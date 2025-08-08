ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

萬華梧州街夜市極具特色的小吃「蒜頭青蛙湯」，傳承自老闆故鄉雲林的地道滋味，是許多雲林人北飄後一解鄉愁的存在，也是不少喜歡嚐鮮獵奇的朋友萬華首選，甚至不少外國觀光客、網紅的青睞。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲位於廣州街和梧州街口，以梧州街的編號來說是1號。

介紹
提到青蛙湯相信多數人會想到雲林北港，好奇問了老闆，原來上一代老闆正是雲林人，50年前把故鄉的美味原汁原味搬到台北，沒想到獲得不少饕客的喜歡。一轉眼已50年，傳承到二代，也成了梧州夜市裡代表性的老攤之一，除了青蛙湯外，這裡的蒜味牛肉羹和滷肉飯也是不少熟客的最愛。

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

蒜頭青蛙湯120元
就年輕老闆的說法，這裡的青蛙用的都是本地的虎皮蛙，瘦肉比較多而且味道相對清甜。沒吃過的話要有一點心理準備，如果不想整隻吃，也可以請老闆先剪成一塊一塊。

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲湯頭是清爽一點的蒜味及薑絲、九層塔香，還有一點點酒味和淡淡的像是魚湯的甜鮮。

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲肉質有一點像雞肉的鮮嫩，皮帶點微微的Q滑，骨頭有一點像雞翅軟骨，老闆說青蛙肉有一個優點，就是零膽固醇。

手切滷肉飯30元

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲滷肉飯是我偏好的幾乎全肥，手工切丁化口膠質滿滿，油蔥熬煮的醬汁鹹甜也恰到好處。

▲▼蒜頭青蛙湯。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

蒜頭青蛙湯

地址：台北市萬華區梧州街與廣州街交叉口，
電話：0921－053276
營業時間：16：00－22：30（周四公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►千層蛋糕界夢幻逸品！草莓混搭細膩鮮奶油　台北甜點下午茶
►重現幕府將軍飲用的咖啡！尾段酸韻香氣濃　茨城縣必朝聖咖啡聖地
►跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

關鍵字： 蒜頭青蛙湯 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【又是自動輔助系統】國5坪林段緩衝車遭撞！　駕駛過度依賴科技釀禍

推薦閱讀

韓國三星老闆也愛吃的豬肉湯飯！釜山50多年老字號　血腸一定要點

韓國三星老闆也愛吃的豬肉湯飯！釜山50多年老字號　血腸一定要點

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

米其林＋Tabelog百名店雙重推薦！開箱大阪泡系雞白湯拉麵

米其林＋Tabelog百名店雙重推薦！開箱大阪泡系雞白湯拉麵

香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

胖子修餐車才回歸1天又休息

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

熱門行程

最新新聞更多

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

皇室公主創辦汶萊深夜咖啡廳！

新北官方認證「5大戲水點」有救生員

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

長崎佐世保療癒玩法懶人包

竹子湖「2處金針花海」近滿開！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366