蘆洲4.9星深夜台式串燒酒場！下酒菜甜鹹燒雞肝、肥腸蔥捲必點

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

這家位於新北市蘆洲區近徐匯中學的「職男串燒／日料關東煮／烏龍麵」，是家隱身在巷弄內的台式燒烤料理美食宵夜酒場。本身價格平價實惠菜色選擇多樣，而且環境氛圍極佳，店主也很熱情好客，讓許多食客一試成主顧！

豐富的內容都很實在，個人大推他們的明太子雞腿串、蔥鹽豬舌、鹽烤松阪豬，以及肥腸蔥捲等等，搭配多樣選擇啤酒及喝到飽的高湯，真讓人回味無窮。

職男串燒 交通

▲當天知道要喝酒，所以搭捷運到徐匯中學站1號出口，再步行約15分鐘左右即達。好笑的是，忘了在大橋站換車，結果不小心坐到了輔大去。

店家食材都是親自挑選及手工串製

品質上也做了嚴格的把關；口味部分，主要以是台式先炸再烤的方式料理，除了燒烤類還有關東煮與多樣麵食。因營業到深夜，所以最後點餐時間為23：30，目前沒有提供飯食產品，有建議增加烤飯糰品項，不曉得未來有沒有機會吃到。

▲整體風格有點像日式酒場的氛圍；來此多為熟客，如果人多的話會比較建議先預約佳。

▲內部採開放式空間設計，以暗色系搭配日式布簾及海報做裝飾。

▲用餐方式採半自助式，餐具調料為自取。

▲另外還有喝到飽的昆布高湯；高湯味道偏清淡，是可以搭配燒烤佐食的湯品。

酒類介紹

酒水的部分種類極多，內容以歐美日式的品牌為主，其它也有無酒精的軟式飲品；價格我覺得並不貴，而且有些還是店家自己喜好所進的品牌，真的很愛喝！

菜單介紹

菜單內容有串燒小菜、關東煮烏龍麵及酒水飲品等等，來此可以單人用餐，也可以多人聚會；平均單人消費約在300元－500元左右，如果人多的話分攤就更划算。



職男串燒 餐點分享

這回約訪幾乎算是將店家的多數主力菜餚都吃齊了，多數重點還是在燒烤內容為主，比較值得一提的，就是店家本身曾有經營便當店的經驗，所以很懂得怎麼做出適合台灣人喜好的口味，當然酒水也是很挑剔的，蠻多都是我喜歡的牌子！

乾碟

這份乾碟是店家找廠商反覆嚐試數次所調製出的獨家味道，主要著重在香氣帶微辣風味；除了可沾食串燒之外，也可以當做關東煮或是麵食的調味粉，很推。

明太子豬肉烏龍麵

若怕吃不飽那就來份蛋拌烏龍麵，第一名是明太子豬肉烏龍麵，再來便是塔香皮蛋肉醬烏龍麵及麻辣泡菜烏龍麵；價格我覺得都算合理，可當輔助主食。麵條本身屬於帶略帶彈性那種，明太子與生蛋很搭，配上燒烤豬肉片很對味！

關東煮

主要在於本身自調出的昆布清湯，選用的配料都是來自日本居多，所以價格上會比較貴了一點；但吃了像魚卵福袋、干貝燒、奶油螃蟹天等，都讓人滿意。

▲在日本我滿常吃這類的，在當地叫做「黑輪」，食材內容會依當地特色有所不同。

下酒菜推薦

基隆手工牛蒡天婦羅、香檸雞翅與椒鹽烤軟絲這三道都是偏台味的下酒菜，口味上除了雞翅偏甜帶酸之外，另兩種都是吃食材本味的內容，本身也很下酒！

▲北海道花魚一夜干較注重在肉味口感，嚐起來不會覺得油膩，而燒烤掌握很到位。

必點雙絕豬肉

肥腸蔥捲與鹽烤松阪豬算是豬肉品項雙絕，它與蔥鹽豬舌都是個人覺得必點的項目；前者嚐起來可口酥香，而後者嚐起來柔嫩有彈性，只需淡淡鹽味就很好吃！

燒雞肝

將燒雞肝處理得很不錯，食材本身自帶的味道很獨特，是喜歡嚐內臟燒烤的選擇，醬料以甜鹹口味為主，上頭以蔥花和芝麻調味，是越嚼越有味的下酒菜。

▲若是喜歡烤蔬菜的話，那麼櫛瓜與醬烤青椒都很不錯，保留食材汁水口感很優。



醬烤系列

明太子雞腿串、醬烤雞腿串與醬烤牛肋條每一項都很好吃，著重在不同的調味與口感；我個人大推他們家的明太子雞腿串，好吃到不輸日本口味。

▲烤豆乾與雞膝軟骨也滿受到歡迎的，不同食材都是很合適搭配主食的串烤燒物。

白帶魚捲

來自宜蘭的白帶魚捲雖然有微刺，但是細緻的肉質香味很迷人，本身以捲的方式呈現也很吸睛；那黃澄澄的油脂看起來讓人食指大動，也是道很有特色的烤物。

明太子日本山藥

是許多居酒屋的經典料理，本身主要在於食材的運用及燒烤的火候掌控；它那嚐起來甜中帶鹹的滋味，還有山藥略具黏性的口感，相互襯托很推。

整體心得

我個人超愛的蔥鹽豬舌是取其軟嫩的部份再加工處理，嚐起來略厚的口感讓人很滿足，以蔥鹽做調味讓食材散發出甜味，是店裡唯一限量推出的經典串燒料理！

託友人之福來到「職男串燒／日料關東煮／烏龍麵」約訪用餐很開心，因為我本身就是很愛吃燒烤類，而且很愛嚐不同食材的人，所以店家的味道我都很喜歡，很羨慕在地人有這麼好吃的串燒店，可以隨時呼朋引伴一起來大快朵頤！

職男串燒／日料關東煮／烏龍麵

地址：新北市蘆洲區信義路222巷14號1樓

電話：0985－580624

營業時間：17：00－01：00（周一公休）

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

