板橋40年切仔麵老店　濃郁麻醬麵加蒜泥隱藏吃法

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

早前有朋友跟我說埔墘有一家40年以上的麵店，是以前他阿爸帶著他吃的，後來他們搬到南部一直很想念這攤婆婆煮的切仔麵。結論阿嬤可愛又親切，麻醬麵非常香加蒜泥更棒，餛飩雖小但肉餡很有味道，黑白切有水準。就喜歡這味。

位置

位於板橋埔墘靠近三環板新站附近，巷口（紅色小圈）是在地排隊名店，我一直沒機會去嚐嚐的「成昌食堂」。早年會有新聞報紙專題，想來以前是名店無誤，即便是藏在巷子裡。

▲磨石子地板就是老字號小吃的標配，中間是自家人的餐桌，上面就放著青菜，也是滿滿的家庭風。喜歡這種氛圍的小吃店。

菜單

麵的種類不少，也有魯肉飯，湯品是常見的魚丸湯、貢丸湯、蚵仔、豬肝，還有少見的金針湯，另外就是黑白切的湯，如豬心、粉腸湯等。

五花肉、生腸

本來想點豬心結果完售，於是選了還剩下的兩種五花肉和生腸，五花肉就是普通的好吃，但生腸爽脆處理得非常好，半點沒有異味且鮮甜，配上薑絲和辣椒醬便是乾麵的好朋友。

▲燙青菜是桌上放的地瓜葉，簡單淋上醬油膏，就是熟悉的小吃麵攤的滋味。

擔仔麵

乾的擔仔麵和我想像有一點不太一樣，像是細的手工拉麵帶著微微的咬勁，醬汁主要是油蔥挺香的，也算是好吃，但也許是基隆人的乾麵養壞了我油蔥麵的胃口，總覺得少了一點什麼。

麻醬麵

朋友通常點湯麵，不知道為什麼這次選了麻醬麵，據說是看Google有人推薦。雖說我很少看Google的評論，但這麻醬麵真是好、真是香，麻醬香濃夠味，麵條也巴得很緊，但加上蒜泥更是絕味，好吃得亂七八糟，好想跟朋友換麵。另外網友說，有時阿嬤怕蒜泥會變味，通常放冰箱，如果桌上沒看到，記得跟阿嬤要。

▲餛飩雖小小的但肉餡很有味道，有基隆餛飩的肉香，而且帶著一兩口的微咬勁，值得推薦的餛飩。

聞香下馬切仔麵

地址：新北市板橋區成功路34號

電話號碼：02－29528862

營業時間：11：00－20：00（周日至19：30每月會有貼文公告休息日）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

