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店內只有7個座位！福井天婦羅百名店飄香45年　日幣1100就能吃到

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

你跟我一樣喜歡吃日式天婦羅嗎？通常每座城市都會有一兩家生意很好的天婦羅老店，但不說你可能不知道，多數有名的天婦羅晚上都很貴。不過，願意的話有一些天婦羅名店，中午都會提供比較平價的天婦羅丼，又或是簡單的天婦羅定食，但通常這種店中午都會大排長龍。

前陣子去了一趟福井（日本最後一個攻略的縣市），福井友人便推薦了這間，是父親帶他從小吃到大的福井45年天婦羅老店「天菊」，一查居然是Tabelog百名店（3.71）而且是福井唯一入選。於是，抱著要排隊的心態去挑戰中午的定食。結論，真的是非常好吃，而且物超所值的美味。

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從車站步行約20分鐘
離福井車站步行約是20分鐘左右的距離，剛好離我想去買「新幹線居酒屋」節目中介紹超貴的汐雲丹的200多年老店「天たつ」近的，於是就過來順便碰碰運氣，到現場時離開店還有十五分鐘左右，因為沒有人所以我就站在門口等，出來掛布幕的奶奶，親切的讓我先進去坐著等。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

連續四年入選Tabelog百名店
天菊只有7個板前座位，沒有任何包廂，由一對老夫婦打理，是福井45年的天婦羅老店，連續四年得到天婦羅百名店的殊榮，而且是福井唯一。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

午餐菜單最便宜只要1100日幣
這是中午的菜單，天丼居然只要1100日幣。其實我本來是想來吃天丼的，但一看居然天婦羅定食只要2200日幣立馬改變心意，雖然我看到有鰻魚飯也有一點動心。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲不知道是什麼大人物的簽名。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲店裡就是兩人，爺爺料理，奶奶負責外場送餐及收費，觀察了一下平日中午幾乎都是熟客，點的也多半是天丼。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲開場現磨的蘿蔔泥，淋上微微甜口的醬油。

麵衣厚實酥脆
這裡天婦羅算是麵衣相對比較厚的，但卻不至於影響食材的口感，剛炸好就吃絕對是天婦羅最大的魅力。麵衣非常的酥，而且非常的香，裡面的甜蝦還能嚐到軟嫩微帶汁，師傅的炸功火候真的很厲害。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲因為是定食，所以有醬菜、白飯和非常好喝的滑菇味噌湯，完全不需要沾鹽巴就非常好吃。

香菇飽滿多汁、炸魚入口即化
緊接著是非常多汁且美味的香菇，奶奶說是福井產的，但地名我沒聽懂就是，魚是北陸常見的ゲンゲ（要是我沒聽錯的話），吃起來口感有一點像金門的那個魚，一入口就化得七七八八，剛好和沾的有一點厚的麵衣呈現絕妙的對比口感，香嫩得亂七八糟。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

俗稱星鰻的「穴子」
第四品穴子，但口感軟嫩之餘還帶著一點麵衣酥厚的嚼勁，吃到這我突然發現為什麼這裡的麵衣比較厚，因為真的很厲害口感酥又不油膩。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

蘆筍清甜、茄子軟嫩
第五品是蘆筍清甜爽脆和麵衣的口感和香氣也很搭，吃到這我完全沒有用鹽、就連蘿蔔泥我都很少沾，第六品是茄子真的好軟，還會微噴燙口的汁。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

無花果也能做成炸物
第七品入口我嚇了一跳，但完全不知道是什麼，我對奶奶比了大姆指，一旁的爺爺看到說是福井的無花果，原來無花果做成炸物可以這麼好吃？某種意義上，也代表了水果。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

軟Q炸饅頭
第八品是炸饅頭，或者應該說比較接近牡丹餅，紅豆、糯米軟軟QQ，麵衣比較厚甚至帶一點入口的微脆，好吃得亂七八糟。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這是隔壁桌點的天丼，看了一下主角是炸得焦黃的蛋包，看起來真的好好吃，有機會再來福井一定要吃這一碗。

▲▼天菊。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

Tengiku Ten 天菊

地址：福井県福井市順化1丁目14－4
營業時間：11：30－13：00、17：30－20：00（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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