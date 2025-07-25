米其林＋Tabelog百名店雙重推薦！開箱大阪泡系雞白湯拉麵

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

拉麵在日本之於本地人、觀光客都是不可或缺的美食元素，所以米其林早早將其放入名單內，甚至破天荒給了小吃星星，而代表日本評鑑的（Tabelog）在成立百名店分類系列的同時，拉麵更是因為全日本太多之故，更在去年、今年增加區域分類為關東、關西、東京、大阪、北海道、神奈川（有些分類全日本只有一區）。但同時有米其林推薦與Tabelog百名店雙殊榮的拉麵店著實不多。ふく流らーめん 轍算是當中偏新派的拉麵，招牌是關西這幾年很流行的雞白湯「泡」系拉麵。

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對我這個方向感不是太好的人而言，大阪、梅田一帶就算我再去100次還是會迷路，每次來光是看地圖就可以原地轉幾十圈還是搞不清東南西北。總之，ふく流らーめん 轍 梅田（有兩家店）就在大阪梅田對面的ヨドバシ（友都八喜）の地下1階。附近還有另一家我也很喜歡的米其林拉麵「なにわ麺次郎 然」，咱們下回再聊。

▲ヨドバシの地下1階和現在很多百貨公司、車站一樣都有一條美食街，這裡叫「好吃橫丁」ふく流らーめん 轍 梅田就在裡面。

美食街有各式各樣的料理

好吃橫丁裡大概有5、60家店，各式的料理、居酒屋在這都可以找到，當中ふく流らーめん 轍 梅田無疑是排最長的。其實我一開始並不是為了這家到此，而是可以喝到單杯十四代、新政等銘柄酒的居酒屋「Odd」，同樣也是下次我有酒興時再聊。

入選米其林和Tabelog百名店

我就是看到這個米其林入選的紅色牌子才查了一下，居然也入選Tabelog百名店，那就說什麼也要吃一碗了。但，先說，我後來查了一下，好像都是給本店「ふく流らーめん 轍 本町本店」，找機會我也會去嚐嚐有什麼分別。順便說一下兩家在Tabelog的評分差不多，也都有入選過百名店（本店：3.64／梅田店：3.54），供各位想吃的朋友參考參考。

▲牆上有一些名人和電視媒体採訪的照片，除了Tabelog百名店，也得過不少日本有關拉麵的大賞。

▲ふく流らーめん 轍招牌是雞白湯泡泡系拉麵，除此之外也有一些基本款和隨著季節推出的限定特別款，我們到時推出的是柚子特別拉麵。

▲打開Menu第一眼看到的螃蟹味噌，本來想點但說是賣完了，於是選了煮干，另一碗自然是雞白湯泡泡拉麵。

煮干ふく流らーめん

簡配大約是1100日幣，全配則是1400日幣算是相對較高，不過正常來說這些新派的拉麵本來就相對貴一些就是，端上來賣相是不錯的，聞起來也挺香（魚介香）。

充斥濃厚魚介香氣

第一口非常濃，魚介香滿滿，感覺應該是用了不少不同的魚乾，另外也許加了其他的高湯，喝起來相較以前濃厚魚介系有一點不同，又或者說是有不同層次的風味，另外就是淋上的辣油很跳味，有畫龍點睛之效，同時也用了「泡」系的元素。

所謂泡系

算單說就是運用法式料理（高速攪拌器）把湯打出泡沫，這幾年在大阪關西相當流行。不知道是燈還是泡泡的緣故，讓這碗湯有一點接近深橙色，看著特別，喝起來也特別，雖然主味依舊是煮干魚介，但濃香不膩口，又帶泡沫的滑順，算是相當特別，即使喝過半碗也不會覺得過於鹹膩。

▲麵條算是中細麵，口感算不上有咬勁，但也不至於太過軟嫩，大概就介於兩煮之間吧，沒有特別的好惡，對我而言。

▲舒肥叉燒極好而且切得有一點厚度，吃起來也相較一般叉燒來得飽嘴，豬又好過雞肉，半熟蛋更是令人驚艷，尤其是蛋黃又綿又甜，好吃得亂七八糟。

招牌雞白湯泡沫拉麵

要說這一碗前，我得先分享之前的經驗，大約是在疫情前後我曾不止一次，在不同的店裡嚐過類似的作法，當然當時還沒有所謂「泡系」拉麵的說法，又或者應該說不是主流，也少有人談，有拉麵店賣充其量就是一碗特別的拉麵。直到，去年我在名古屋嚐到一家主打這派系的拉麵，而且又是Tabelog名古屋車站分數最高（整個名古屋第二位）的排隊名店， 這才算是真正喜歡上這一派的拉麵。

雞白湯泡細拉麵評比

要說這兩家雞白湯泡系拉麵有什麼不同，就是泡沫的分量和濃細度有所不同。麵家獅子丸是整碗且泡泡比較細、而ふく流らーめん只有1／3而且泡泡比較粗。那麼喝起來呢？個人覺得麵家獅子丸帶著更多像是鮮奶油又或骨頭熬出的淡淡奶香，ふく流らーめん除了泡泡的口感外我比較嚐不到那般的滋味。

雖說有差別但兩者我都喜歡，前者是整碗的順口度，後者則是湯的味覺比較有層次，幾乎每一口都有不同的深厚度，是以，個人建議別急著把泡泡打散，可以先分別嚐嚐再試著慢慢拌勻。另外，也許是ふく流らーめん的雞湯又添了其他的元素之故。結論，兩家都好吃，但我可能更喜歡麵家獅子丸一點，純就雞白湯泡泡拉麵的湯。

▲這家的叉燒真的很棒，又厚又大片，吃來飽嘴又美味，但當然更傳統的叉燒基本上是兩回事了，或者你要說它不是叉燒我也同意。

▲麵條方面，我覺得比之剛剛魚介合適合多了，就不知是不是我也被魚介（沾麵）就該是粗麵的習慣給定型了。

▲半熟蛋在雞白湯中更顯美味，好吃到想再加點一粒。結論，如果你一個人，也只能吃一碗，我的推薦是雞白湯泡泡。

ふく流らーめん 轍 梅田

地址：大阪府大阪市北区大深町1－1 ヨドバシカメラマルチメディア梅田北側 B1F

營業時間：11：00－00：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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