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台南限定！當溫體牛混搭米酒土雞蛋　濃郁又滑順一喝就愛上

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者黃鄒承恩

來台南旅遊當然不能錯過來上一碗牛肉湯！台南牛肉湯你們都吃哪家呢？台南牛肉湯是台南經典的代表性美食之一，由於供應鏈的連接，造就了「新鮮直送的溫體牛肉湯」這個特殊美食文化。舉凡台南牛肉湯店家，至少有超過三百間，相信大家各自有喜歡的口味，今天要分享的這家「台南牛家莊牛肉湯」，最獨出一格的就是特有的「牛蛋湯」，以新鮮的溫體牛肉湯加入土雞蛋黃，讓牛肉湯喝起來不僅多了蛋香也能有更滑順的口感，還能營養滿分呢！

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台南牛家莊牛肉湯在哪裡？
台南牛家莊牛肉湯原本開在永華路上的水萍塭公園對面，2021年遷至郡西路86號，店面更大更顯眼，不過開車來用餐會稍難停車，建議停在永華路路邊停車格再步行過來，約3到5分鐘，若是中午一點前則可以停在斜對面的保安菜市場停車場。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

菜單
台南牛家莊牛肉湯賣的品項很多，牛肉熱炒與飯類皆有大小可以選擇，白飯竟然還有半碗可以點。湯類的品項也不少，最多人慕名而來的就是加了土雞蛋的牛蛋湯，聽老闆說他們可是第一家推出牛蛋湯的牛肉店家。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲新鮮現切的牛肉湯，美味就是這麼簡單。

湯頭的熬煮
在點餐時，還問了一下老闆，湯頭是用什麼熬煮的，老闆很大器的舀了湯鍋裡面的食材給我看，跟我說整包布袋裡裝的都是蔬果，還放了大量的牛骨跟牛腩下去熬煮，老闆說這就是他們的湯頭比人家濃郁的秘訣。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

必點特製牛蛋湯
特製的牛蛋湯是以土雞蛋加入蔥花和薑絲和一點點的米酒，牛肉量給得不少，老闆打入土雞蛋後會將蛋攪拌均勻，讓牛肉片與蛋液均勻混合，淋上高湯後，肉才能被蛋花緊緊包覆，每一口都能吃到牛肉與蛋香。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

餐點推薦

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

牛蛋牛肉湯 140元
這碗牛蛋牛肉湯牛肉的熟度掌握在七分熟，牛肉油花很漂亮，湯喝起來帶有一點點的酒香，多了土雞蛋牛肉更嫩口，每一口都能吃到牛肉片被蛋花緊緊包覆，有蛋香與酒香加上牛肉的香氣，層次感比起單純的牛肉湯更是豐富，湯喝起來濃郁度也更厚實，原來土雞蛋和牛肉湯搭起來如此合搭，讓人驚艷的美味。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

牛腩湯 160元 （小）
牛腩湯份量也不少，湯頭相較牛蛋湯則是較為清爽。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

芥蘭炒牛肉 130元 （小）
即使點了小份的芥蘭炒牛肉，份量都算多，味道也很適中，牛肉熟度恰好，讓人滿足。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

麻油炒大雜 250元
炒大雜包含牛腩、牛筋、牛肝、牛肉，一盤就能吃到四種不同的部位，麻油香氣好又不苦，非常下飯。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

牛肉燥飯 30元
是加了少許豬肉的牛肉燥飯，不吃豬肉的人請避開。是看似平凡但其實很有水準的一碗牛肉燥飯，油而不膩，肉燥香氣很足。

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

▲▼台南限定！蛋香、酒香與溫體牛交融　濃郁又滑順一喝就愛上。（圖／台南好Food遊授權提供）

整體評價
台南牛家莊牛肉湯是我收藏已久的口袋名單，第一次吃到牛蛋湯有著不同以往傳統牛肉湯的特殊風味，牛肉量多，多了土雞蛋不僅營養滿分也讓牛肉更嫩滑，湯頭更有層次感。來用餐的這天，也感受到店家一家人的親切，值得再訪。

台南市牛家莊牛肉湯

地址： 台南市中西區郡西路86號
電話：06－2222406
營業時間：周一、四、五10：00－13：00、17：00－20：00、周末09：00－13：00、17：00－20：00（周二、三公休）

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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關鍵字： 牛家莊牛肉湯 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 台南好Food遊

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