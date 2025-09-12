38年浮水土魠魚羹老店　只有大灣在地人才知道

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者柯珮萱

在台南，早餐吃土魠魚羹絕對不是什麼奇怪的事，反而是一種幸福的日常，不過一般台南常吃到的土魠魚羹幾乎都是顏色偏深，帶有紅燒醬油的鹹香與微酸甘味的紅燒土魠魚羹。但這次我們要分享的這家 「阿秋浮水土魠魚羹」，除了有紅燒湯頭外，還有以少見的浮水魚羹作為湯頭的土魠魚羹，吃來不僅清爽更能強調魚塊本身的香氣。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



在地三十多年好口味

雖然在台南談到土魠魚羹，大家腦海裡浮現的可能是那些知名老字號，但對住在永康大灣一帶的人來說，「阿秋浮水土魠魚羹」不是觀光客會特地排隊的名店，卻是從小吃到大的家鄉味。

店面簡單低調不起眼，但卻是在地經營了38年的好口味，不只好吃，價格更是便宜又實惠，店裡賣的品項不少，有麵有飯也有湯，價格非常親民。

浮水土魠魚羹

這碗浮水土魠魚羹真的必點！魚肉現炸超酥脆，外層裹著粒粒分明的地瓜粉，咬下去喀滋喀滋，裡頭的魚肉厚實又多汁，完全沒腥味。羹湯是清爽湯頭帶一點點稠度的浮水魚羹，搭配麵條非常滑順好入口，記得再加一點辣椒，層次直接升級。

▲裹上地瓜粉的外層，酥脆度更勝，簡單的胡椒香氣與扎實的魚肉香，讓人忍不住會想多吃幾塊。

▲必點的還有單點的炸土魠魚塊，一份60元份量不少。

雞絲飯加爌肉

別以為只有羹厲害，這碗雞肉絲飯也讓我們驚呼連連！飯上鋪滿了雞肉絲淋上蔥油雞汁，再配上酸菜，不膩口卻能充滿香氣，米飯乾濕度正好，緊巴著雞汁，每一口都滿是幸福感。滷蛋非常入味，剖面超漂亮，再加點了滷到入味軟嫩的爌肉和滷蛋，整碗飯直接讓人扒個精光。

整體心得

阿秋浮水土魠魚羹真的是那種吃一次就會回味的店家，餐點實在、價格親民，不管是想吃點熱騰騰的麵羹，還是想來碗雞絲飯飽足一下，這邊都能滿足！而且開的時間很長，可以一路從早餐吃到午餐跟晚餐，推薦大家早起來阿秋吃早餐，也完全不違和是大灣人心中的低調小神店。

阿秋浮水土魠魚羹

地址：台南市永康區大灣路381號

電話：06－2054970

營業時間： 06：00－14：00／16：30－20：00（無公休日）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►24小時不間斷供應多國佳餚！探索星號「必吃餐廳」全攻略

►開箱大阪限定「100％無豬肉」一蘭拉麵！用雞湯底重現豚骨濃厚

►澎湖夏日玩法！海上看花火節 南方四島探秘境藍洞、賞雙心石滬