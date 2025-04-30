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澎湖夏日玩法！海上看花火節　南方四島探秘境藍洞、賞雙心石滬

▲▼2025澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲2025澎湖國際海上花火節將正式登場。（圖／澎湖縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2025澎湖國際海上花火節從5月5日起至7月29日登場，也是澎湖最好玩的季節！旅遊電商平台KKday就推薦今年澎湖亮點玩法與交通優惠，讓旅客能前往欣賞史努比無人機燈光秀加上盛大花火，還能跳島看離島中的離島隱藏之美。

KKday觀察，隨著花火節即將到來，澎湖相關商品瀏覽量比前兩周大幅成長2倍，尤其以船票、花火船、島上租車等交通類產品最受歡迎，推薦玩法包括：

▲▼海上看澎湖國際海上花火節。（圖／讀者提供，請勿翻攝）

▲從海上看澎湖國際海上花火節。圖為過去畫面。（圖／讀者提供，請勿翻攝，以免侵權）

1.澎湖海上花火船

想以最佳視角欣賞煙火盛會的旅客，搭船出海準沒錯。平台推出「澎湖海上花火船」體驗，且多人成行，可享68折，等於每人345元起，即可輕鬆享受無遮蔽物的絕佳觀賞視野。

▲▼澎湖雙心石滬。（圖／記者蔡玟君攝）

▲七美雙心石滬。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼澎湖海景，南方四島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南方四島海景。（圖／記者蔡玟君攝）

2.南方四島與七美一日遊

澎湖由多座島嶼組成，每一處皆有獨特魅力。如「南方四島與七美一日遊」造訪秘境藍洞，看天光穿透海蝕洞，呈現出深淺不一的唯美藍色光影，再走訪龍蝦洞、雙心石滬等知名地標，感受絕美海景。

▲▼吉貝嶼 。（圖／台南好Food遊提供）

▲吉貝嶼沙灘 。（圖／台南好Food遊提供）

3.吉貝嶼一日遊

吉貝嶼為澎湖北海最大的島嶼，四周有石滬群和珊瑚礁地形，島內更有豐富的人文景觀與文化遺址，綿延約2公里的白色貝殼沙灘讓人可以大拍美照，旅客也可以在此體驗水上活動。

為解決旅客前往澎湖的交通問題，KKday同步提供嘉義布袋至澎湖的來回高速船票，單程僅需75分鐘直達馬公港，並加贈南海燒烤50元兌換券，讓旅客能輕鬆往返本島與離島。為解決當地移動需求，KKday也推出機場、港口、民宿多點汽機車租借服務，汽車租借三日以上僅需999元，並提供免費接送；因應今年史努比主題，6月30日前於平台消費滿3000元送SNOOPY iPASS一卡通一張。

▲▼Klook高鐵聯票送7-11優惠券。（圖／Klook提供）

▲Klook推出買高鐵聯票送7-11優惠券。（圖／Klook提供）

而Klook搶攻5月底端午連假，為讓旅客返鄉出遊更輕鬆，特別推出「買高鐵聯票送7-11優惠券」的超值限量組合，最高現賺200元優惠券，比現場買高鐵票更便宜，即日起開賣，可預訂6月2日前橫跨端午連假的出行日期。

本次推出的組合包含高鐵票、在地體驗與價值最高達200元的7-11優惠券。以熱門路線「南港－左營」為例，高鐵車票單程1530元，與Klook上買高鐵聯票最低價格相同，再送7-11優惠券200元；若是「台中－左營」路線，單程車票790元，再送7-11優惠券100元。

關鍵字： 澎湖旅遊 KKday 優惠快訊 澎湖國際海上花火節 澎湖花火節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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