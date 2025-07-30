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韓國三星老闆也愛吃的豬肉湯飯！釜山50多年老字號　血腸一定要點

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

前陣子聽幾個旅遊網紅、部落客在討論，韓國現在最多台灣人的地方不再是首爾，而是釜山。追究其理由不外乎CP值高，不管是飯店還是餐廳，都物超所值。今天這篇接著來聊釜山的米其林，談得是連三星老闆口中西釜山必吃的50多年早餐「豬肉湯飯」，我吃完後也迫不及待蓋了美味的章，尤其是血腸，幾乎是我在韓國吃過最美味的。

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交通

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲位於著名的富平罐頭市場周邊，離最近的捷運則是土城站，這裡也是要去甘川洞文化村找小王子的巴士轉換站。

環境&介紹
新昌湯飯本店創業於1969年，早上11點左右到約莫就有5、6成的客人，吃完時已經接近8成，看起來都是釜山當地人比較多。就友人的說法，不少在附近罐頭市場工作、採買結束的人會選擇在這用餐，連許多政商名流、大老闆都曾是這裡的座上賓，在這一帶算是名店。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲據說這家店是許多韓國大企業老闆成名前常來的早餐店，店裡有一排椅子的背後都有名人的名字。

菜單
跟很多韓國的食堂一樣專賣一味，這家店的招牌就是豬肉湯飯，有三種選擇，一是單純的豬肉湯10000韓元，加白飯是11000韓元，乾濕分離加白飯則是13000韓元，當然豬肉、血腸、豬肚的拼盤也可以加量。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

泡菜
和一般以早餐為主的食堂一樣，泡菜通常比較簡單，只有兩樣，但兩樣都非常好吃，尤其是甜而多汁的蘿蔔超級涮嘴。泡菜的辣椒粉也非常香，另外有可以夾著配肉的洋蔥和味噌大醬、醃漬蝦米。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

豬肉湯飯
湯頭滿滿大骨甜和大醬的香，再帶一點討喜的蝦米氣息，覺得不夠味可以自行添味，個人覺得原味就非常棒。湯中的豬肉份量蠻多的，有的單純豬肉，有的像我們帶皮的五花肉，泡在大醬湯中讓軟嫩的口感添了一點滋潤，除此之外豬肚泡在湯中也蠻好吃的。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲糯米血腸略厚很有口感，泡在湯中吃來非常涮嘴、飽嘴，糯米甜糯讓人滿足。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲如果不愛白飯泡在湯裡的，也可以點乾濕分離的，但個人覺得這裡的白飯煮得不是那麼好吃。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼豬肉純瘦的單吃有一點乾，但帶皮帶油的部份則非常好吃，豬肚配著辣泡菜一起吃，別有一番滋味。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲血腸我則傾向泡在湯中一陣子再吃，口感比較滋潤、軟糯。

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼五花肉搭配洋蔥和泡菜，我非常愛韓國的洋蔥，尤其是生吃，超級甜！

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼新昌湯飯本店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲滿滿韭菜的湯，單獨喝雖然比較清爽，但多喝上幾口後感覺有一點單調，只好把大醬、蝦米、豬肉、血腸一個一個丟進湯中。

新昌湯飯本店

地址：53 Bosu-daero, Seo-gu, Busan, 南韓
營業時間： 10：00－22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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