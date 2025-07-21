24小時不間斷供應多國佳餚！探索星號「必吃餐廳」全攻略　

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

搭乘麗星郵輪探索星號遊日韓，今年出國新選擇！只要一卡行李加一張船票就能輕鬆出國，不用費心安排行程、不用研究交通路線、不用預約飯店、餐廳、也不用趕著起床吃飯店早餐，只要提著行李上遊輪，24小時都可以吃美食、看表演、購物，不用換飯店、睡醒就能到達日本（目前航程有大阪、高知、熊本、沖繩、石垣島、長崎等），岸上觀光行程也可以選擇自由行，或者輕鬆搭上遊覽車跟著導遊走走逛逛，完全不用自己規劃行程，是近期越來越多人選擇的新旅遊方式。

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郵輪前往大阪高知

自3月底第一次搭上麗星郵輪日本長崎櫻花首航，一次就上癮，這次得知麗星郵輪探索星號開啟大阪高知6天5夜的航程航線，立刻又上船來。這可是目前唯一一家自台灣出發有抵達大阪的郵輪，可以搭乘郵輪玩大阪萬博真的很讓人期待，而且整個航行時間真的是被大海跟美食療癒了，每天起床看著無敵海景吃美食，就覺得整趟旅程超放鬆。上次我們開箱了麗星郵輪探索星號的設施，這次的麗星郵輪大阪高知行我們就來跟分享一下船上必吃的美食餐廳吧。

每天被大海與美食療癒

麗星郵輪探索星號自2025年三月下旬到十月下旬回到母港基隆港出發，長達8個月的航程，共有18種不同航程，每周往返韓國、日本，最短航程三天，長程6天5夜，像我們這次的長崎、熊本、那霸一次玩三地，充實又高CP值，透過郵輪體驗不同季節的變換，超多不同玩法跟不同的體驗，喜歡郵輪旅行的朋友千萬別錯過，如果跟我一樣從未搭過郵輪旅遊，也非常推薦大家一定要來體驗麗星郵輪探索星號帶給你的滿滿驚喜跟豪華體驗。

▲上次我們住的是露臺房，這次住的是海景房，每天不管是晨起或黃昏，都被這一片大海療癒著。

舌尖上的郵輪

即使是用餐時間，也可以有無敵海景相伴，吃起飯來都格外心情好。而這艘郵輪號稱「舌尖上的郵輪」，美食餐廳不只多元還很符合台灣人的味跟胃，除了提供多國料理，也分為付費跟免付費，幾乎24小時都有供餐，所以在郵輪上除了大海，就是能用美食來療癒身心，每一天都可以感受到滿滿的動力。

餐廳分類

郵輪上的餐廳分類主要分為：免費餐廳、付費餐廳和皇宮餐廳。免費餐廳為船上的房客皆可憑房卡用餐，付費餐廳一般房客則需額外付費（部分餐廳露臺房贈送的餐飲抵用金可抵用），第三類則為專屬皇宮套房貴賓使用的皇宮餐廳，一般房客無法進入。

▲付費餐廳如櫃台貼有此公告，則表示露臺房贈送的餐飲抵用金可在此餐廳使用。

免付費餐廳

免付費餐廳有三間，分別為提供西式排餐的百味軒、中式港式套餐的星夢餐廳和國際美食自助式的麗都自助餐廳，都是採無限量供應，房客只需憑房卡刷卡即可享用，無需另外付費，從早餐到午餐、晚餐甚至是下午茶、宵夜都有。但每個時段只能在其一餐廳用餐一次，用餐第二次須酌收費用。免付費餐廳不定時推出限定餐點，例如：維京主題之夜、BBQ燒烤之夜、櫻花主題自助餐等等。

百味軒餐廳

位於6樓的百味軒餐廳，提供的餐點為套餐式的西式排餐，從開胃前菜沙拉到濃湯、主餐、餐包、飯後甜點、飲料整個套餐，都非常精緻美味，而且每個餐期時段，推出的主餐、開胃前菜、甜點都會有至3款可以選擇，尤其是主餐囊括了牛排、雞腿排、魚排、海鮮、羊排等等，變化非常多，很難想像郵輪上的免費餐點竟然如此精緻，從餐點的擺盤到美味度與配色跟新鮮度都讓人喜歡，而且吃不夠都可以免費續。

餐點多樣不重複

此次的大阪行程，我們有好幾天幾乎都在這裡用餐，即使天天來用餐，餐點也沒有重複，值得一吃再吃，不過用餐時間人潮頗多，偶爾會客滿，需要取號碼牌候位延後時間來用餐。

星夢餐廳

位於7樓船尾的星夢餐廳，提供的是中式與港式料理，採套餐方式上菜，（類似合菜，每個餐期都會有青菜、盅湯、魚海鮮、肉類和甜品，大約5菜一湯一甜品，會依照每桌的人數備量），以擺盤跟口味上來說是很中規中矩的中式菜肴。偶爾還會有東南亞的特殊菜色，例如我們第一天餐桌上就出現了馬來西亞特有的撈魚生、最後一天還出現了炸泰式魚餅辦青木瓜沙拉，都是能讓人印象深刻的菜色，而且吃不夠也可以免費續，是長輩或家庭客群會很喜歡的餐點。

