小紅書爆紅大阪神社！站進巨大獅子頭吸走厄運　難波站走路6分鐘

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好food遊、整理／實習記者陳品勻

隱身在難波巷中的大阪難波八阪神社，是近期小紅書上熱門景點。大阪難波八阪神社是免門票的大阪景點，而且位於地鐵難波站附近，距離道頓堀、心齋橋都很近，交通極為便利，來逛街購物就可以順便安排到大阪難波八阪神社來參訪。

大阪難波八阪神社據說有避邪、祛疫、締結良緣、安產等多種神奇功效，最著名的是有巨大獅子頭的獅子殿，據說站在獅子頭下方可以幫助我們吸走厄運，這裡的籤詩也很可愛，竟然是鯉魚跟扇子造型，值得收藏。

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交通方式

難波八阪神社位於日本大阪市浪速區

若是選擇大阪市營地下鐵到「 難波站」，走路過來約6分鐘就到了，如果是搭乘地鐵的話，可以從御堂筋線、四橋線的大國町站步行過來，時間大約7分鐘，我們是住宿在心齋橋的J hotel，選擇搭乘Uber，車資大約1300日圓，時間約10分鐘左右。無論選擇哪一種交通方式前往，都是非常方便快速。

難波八阪神社歷史

實際建立的時間已不可考

難波八阪神社建立日期無明確的記載資料，實際建立的時間已不可考，但其歷史可追溯到仁德天皇（西元313年至399年）時代，據說在當時，當地曾爆發疫病，為了驅除疫病，出現了牛頭天王這位神佛合一的地方神，人們也從當時開始了祭祀活動，之後此神社被稱為「難波下之宮」，於1872年成為當地神社，現在神社本殿則是在1974年5月重建的。

超壯觀巨大獅子殿

難波八阪神社最大的亮點

巨大獅子頭造型的獅子！據說站在巨大的獅子頭下方，可以幫助吸走厄運帶來好運，因此也吸引不少想祈求財運、學業和事業順利的人來此參拜。在每年的7月12日至7月14日難波祇園祭（夏祭・難波祭），和新年期間等夜晚的慶典活動中，石獅的眼睛還會點燈閃爍，若祭典期間有夜間來參訪的朋友，不妨特別留意這個亮點。

鯉魚、扇子造型詩籤超可愛

在正殿參拜完，別忘了求支幸運籤詩

難波八阪神社的籤詩有鯉魚造型跟扇子造型，一次是500日圓，有求一年運勢的一年安鯛，也有戀愛籤可以祈求，若有求到不好的籤，記得不要帶回家，可以綁在旁邊的柱子上，聽說就可以化解不好的運氣。

限定獅子頭御守

另外，在主殿旁的社務所還可以買到難波八阪神社限定的獅子頭御守，日本人認為御守是帶有神明靈力的，配戴御守可以消災、疾病退散、生意興隆、姻緣、夫妻圓滿等等，難波八阪神社的御守刺繡非常精緻，上面的獅子頭造型也很特別，買回家做紀念或送人都很適合，另外也可以寫繪馬祈福，難波八阪神社的繪馬上面也有印上獅子頭喔。

很有特色也很稀有的難波八阪神社

整個神社範圍不大，這一站建議可以安排30分鐘停留，拍拍照參拜祈福、祈求籤詩、買個御守，為你的大阪旅遊行程增添更多的豐富性。

難波八阪神社

地址：2-chōme-9-19 Motomachi, Naniwa Ward, Osaka, 556-0016日本

營業時間：06：30－17：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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