福華台菜蓬萊邨商業午餐開箱！399元主食五選一＆小菜食蔬水果

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

以正統台菜出名的台北福華大飯店「蓬萊邨」，在近期推出了小資午食套餐和商業午餐，以料好實惠的內容，提供給未嚐過名店手藝的饕客嚐鮮。雖然有些料理是熟悉的名稱，但是卻是餐廳本身的經典佳餚，並且嚐過之後才曉得區別有多大！若是與親友同事相伴前來，個人也推薦加點些這回我吃的招牌菜，讓喜歡美食的朋友，可以花小錢享好料！

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交通＆環境

從捷運大安站步行，大約是15分鐘左右的步程。餐廳本身位於飯店B1裡，環境設計富有台灣早期的古早味，很符合本身料理的特色。除了有開放座位外，也有提供包廂，可輕鬆用餐不被打擾。

▲這回跟父母友人一起用餐，除了品嚐美味佳餚之外，也和餐廳主廚陳冠閔師傅聊天，他分享了不少台灣菜的故事與背景。

商業午餐

▲平日限定的商業套餐有兩種價位，內容都很超值，並且可依喜好做挑選，從點好到上菜時間很快，並且份量相當充足！

兩種套餐皆附三樣不定期更換的小菜

內容口味走清爽風格，酸甜鹹辣都有，另外還有飯後水果。399元套餐除了主食外，還有一份時蔬，499元則是除了主食外，還有例湯和熱炒。當天嚐的時蔬是櫻花蝦炒高麗菜，味道香甜可口好吃！

499元套餐會有主食三選一

搭配的例湯都是可以續添吃到飽，內容有地瓜粥、紫米飯與豬油拌飯，每項都很好吃，而那豬油拌飯更是一絕，從米飯到淋料都是頂級，而且味道很傳統。

▲例湯也是不定期更換，當天嚐的是鮮魚味噌湯，湯頭較香甜而且還有豆腐與魚塊在裡頭，同樣是偏養生清淡風格。

399元 套餐推薦

古早味芋頭米粉

裡頭有鮮蝦、蛤蜊、花枝與大甲芋頭等食材，搭配滑順米粉與清澄高湯，吃起來很過癮，而且爽口的湯米粉與綿密的芋頭很搭。喜歡重口味的朋友，也可以撒點胡椒粉來調味。

紅糟肉高麗菜飯

我個人很推薦，本身選用梨山高麗菜來製作，味道很清甜而且汁水豐富。而自製紅糟做成的燒肉，口感一流而且帶油香，屬外脆內軟口感。是一道風味十足而且讓人回味再三的老味道，就連米飯也被襯托出香氣。

烏魚子炒飯

份量十足而且相當具鑊氣，本身米飯類似日式炒飯的方式，每粒米都顆顆分明並且不會覺得油膩，再配炙燒的烏魚子切片，讓這個高檔食材看起來更加吸睛，也令這個價位的主食變得更誘人！

499元 套餐推薦

三杯雞

台菜中的三杯雞做法不馬虎，同樣是米酒、醬油和麻油同樣具備，並且還有薑片、蒜頭、辣椒與九層塔等，讓帶骨的雞腿肉更加美味可口，嚐起來甜鹹香很下飯。

清炒中卷

味道較淡雅，以多樣時蔬搭配，本身保留食材的完整外觀與特性，讓花刀處理的彈牙中卷看起來很好吃。對於不愛油膩，而且偏愛海鮮食材的饕客來說，這道是相當適合品嚐享用的主菜選擇。

蒜香鱈魚

以進口圓鱈製作，先將口感較具彈性的鱈魚做香煎處理，然後再以香濃的蒜香醬汁調味，讓本身自帶甜味的魚肉更加豐富。表層有先裹粉，讓味道更加酥香，而醬汁也很下飯配地瓜粥也很不錯！

招牌推薦

紅露醉雞

以宜蘭的紅露酒來製作，所以它的氣味與色澤會和其它的醉雞顯著不同，那晶瑩剔透如果凍般的醬汁是其菁華，再搭配薄片的雞腿肉，嚐起來冰涼嫩滑而且帶有酒香滋味。

西魯白菜

基本上在早期它是偏向惜物的菜尾湯方式，所做成的古早味料理。但在現今，它已經進化成另一種的味道，以樸實的風格，去品嚐青菜本身的香甜滋味，也是台菜當中很重要的經典。

五香肉卷 400元

是蓬萊邨的招牌菜之一，本身也是屬於易做難精的傳統菜餚。它的特色在於酥香的脆皮裡，包裹著多樣食材的豬肉，讓油炸的美味再沾著特製的酸甜醬汁，對於許多人來說有著深刻的記憶，我個人也超喜歡！

菜脯蛋 400元

雖然是道家常菜，但來這裡吃味道就是很不同！它本身採用類似玉子燒的厚煎方式料理，讓煎蛋本身變得較蓬鬆可口，裡頭的菜脯味道也是很有滋味，嚐起來蛋香四溢還有滿滿的蔥味。

封肉 680元

這也是蓬萊邨鎮店之寶料理，特色在於使用上等五花肉，再以煨煮的方式搭配纖維口感極佳的筍乾去製作，讓入口即化的帶皮肥瘦肉一嚐難忘，味道也是偏重鹹香但與東坡肉是完全不同風格。

杏仁豆腐

味道跟一般帶粉味的杏仁很不同，嚐起來滑溜口感極佳，而且糖水較淡以襯托出食材本身的滋味。再配上水蜜桃丁做點綴，是道很完美的收尾之作。

夏宿．味旅行住房專案

6／13－9／30期間推出限量住房專案，高級單床房和高級雙床房5,800起、家庭房8,300起，包含稅金與服務費，並且附早餐。高級房可得到2,000元、家庭房4,000元，於江南春或蓬萊邨之餐飲抵用金(券)。周五入住加價800元、周六加價1,600元，詳情可至官網詢問。

蓬萊邨台菜餐廳

地址：台北市大安區仁愛路三段160號B1

電話：02－23267433

時間：11：30－14：30，17：30－21：30

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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