ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

目前為止我最愛的香港麵包店「Bakehouse Wanchai」因為爆紅，如今在不少商場都有分店，但多數是門市店並沒有內用區，好像只有位於灣仔皇后大道東的本店才有內用。這間店的蛋塔很有特色，是用可頌的原料和作法去做蛋塔的外皮！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

歷史
據說老闆是前四季酒店麵包師傅，本以可頌、麵包為招牌，因為研發了這款結合麵包材料和做法的蛋塔而爆紅，現在光是香港就有四五家分店，但只有這家創始店有提供內用。

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境
地板是仿七零、八零年代香港茶室的地磚，環境舒適，有冷氣開放，雖然座位的安排擁擠了一些，但畢竟這裡是寸土寸金的香港。本來以為只是一般可以內用的麵包店，但其實品項不少，除了咖啡、飲料外，也有冰淇淋和一些輕食和簡餐，只要點一個蛋塔就可以內用。

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

蛋塔
餡的口味偏向葡式蛋塔，但味道更濃厚了一些，外層如可頌般的油酥可口，但和葡式的層次又有一點不太一樣，烤過的焦香氣息更明顯，甜度、油度對我來說很剛好。後來，我買了兩盒想帶回台灣，但我居然一個人在機場就吃掉一盒，而且沒配半口水。

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

可頌

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲反而沒有預期的油香，口感外酥內嫩，但就是一般的好吃，沒有特別之處。

冰咖啡

▲▼Bakehouse Wanchai。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

Bakehouse Wanchai

地點：香港灣仔大王東街14號
營業時間：08：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►千層蛋糕界夢幻逸品！草莓混搭細膩鮮奶油　台北甜點下午茶
►重現幕府將軍飲用的咖啡！尾段酸韻香氣濃　茨城縣必朝聖咖啡聖地
►跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

關鍵字： Bakehouse Wanchai 香港美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

推薦閱讀

釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

釜山米其林推薦24小時河豚料理開箱！700台幣體驗河豚四吃

感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣　高雄鹽埕65年老字號美食

濃郁肉燥交織鴨肉飯油脂香氣　高雄鹽埕65年老字號美食

20泰銖就能吃到的米其林！泰國清邁50年街邊老店開箱

20泰銖就能吃到的米其林！泰國清邁50年街邊老店開箱

盤點今年6家台南新入選餐廳

盤點今年6家台南新入選餐廳

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

299元牛排+自助吧吃到飽

全台最大「貴族世家」全面線上訂位

石垣島渡輪將開航　旅遊業：恐衝擊離島觀光

夏季旅展必搶！日本團費10年來最低

北投老宅閣樓藏日式咖啡秘境！

直飛法式山城「桃園-大叻」11/2開航

台中「功夫上海手工魚丸」口感軟嫩　必點蔥油拌麵香氣逼人

橫濱牛排再推平日午餐不限時

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

永春站「不限時、有插座」放空咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

盤點今年6家台南新入選餐廳

星饗道推泰國經典美食　屋馬感謝祭抽首爾機票

九份背山面海石頭屋藏秘境咖啡！

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長到9/30

香港必吃「可頌蛋塔」灣仔創始店！

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

299元牛排+自助吧吃到飽

民國35年創立扁食麵！從清晨賣到深夜

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366