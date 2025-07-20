香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

目前為止我最愛的香港麵包店「Bakehouse Wanchai」因為爆紅，如今在不少商場都有分店，但多數是門市店並沒有內用區，好像只有位於灣仔皇后大道東的本店才有內用。這間店的蛋塔很有特色，是用可頌的原料和作法去做蛋塔的外皮！

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歷史

據說老闆是前四季酒店麵包師傅，本以可頌、麵包為招牌，因為研發了這款結合麵包材料和做法的蛋塔而爆紅，現在光是香港就有四五家分店，但只有這家創始店有提供內用。

環境

地板是仿七零、八零年代香港茶室的地磚，環境舒適，有冷氣開放，雖然座位的安排擁擠了一些，但畢竟這裡是寸土寸金的香港。本來以為只是一般可以內用的麵包店，但其實品項不少，除了咖啡、飲料外，也有冰淇淋和一些輕食和簡餐，只要點一個蛋塔就可以內用。

菜單

餐點

蛋塔

餡的口味偏向葡式蛋塔，但味道更濃厚了一些，外層如可頌般的油酥可口，但和葡式的層次又有一點不太一樣，烤過的焦香氣息更明顯，甜度、油度對我來說很剛好。後來，我買了兩盒想帶回台灣，但我居然一個人在機場就吃掉一盒，而且沒配半口水。

可頌

▲反而沒有預期的油香，口感外酥內嫩，但就是一般的好吃，沒有特別之處。

冰咖啡

Bakehouse Wanchai

地點：香港灣仔大王東街14號

營業時間：08：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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