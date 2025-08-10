小紅書爆紅樹屋冰店！深藏釜山巷弄只賣紅豆綠茶冰+肉桂紅豆粥

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

寶城綠茶冰（也有人叫它南川綠茶冰）外觀有獨特的紫藤架、五月有盛開的紫藤，用餐空間是主人一磚一瓦打造的竹林，只賣紅豆綠茶冰、肉桂紅豆粥兩樣都是4000韓幣（台幣86元），好吃又便宜，據說在韓國是有名的打卡冰店，但台灣寫的人好像不多，小紅書倒是挺熱門的。

▲寶城綠茶보성녹차부산지사，離釜山南川站（남천역）3號出口，步行約只要5分鐘，走進小巷你會發現一堆木柴堆成的圓牆。

▲竹林和紫藤棚架構成的車道相當特別，看起來有一點像鄉下的茶寮，棚架上寫著「紅豆粥」是韓國道地的甜食，全韓國到處都有，尤其是在冬至這天，韓國人都會吃紅豆粥。

▲走進竹林是滿滿的手作空間，隱隱有一種隱世的空靈，雖然打造得有一點粗糙，卻滿滿主人一磚一瓦的心念。

▲一、二樓像一座竹林裡的迷宮樹屋，又像兒時夢幻的遊樂場，談不上舒適卻處處透露著主人的童心和飄逸，身處其中有那麼一時半刻覺得在一幅高人的潑墨畫裡。

▲有趣的是二樓居然藏著一條竹林吊橋，串連到對面咖啡館的二樓。

▲空間上有著幾份相似，不知道是不是同一個老闆所為，滿滿的探險樂趣，還沒坐下來吃綠茶冰，就愛上這個空間。

▲整座竹林餐廳的角落，到處可以看到主人的小巧思，獨一無二的韓式竹林風格，每每都會讓人會心一笑，當然手上的快門也不曾停止。

介紹

店裡的奶奶說這裡以前是賣綠茶的店，2、30年來主人照著自己的喜好慢慢打造成如今的模樣，也因為許多人來這買茶兼喝茶，於是開始賣起了綠茶冰、紅豆粥，除此之外還有一些手作的韓國傳統餅乾、甜點等茶點。

價位

綠茶冰和紅豆粥都是4000韓幣（台幣86元），可以紅豆加量1000韓幣（台幣21元），另外也有冰咖啡3000韓幣（台幣64元）、甜米露2000韓幣（台幣43元），手工點心則是4000～6000韓幣不等（台幣86～129元），喜歡味道濃一點的朋友，櫃檯旁有免費的綠茶粉、砂糖或肉桂粉可以自行添加。

綠茶紅豆冰

冰在紅豆下面，這裡的綠茶很香，和日本的抹茶相去不遠，硬要說就是抹茶的苦韻低了一些，但和紅豆的甜潤十分融合，喜歡綠茶粉的可以多加一些，這裡的紅豆大粒飽滿扎實，真材實料非常好吃。

紅豆粥

紅豆粥的紅豆理論上應該是一樣的，但吃起來口感更綿細，也許是因為煮得更久一點，往裡撈還有麻糬小確幸，整體來說除了微甜外算是很得我胃口，尤其是淋上肉桂粉，整個味覺連加三級，非常好吃。

▲這個點心吃起來很像日本的炸饅頭，裡面也包紅豆餡，外層有核桃小碎屑，口感端外微酥裡綿密，甜度對我來說略高一些，但配茶或咖啡剛剛好。

寶城綠茶보성녹차부산지사

地址：28 Suyeong-ro 394beon-gil, Suyeong-gu, Busan

營業時間：10：00～22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

