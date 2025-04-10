ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

▲▼Scream 尖叫精緻炭火燒肉。（圖／台南好FOOD遊提供）

▲Scream 尖叫精緻炭火燒肉熄燈。（圖／台南好FOOD遊提供）

記者黃士原／台北報導

台南「Scream 尖叫精緻炭火燒肉」主打水道泰國蝦吃到飽，還有鐵板燒、無限供應，曾是在地人氣餐廳，不過昨日被部落客發現，門口貼著頂讓的告示，還有網友補充說「上個月就結束營業了」。

▲自助吧區有海鮮無限取用。（圖／台南好FOOD遊提供）

2019年開幕「Scream 尖叫精緻炭火燒肉」位於台南市東區，主打水道泰國蝦現撈現烤吃到飽，菜單上的現炒鐵板燒、各式肉品、時蔬、冷飲等等都可以無限點用，自助吧生食區有澎湖牡蠣、蛤蜊、扇貝、淡菜等海鮮，熟食區則有熱炒泰國蝦及各式炸物隨機出現。

▲「尖叫精緻炭火燒肉」也有熟食吃到飽。（圖／台南好FOOD遊提供）

不過，台南知名美食部落客「台南口袋吃吃五十咩」昨日貼文表示，經過之前很熱門的「尖叫精緻炭火燒肉」時，發現門口貼著頂讓的告示，讓他驚訝地說「印象中今年2月還有看到貼文」。實際到Google查詢，已顯示「永久歇業」。

不少網友也在貼文底下留言表示「不好吃又貴」、「他可以活這麼久，已經是奇蹟了」、「吃了3、4次了，就泰國蝦可以，其他真的還好」。另外也有網友提到，「頂讓很久了，一邊做生意」。

▲笨豬跳宣布4月14日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

另外，「笨豬跳」是台中人氣韓式燒肉，開業已有10年，去年還斥資1500萬元進行全面改裝，不過業者日前卻公告，因為租約到期，4月14日結束營業。消息傳出讓粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」。

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業 泰國蝦吃到飽 尖叫精緻炭火燒肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

推薦閱讀

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

南港「敘日」推美牛吃到飽

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

一之鄉「金黃月見酥」正式問世

一之鄉「金黃月見酥」正式問世

直擊大阪萬博「TECH WORLD台灣館」

直擊大阪萬博「TECH WORLD台灣館」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

8顆饅頭只要35元！三和夜市40年攤位

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

出國人數超過入境2倍！旅行社給建議

人氣壽司美登利台中店轉型吃到飽

中壢隱身小廟旁「15元韭菜盒」發財車

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

北海岸春日限定「抹茶地毯」綠了！

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

熱門行程

最新新聞更多

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366