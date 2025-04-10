台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

▲Scream 尖叫精緻炭火燒肉熄燈。（圖／台南好FOOD遊提供）

記者黃士原／台北報導

台南「Scream 尖叫精緻炭火燒肉」主打水道泰國蝦吃到飽，還有鐵板燒、無限供應，曾是在地人氣餐廳，不過昨日被部落客發現，門口貼著頂讓的告示，還有網友補充說「上個月就結束營業了」。

▲自助吧區有海鮮無限取用。（圖／台南好FOOD遊提供）

2019年開幕「Scream 尖叫精緻炭火燒肉」位於台南市東區，主打水道泰國蝦現撈現烤吃到飽，菜單上的現炒鐵板燒、各式肉品、時蔬、冷飲等等都可以無限點用，自助吧生食區有澎湖牡蠣、蛤蜊、扇貝、淡菜等海鮮，熟食區則有熱炒泰國蝦及各式炸物隨機出現。

▲「尖叫精緻炭火燒肉」也有熟食吃到飽。（圖／台南好FOOD遊提供）

不過，台南知名美食部落客「台南口袋吃吃五十咩」昨日貼文表示，經過之前很熱門的「尖叫精緻炭火燒肉」時，發現門口貼著頂讓的告示，讓他驚訝地說「印象中今年2月還有看到貼文」。實際到Google查詢，已顯示「永久歇業」。

不少網友也在貼文底下留言表示「不好吃又貴」、「他可以活這麼久，已經是奇蹟了」、「吃了3、4次了，就泰國蝦可以，其他真的還好」。另外也有網友提到，「頂讓很久了，一邊做生意」。

▲笨豬跳宣布4月14日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

另外，「笨豬跳」是台中人氣韓式燒肉，開業已有10年，去年還斥資1500萬元進行全面改裝，不過業者日前卻公告，因為租約到期，4月14日結束營業。消息傳出讓粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」。