營業至午夜！高雄70元古早味溫體大雞排　還有爆餡麻吉燒難以抗拒

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好FOOD遊、整理／實習記者陳莉玟

這家三民區熱河街上很多網友力推的「雞動組」總店，有近五十種的炸物品項，強打的是傳統古早味炸法的超厚雞排，不但大塊肉厚又多汁，一片還只賣70元。因為堅持用溫體雞來製作，吃起來就是不一樣，還有少見的超酥脆煉乳銀絲卷、爆餡麻吉燒、就連黑輪片都有四種不同口感的種類可以選。

最晚開到凌晨12點

想當晚餐配菜或是點心、下午茶、宵夜都可以。聽說通常一開店就要趕緊來買，晚來人潮就會很多，尤其三民區鄰近醫院、銀行，每天一到下午茶時間，「雞動組」可是外送平台的熱門外送名單，要是晚來就得耐心等了。

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位置

高雄三民區這一帶聽說也是美食一級戰區，雞動組開在三民區熱河二街111號，位置超好認，就在哈爾濱派出所十字路口的彩券行旁邊。

營業時間

下午三點就開始營業，一路開到半夜12點，不過提醒大家要早點來，因為熱門品項太晚來會提早完售。雖說這一區是美食一級戰區，但是雞動組也在這裡開了6年多了，小有名氣，通常三點開店，三點半左右陸續就會有很多人來購買，外送接單的機器也會不停地響。我刻意選了三點就來，食材最齊全，客人也還沒很多，才能慢慢選。

環境

特別注意到他們的食材擺放整齊，新鮮度還不錯，每一樣都是小量擺放，客人夾光了才會補新的。而且食材是放在玻璃櫃，門採左右推開，客人要夾取才推開玻璃櫃門，比較好維持新鮮度，餐檯跟炸鍋也保持得很乾淨。

菜單

雞動組的全品項大約有近五十種，分為主打品項、蔬菜類、黑輪類跟其他類，如果你是第一次來不知道要點什麼，推薦選擇主打商品！比較特別的是光是黑輪片就有四種不同口感的可以選，想吃比較特殊的也可以點芋丸、麻吉燒、銀絲卷、蛋餅皮、皮蛋、柳葉魚，私心推薦他們的銀絲卷真的炸功一流，保證是我目前吃過最厲害的銀絲卷，與眾不同。

雞動組鹽酥雞好吃三秘訣

偷偷觀察到他們好吃的秘訣是炸功還不錯，炸起來的東西不會太乾，而且有使用脫油機進行脫油，讓炸物吃起來不會油膩。即使冷掉還是酥脆，萬一買太多吃不完，隔天用氣炸鍋回炸都還很好吃。

▲另外就是他們的獨家調味，不管是雞排的醃料或是鹽酥雞的調味粉，都跟別人口味不一樣，是第二個好吃的秘訣。

第三個好吃的秘訣就是炸好鹽酥雞後，他們會加入大量新鮮的蒜片跟洋蔥絲，而且沒有加入傳統九層塔一起炸，而是吃食材的原味，用洋蔥絲與蒜片來添加風味，更為清爽解膩。

炸物推薦

▲我們點了超多樣，包裝得很好，鹽酥雞類是用紙盒裝的。蔬菜類有水分所以會另外放，豆腐也是另外又裝一袋，很貼心。

香酥雞排不切 70元

店裡主打的雞排有厚度而且夠大片，多汁不柴，咬起來就是過癮！醃料帶點蒜香味，我喜歡這種傳統古早味的炸法，能讓雞排外皮呈現酥脆感，不會吃起來太膩或太刮嘴。他們的炸功也很好，我不太喜歡有些炸雞排的店家為了看雞排熟度，炸到一半還會將雞排剪幾刀再丟下去炸，肉汁都流光了。但雞動組的雞排肉汁完完全全都鎖在裡面，肉又嫩又新鮮，而且一片70元，以這樣的尺寸來說，真的很可以！

▲原則上雞排部分是建議不切，直接咬比較能保有多汁美味，但如果真的有需要切開，也是可以請員工幫忙切開喔。

三角骨 45元

▲三角骨也是人氣必點，真的是香酥脆，讓人吮指回味。周末追劇下酒菜必點就是它，建議加中辣更好吃。

雞脖子 兩支 35元

▲下酒菜也推薦雞脖子，是無裹粉的，很香很酥。我喜歡多加一點辣粉，真的讓人口齒留香。

鹽酥雞 45元、炸魷魚 45元、炸雞皮 45元 、雞尾椎 35元、米血 10元

鹽酥雞、三角骨、魷魚基本上是必點，這裡的鹽酥雞切得比較小塊，大約是一口大小。口感不柴，魷魚也很Q，雞皮跟雞屁股更是炸到把油脂都逼出，非常酥脆。

黑輪系列 手工大黑輪 25元、墨魚黑輪片 20元、黑輪片 20元、手工甜不辣 15元

咀嚼控不要錯過雞動組的黑輪片系列，足足有四種品項讓你選，手工大黑輪片是吃酥脆感，手工甜不辣是吃Q度口感，黑輪片則是比較薄脆，墨魚是多了海味。

煉乳銀絲卷 30元

這絕對是我吃過最好吃的銀絲卷，竟然有人可以把銀絲卷炸到這麼酥脆，但又不會過硬。如果是現吃的話，加上老闆剛從冰箱取出的冰煉乳，真的是冰火交替的絕妙滋味，鹹甜感又有濃郁乳香味，很銷魂。

麻吉燒 20元

▲一樣讓人驚豔的麻吉燒有花生跟芝麻兩種口味可以選擇，咬下竟然會爆餡，給人意外的驚喜，這個也很好吃。

柳葉魚 兩尾 35元

▲這裡也有賣少見的柳葉魚，外層酥脆但每一隻都能吃到滿滿的魚卵。

炸蔬菜＆炸雞蛋豆腐

炸蔬菜我們點了滿多種類的，像是小黃瓜、玉米筍、青椒、炸洋蔥還點了雞蛋豆腐。我覺得最特別的是他們竟然有賣炸洋蔥，而且炸的熟度真的很剛好，保有脆感。蔬菜跟豆腐還會另外裝一盒，乾乾淨淨的，以往買鹽酥雞都是把蔬菜和豆腐裝在紙袋，都油膩膩的。

總結

雞動組的炸雞排真的又厚又多汁，而且肉嫩不柴，會讓我想一訪再訪！鹽酥雞炸功也不錯，調味特殊，幾樣特別的炸物也有幫他們加分不少。店內環境衛生也保持的很乾淨，我覺得整體算是好吃的，看了一下Google近1500則評價，評分4.6分，以鹽酥雞店來說算是蠻高的評價，推薦給大家！

雞動組

地址：高雄市三民區熱河二街111號

電話：07－3221990

時間：15：00－00：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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