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蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

米其林等國外評鑑於2020年開始推出「綠星」，頒發給米其林指南中在永續美食方面足以成為榜樣的餐廳，而位在台北的「陽明春天」從2021年起連續得到四年的綠星殊榮。前陣子到陽明山造訪這間餐廳，環境非常棒，素食料理也頗有水準、價格合理，而且交通方便，在士林站、劍潭站都有公車可以轉乘。

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交通

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲陽明春天心五藝文創園區位於菁山街一帶，於士林站、劍潭站可搭礦寮站 303 區、文化大學站 260、菁山路站小15。

環境

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲當天我搭計程車上山，一下車就被眼前的景色震撼到，這有如日式微禪風的景色，讓我懷疑我是不是在日本。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲圈區布置相當用心，我一邊按下快門，一邊也感嘆原來台北就有庭院這麼美的餐廳。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲一旁的中式建築裡面像是小型的茶葉、茶具博物館，據說都是老闆的私下珍藏。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲在工作人員的指引下來到陽明春天的用餐空間，典雅又帶點微禪意、微宮庭的中日混風。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲用餐環境遠比我想像來的寬敝，以竹簾分隔，有一點開放小包廂的氛圍。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲整體的餐廳布置同樣是禪意帶點溫馨，不自覺讓身心都放鬆。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

一旁的茶室除了米其林綠星的牌子展示外，也有不少老闆的私人珍藏茶具，以及餐廳供應的素食醬料、無酒精的飲品、禮盒等，這些在網站上都賣得相當好，有些甚至都上了華航的飛機。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐前洗手有滿滿的儀式感，使用的器具也蠻講究的。服務生說可以用檸檬搓搓手心、手背，水中有玫瑰花瓣，洗完雙手有淡淡的香氣。另外旁邊是90年代的棗香普洱，茶有淡淡的紅棗和仙草的香味，還有一點羅漢果的甘甜溫舌潤喉。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點
素食、蔬食已然成為世界飲食風潮的一環，VENDÔME Merlot這隻擁有歐盟及法國認證無酒精的紅酒，強調的是不使用化學肥料土地自然耕種梅洛葡萄釀製，也不使用化學藥劑潔凈製成，糖份、熱量比一般的紅酒更低。外觀和口感與一般紅酒相差不多，同樣有莓果香氣和像是木桶的餘韻，即便少了酒體還是有滿滿的餐前儀式感。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

前湯－黑松露濃湯
入口是濃卻和緩的松露和一點點香菇的氣味，並帶著法式濃湯的少許奶香，上方的是黑松露及金箔點綴，服務生說有點了一些白松露油提味，真心覺得好喝又暖胃。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

前菜

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲以日式的漆器呈現。就連中間的玫瑰花，都是用白蘿蔔以甜菜根天然的紅色汁液浸泡而成，完全不馬虎。

甜豆仁清炒椰子肉搭配酸豆和波士顿生菜
這道料理的食材組合頗有趣，清淡中透著酸豆的酸跳味，生菜、甜豆仁、椰子肉又有著各自層次上略有不同的清爽、清脆。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這道也頗有巧思，用的是台灣的皎白筍，經過烹調後切細絲有點文思豆腐的刀工手法，吃來微脆帶點清爽的調味。

這道是上海常見的肉凍
用的是植物肉口感上幾乎沒太多不同，搭配台式五味醬與紫蘇葉別有一番風味，又帶了一點台菜的氛圍。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

這道是以越南薄春捲皮的作法
使用的是陽明山在地小農栽種的時蔬和豆芽，並用特調的花生醬代替傳統的花生粉，吃起來相對滋潤，口感、味道都更豐富。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

前菜

天菜Vasa
Vasa指的是山芋頭，據說是原住民常用的食材語中，天菜則是羽衣甘藍，淋上義大利進口的無花果醋。山芋頭吃起來有肉的口感，又多了一點芋頭的綿和密，羽衣甘藍的苦香向來是我愛的，搭配甜酸的無花果醋非常好吃。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

主餐－御品山伏茸
猴頭菇淋上松露白醬，厚實帶著滿足的猴頭菇香氣及松露白醬的後韻，搭配的新鮮時蔬也不馬虎，有蘆筍、羊肚、菌菇和樹薯，以及陽明山在地優質農場每天新鮮現採的芽菜。紫色的是紫高麗菜苗及扁豆苗，淋上的義大利進口的無花果醋及由璞蜜油坊低温慢磨的黑芝麻油。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

後品－田輪花海
底下的山藥塗上味增再炙燒出香氣，蠻特別的，有一點像在吃朴葉燒，上面據說是師傅自製的鳳梨果乾、秋葵等食材，再加上各個季節的可食用花，宛如一座空中花園，好看又美味。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

後菜－朴葉燒
上面的握壽司分別是彩椒和絲瓜，下面用豆皮包裹著蘆筍等新鮮時蔬，絲瓜上方是用分子料理手法將醬油做成的晶球。從沒想過絲瓜和彩椒可以如此的「玩」法，不管是上面取代魚肉的蔬食，還是下面用豆皮、蘆筍代替米飯，又或是把醬汁用分子料理做成晶球的概念，甚至是底下朴葉燒加熱燒出的前後相伴的氣息，全都讓人感到驚喜，原來蔬食、素食也可以玩出此等食趣。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

後食－金湯山茶花
胡蘿蔔、黃綠節瓜捲成山茶花的形狀，中間放的是薑黃飯，上面是超級食物紅藜麥，湯汁則是用胡蘿蔔為基底去熬煮而成的。吃到這裡大概八成飽，而且都不是我很愛的食材，居然有辦法讓我吃到一口接一口，不得不佩服師傅的手藝及用心。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐後飲－檸檬雪粕
特別的是用花蓮吉安鄉有機轉型的稻米發酵而成的雪粕，加上黄金檸檬，口感清爽帶點綿糯，喝完後韻令人回味再三，清味也清爽。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

甜點－現打抺茶／東方美人茶／佐和菓子

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲唐和家和菓子以日本漆器裝盛滿滿的視覺儀式感，口感、味道也都有水準，搭配的新竹北埔的東方美人茶，好好喝。

除了一杯東方美人茶外，還有蒼壽抺茶，使用的是著名的小山園抺茶坊間茶道級薄茶專用的高級茶粉，甚至有專業的刷茶老師桌邊服務，堪稱是視覺和味覺的完美收尾。

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼陽明春天.心五藝文創園區。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

陽明春天 心五藝文創園區

地址：台北市士林區菁山路119－1號
電話：02－28620178
營業時間：午餐時段 11：30－14：30、午茶時段 14：30－17：00、晚餐時段 17：30－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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