且沒有明顯招牌和店名的台式早餐店，雖然低調但是生意超級好，在宜蘭市也有一家同樣名為長弘早點的店家，販售的品項也是差不多的。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

環境
造訪日當天大約是清晨快六點左右，店家也才開始營業沒多久，所以有些品項還不齊全，不過也因為是平日夠早，所以不用人擠人排隊，可以慢慢地品嚐。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲這家店現在也是附近旅宿的早餐供應店家之一，每隔幾分鐘就有人來電訂餐，所以店家料理的手也忙個不停！

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

菜單
內容品項不多但真的很實惠，平均只要50－100元就可以吃得很飽。以前在宜蘭我會去吃城隍早餐，但後來就改吃這家與文昌豆漿，個人偏愛傳統風格的味道。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

餐點

豆漿

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲豆漿自取，味道還蠻好喝的，濃度、甜度算適中，奶茶與米漿也不錯。

蔥油餅＆蛋餅

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲口感較蓬鬆，而蛋餅的味道偏厚實，配上自家辣醬很對味。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

紫米飯糰

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲紫米飯糰加荷包蛋很實在，內容還有老油條、肉鬆與酸菜，也是店家招牌。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

韭菜餡餅＆豬肉餡餅

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲內餡給的份量很扎實而且用料很好，韭菜餡味道清香，有加粉絲、蛋末；而豬肉餡香甜多汁，吃了會爆汁！

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

烤肉包
沒放在菜單裡的烤肉包其實就是水煎包，本身麵皮會偏濕軟，但它與豬肉餡餅的味道差不多，裡頭多了白菜的風味。我最喜歡加自製辣醬享用，真的很棒。

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼礁溪山東饅頭 長弘早點。（圖／部落客WISELY`s 拍拍照寫寫字授權提供）

礁溪山東饅頭 長弘早點

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段190號
電話：03－9870586
時間：04：50－11：00（周二公休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
關鍵字： 礁溪山東饅頭長弘早點 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 WISELY’s 拍拍照寫寫字

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