撈魚生

在郵輪上，竟然品嘗到人生中第一次的撈魚生，據說是馬來西亞及新加坡人農曆新年常吃的一種意喻吉祥的食物，邊吃還要邊說吉祥話。「撈」是攪拌，「生」是魚生，撈生意即將生魚片跟其他食材攪拌在一起，因此又名「撈魚生」。將七彩的食材撈、拌在一塊，隨著筷子夾起食物，大喊「撈起！撈起！」等吉祥話，象徵新的一年順利。真的是非常特別的體驗。

不定時推出主題之夜

星夢餐廳的菜色道道都是大菜，非常有水準，而且中式料理最講究鑊氣，在郵輪上無法使用明火，但要料理出有鑊氣的料理著實不易，真的很考驗廚師的功力。而偶爾在星夢餐廳也會推出主題之夜，例如這次就有推出維京主題之夜。

▲早餐則是採自助式，以中式與港點為主，特別喜歡鹹豆漿跟港式小點和鹹粥，餐點有數十道，也是採無限量供應。

麗都自助餐廳

郵輪上最好的朋友絕對是12樓的麗都自助餐廳，一天有早餐、午餐、午茶、晚餐跟宵夜五個時段供餐，所以只要肚子餓，來這裡就對了。

供應多國美食

麗都自助餐廳有多國美食（中、日、 西、東南亞料理通通有），採自助式餐檯供餐，想吃多少拿多少，餐點每天都會有變化，六天的航程也不會有重複性。還會推出主題餐點，例如BBQ燒烤之夜和櫻花祭饗宴，每天早上也會有現做的歐姆蛋。上次有出現沖繩阿古豬跟芒果糯米飯讓人驚艷，這次有出現蚵仔麵線、蔥油拌麵、榨菜肉絲麵則是我非常喜歡的道地台灣味，兩趟來吃到的餐點都不一樣，非常有變化。

付費餐廳

不只免付費餐廳的餐飲有水準，付費餐廳更是讓人期待，每次上船最期待的就是吃，尤其是平價又好吃的東南亞美食藍湖餐廳、中式烤鴨桌菜和港飲早點的絲路花舞、頂級牛排星宴、日式料理桌邊秀的鐵板燒海馬、現擀現作的義大利披薩、火鍋、義式冰淇淋、甜點坊、抹茶坊、海鮮餐廳等等。

住進「露臺房」即可享有餐飲金

比較熱門的像是海馬餐廳和絲路花舞中餐廳，不僅搶手且座位有限，建議大家一上船就先預訂，另外若搭乘六天五夜的長航程非常推薦直接預訂「露臺房」，每房每晚有1200元的餐飲金可抵用，五天等於有6000元，可以拿來消費付費餐廳，船上的付費餐廳每一家都不會讓你失望，絕對讓你吃過就難忘。

絲路花舞餐廳

上次吃過就念念不忘，這次一上船的第一件事就是立刻來預約這家絲路花舞餐廳，因為他們的烤鴨兩吃跟沖繩和牛真的非常美味，能在郵輪上吃到媲美米其林餐廳的美味，我覺得真的是非這家絲路花舞餐廳莫屬，那你就知道它有多麼高人氣了吧！不預約保證你吃不到喔。

烤鴨兩吃

烤鴨一份為半隻兩吃，一吃為片皮鴨，二吃則可以選鴨肉炒飯、鴨鬆（不一定天天有）、鴨骨煲湯、蔥薑炒或是黑胡椒爆炒，上次選了鴨鬆吃來爽口，這次點了鴨骨煲湯更讓人驚艷，湯頭有著滿滿的鴨油精華，香氣濃郁。

片皮鴨現點現片

片皮鴨採現點現片，看廚師細心的切下鴨皮後，再逐一地將鴨皮內層的肥膩油脂去除，所以他們的片皮鴨採肉與皮分離，鴨皮帶脆皮不帶油脂，吃來剩下薄酥感但不膩口，也是我覺得很不一樣的地方。上次的片皮鴨是用蛋皮，這次改以蒸過的餅皮，餐廳員工說，因為船上的台灣遊客多偏好傳統麵皮，所以才會採納客人建議更改回傳統餅皮喔。

