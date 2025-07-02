開箱大阪限定「100％無豬肉」一蘭拉麵！用雞湯底重現豚骨濃厚

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳莉玟

很多人到日本旅行都會吃上一碗「一蘭拉麵」，濃厚的豚骨湯頭配上軟嫩的叉燒豬肉，連第一次初嘗試的木村拓哉都非常稱讚！沒想到先前一蘭拉麵竟然推出了100％不使用豚骨的拉麵，以牛五花取代叉燒肉、以雞白骨湯取代豚骨高湯，成就這碗牛彌郎GYUYARO牛五花＋雞湯底拉麵。首推出的第一家店就在大阪心齋橋，而且盛裝拉麵的碗還是長型的。

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位置

一蘭拉麵在心齋橋、道頓堀這裡有多家分店，如果要吃100％無豬肉的話，記得要認明這家「一蘭拉麵難波御堂筋店」，位置就在固力果跑跑人這棟建築，招牌上也有特別註明是「No Pork」。大大的看板上還有長形碗的照片，以前我們吃到的一蘭拉麵都是用圓形的碗裝，但現在部分店使用象徵提升運氣、財運的八角型碗公，還有像是這種長型的重箱拉麵碗，則僅限於福岡運河城博多店、天神西通店和難波御堂筋店，讓人有意外的驚喜。

點餐方式

雖然是平日的非用餐尖峰時間，依舊讓我們沿著樓梯排隊等候了約三十分鐘。等到進到二樓的店內，會先以投幣機點選想用餐的品項，之後會拿到點餐用紙，一碗拉麵需填寫一張，圈選個人喜歡的拉麵濃淡口味，再等候帶位。

等到入座後會有服務人員跟你收取點餐用紙，接著就可以等待你的美味餐點上桌了。如果這時候有需要加點的，像是白飯或是蛋，也可以在個人座位的旁邊拿加點單做加點，再直接將錢跟單子交給服務人員即可。

菜單

▲點餐機上餐點的價格與圖片都標示得很清楚，還能選擇不同語言，很好上手。

餐點

一蘭五選

包含拉麵、一顆水煮蛋、牛肉、木耳、海苔，非常豐盛，配料都是另外裝盛，讓客人自己添加。用長型的重箱拉麵碗裝也太可愛，像三層便當盒一樣，送上桌時上面還有加蓋，一打開就可以聞到濃郁的香氣。

因為是主打100％不使用豬肉的一蘭拉麵，所以湯頭是以雞湯取代豚骨高湯，而且強調是耗費多年研發才能製作出與豚骨一樣的濃厚感。

將叉燒肉改為牛五花

吃起來雖然無違和，但對於喜歡吃叉燒肉厚實感的我來說，稍嫌口感不足，倒是油膩感減少許多，搭配了雞骨熬煮的湯，整碗吃起來濃郁中更顯清爽。只不過我個人依舊偏愛豚骨拉麵吃起來嘴唇邊的黏膩感，與濃厚豬骨味，但我覺得不愛豬肉味的朋友，應該會很滿意。

心得

大阪限定全世界唯一一家不使用豬肉的一蘭拉麵，改用牛五花＋雞湯底，雖然我覺得還不錯吃，但我更偏愛原本豚骨拉麵湯頭的厚度，跟叉燒肉油脂度與口感。不過我覺得以完全不使用豬肉來製作拉麵，對穆斯林朋友是非常友善的，因為排隊時就有看見幾個穆斯林的朋友來用餐，使用的長型碗也很特別，下次來大阪心齋橋旅行，不妨也來嚐嚐看吧！

一蘭拉麵難波御堂筋店

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目４−2, Gour Cuss City, 2F

營業時間：10：00～22：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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