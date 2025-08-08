挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

萬華梧州街夜市極具特色的小吃「蒜頭青蛙湯」，傳承自老闆故鄉雲林的地道滋味，是許多雲林人北飄後一解鄉愁的存在，也是不少喜歡嚐鮮獵奇的朋友萬華首選，甚至不少外國觀光客、網紅的青睞。

交通

▲位於廣州街和梧州街口，以梧州街的編號來說是1號。

介紹

提到青蛙湯相信多數人會想到雲林北港，好奇問了老闆，原來上一代老闆正是雲林人，50年前把故鄉的美味原汁原味搬到台北，沒想到獲得不少饕客的喜歡。一轉眼已50年，傳承到二代，也成了梧州夜市裡代表性的老攤之一，除了青蛙湯外，這裡的蒜味牛肉羹和滷肉飯也是不少熟客的最愛。

餐點

蒜頭青蛙湯120元

就年輕老闆的說法，這裡的青蛙用的都是本地的虎皮蛙，瘦肉比較多而且味道相對清甜。沒吃過的話要有一點心理準備，如果不想整隻吃，也可以請老闆先剪成一塊一塊。

▲湯頭是清爽一點的蒜味及薑絲、九層塔香，還有一點點酒味和淡淡的像是魚湯的甜鮮。

▲肉質有一點像雞肉的鮮嫩，皮帶點微微的Q滑，骨頭有一點像雞翅軟骨，老闆說青蛙肉有一個優點，就是零膽固醇。

手切滷肉飯30元

▲滷肉飯是我偏好的幾乎全肥，手工切丁化口膠質滿滿，油蔥熬煮的醬汁鹹甜也恰到好處。

蒜頭青蛙湯

地址：台北市萬華區梧州街與廣州街交叉口，

電話：0921－053276

營業時間：16：00－22：30（周四公休）

