沖繩唯一酒粕雞白湯拉麵　隱身濱比嘉島巷弄的溫暖小店

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

來到沖繩自由行，如果你和我一樣熱愛尋找在地特色又有溫度的小店，那麼這間隱藏在巷弄內的「美ら門扇」（ちゅらもんせん），絕對是你的口袋名單之一！主打的「酒粕雞白湯拉麵」，湯頭濃郁中帶點清爽，層次分明不膩口，每一口都是享受。

我特別推薦他們期間限定的「馬藻雞白湯拉麵」，風味更是讓人難忘。濃厚香氣中夾帶著微妙的海洋氣息，讓人一吃上癮。如果你會說上幾句日語，也可以跟開店的山口先生夫婦聊上幾句，你會發現這不只是一家美味的拉麵店，更是一間溫暖且有故事的小店。

藏身巷弄的拉麵小店

來到沖繩宇流麻市的濱比嘉島，在民宿主人推薦下，發現了這間藏在巷弄中的小店「美ら門扇」。一走近這間店，就被它的門面吸引。木質裝潢搭配海洋風元素，溫暖又充滿職人氣息，不禁讓人想探進去一探究竟。

京都來的職人精神，移植沖繩的海風生活

創辦人山口先生，45歲那年決定離開原本的工作，在京都伏見開了一間烤雞肉串店。隨著時間推移，他轉型經營雞白湯拉麵，並成功拓展到京都的三家分店：祇園、木屋町與伏見坂倉小路店。經過22年的努力，在2023年，他與太太（當時已64與56歲）將京都的生意交給了兩個兒子後，決定帶著93歲與81歲的母親，以及四隻貓咪，一起搬到沖繩宇流麻市的濱比嘉島，開啟人生的第二章。

一間用心打造的島上小店

「美ら門扇」的誕生，起源於朋友介紹的一間空屋。山口先生夫婦親手整修、布置店面，從每一個牆面、桌椅配置到牆上貼著的貝殼裝飾，都是他們親手打造，每個細節透露出溫暖與誠意。店內不僅有拉麵，也販售用沖繩貝殼製作的飾品、沖繩味的紀念品、衣服等等。牆上用貝殼拼貼出的沖繩地圖，是山口太太的傑作，也凸顯出他們對沖繩這片土地的熱愛。

酒粕拉麵的魅力無法擋！日本唯一的特色湯頭

店家最與眾不同之處，在於他們家的拉麵使用了酒粕與泡盛酒粕製作湯頭，是全日本唯一一家供應這樣拉麵的店！他們的雞白湯拉麵湯頭濃厚卻不膩，使用雞骨長時間熬煮，再加入酒粕增添深度，湯色乳白，香氣溫潤。一入口就能感受到濃郁中帶著微甜的酒香，暖胃也暖心。（拉麵上用夾子夾著的是今日拉麵所使用的泡盛名稱）

酒粕擔擔麵

另外強烈推薦他們的酒粕擔擔麵，使用泡盛酒粕調味，香氣濃烈、口感層次豐富，帶點辣味卻不刺激，非常開胃。如果你是拉麵老饕，一定不能錯過！

▲另外一道期間限定的「馬藻雞白湯拉麵」也相當受歡迎，多了海味與爽脆口感，清爽不膩。

菜單

在濱比嘉島的一碗麵，吃進回憶與故事

這裡不只是吃飯的地方，更像是一段旅程的休息站。你可以在這裡享受一碗用心熬煮的拉麵，聽聽老闆夫婦分享從京都到沖繩的故事，也可以帶走一個手作小物，把這段回憶收藏起來。

美ら門扇

地址：日本〒904-2316 Okinawa, Uruma, Katsurenhiga, 90浜比嘉島アマミチュー隣の漁港パーキングより30m

營業時間：周三至周日 11：30－15：00（周一二公休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