蒜香炒日本沖繩和牛

上次吃過就念念不忘，肉質細緻鮮甜，香氣真的好迷人，單一售價為2000元但份量很夠，因為和牛油脂比較多，建議點一客兩人分食剛剛好。

藍湖美食

要說郵輪的最佳人氣美食第一名，我絕對是頒給7樓船中的藍湖美食，因為不管何時經過永遠都是高朋滿座，我們兩趟的郵輪之旅，我跟同行友人就在藍湖餐廳吃了四五次，而且每次去都會巧遇同行的其他朋友，藍湖價格的餐點有以中式和東南亞料理為主。

從主餐到小點、果汁、下午茶點心、冰品、啤酒都有，價格非常親民，主餐類價格約250－300左右，份量又很夠。重點是一天24小時營業22小時，無論何時想吃東西，到藍湖一定能找到你愛吃的。

平價又美味

相隔一個月來用餐，想不到藍湖餐廳又推出好幾道新菜色，這次有牛肉麵系列跟泰式炒河粉等，口味也很不錯，尤其是泰式炒河粉，香氣非常好。如果是第一次來藍湖用餐，我很推薦點它們的炒粿條，另外魚頭米粉、撈麵、新加坡白米粉、鹹蛋魚皮都是必吃，炸雞也是吮指美味，搭配啤酒超對味。

海馬日本餐廳

海馬日本餐廳提供日本料理和鐵板燒，鐵板燒因為座位有限，加上超熱門所以第一天上船一定要先預約，而且有時候預約還預約不到，所以真的是可遇不可求，要吃真的要靠緣分，像我們第一次到長崎就沒預約到，這次的大阪行也是因為有人放棄訂位我們才候補到的。

桌邊鐵板燒

最熱門的莫過於鐵板燒，因為不僅美味還可以觀賞到桌邊秀，整個郵輪上最調皮的廚師就在海馬鐵板燒，從開場到結束，一頓餐吃下來，表演真的非常精彩，偶爾將雞蛋丟到天空，偶爾將蛋皮變成會動的蛇，像在變魔術一樣，整場飯吃下來我們也好像是欣賞了一場精采的表演秀一樣，有趣又精彩。

我們這次點了「沖繩和牛鐵板燒套餐（1800元／套）」、「菲力牛排套餐（1100元／套）」和「虎蝦單點（4500元／套）」，和牛鐵板燒套餐有綜合生魚片、沙拉、沖繩和牛、龍蝦半隻、蔬菜、蛋炒飯、味噌湯，最後再來份甜點，超滿足的。菲力牛排套餐附沙拉、蔬菜、蛋炒飯、味噌湯和甜點。價格我覺得也很合理，重點是真的好吃，整頓飯吃得很開心。

星宴餐廳

星宴餐廳也是郵輪上非常搶手的餐廳之一，因為整體的氛圍超好，有著歐洲貴族的典雅風格，復古味的高級西餐廳，聽說很多到郵輪上慶祝結婚紀念日或是求婚的情人們，都會預訂這家餐廳來度過浪漫的夜晚，想吃一定要預約。星宴餐廳使用versace凡賽斯的盤子，小細節看得出高貴，餐點提供套餐和單點，套餐價格約1600元。個人非常喜歡這裡的龍蝦濃湯，非常濃郁鮮美，點套餐即可品嘗到（不過龍蝦肉僅有一點點），但若是預算夠建議單點，就能吃到整尾的龍蝦肉，更為爽快。

義大利披薩餐廳

7樓的義大利披薩餐廳都是採現點現桿的薄皮義式披薩，點了卡波納拉披薩，皮脆又料多，真的讓人一口接一口，義大利麵可選擇麵條寬度也是很棒的，海鮮義大利麵濃濃海味是我特別印象深刻的，另外每餐必喝他們的鮮榨果汁，可選擇喜歡的水果混搭，蘋果加鳳梨，是我最喜歡的配搭。

義式手作冰品

在12樓羅馬泳池旁邊的義式手作冰品，販售冰淇淋、果味思樂冰和聖代等，這次我們報名的岸上觀光行程剛好有送一張冰淇淋券，我們兌換了「日本清酒冰淇淋（80元／份）」，不厚重的清酒味搭配檸檬，非常消暑清爽的大人味，很適合夏天品嘗。

不是在吃美食就是在吃美食的路上

兩次來搭乘麗星郵輪探索星號，本以為可以將郵輪上的美食餐廳全制霸，沒想到還是沒辦法一一收服，只能說真的是太難了，餐廳數多、選擇種類多、變化多、熱門搶手的又超難預約，每天醒來都自嘲不是在吃美食就是在吃美食的路上。

而且才短短一個月兩次上郵輪，餐點就有了些許的變化，甚至推出新菜色，讓遊客有新的體驗，這點我覺得麗星郵輪被譽為「舌尖上的郵輪」真的不是蓋的，害我每次來都會胖2－3公斤，如果真的很想減肥的人，千萬不要來，因為你會胖。

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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