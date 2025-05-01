跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這一篇除了主要介紹孤獨的美食家電影版出現的餐廳，穴水40年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」，也順便帶了一下能登鐵道地震重建後的限定寶可夢列車，以及路途風景。鍋一品料理 力的相撲鍋料多味美，能登牡蠣更有完全不輸北海道厚岸的實力，真心希望有年輕人願意接手這家40多年的老店，讓奶奶爺爺可以安心退休。

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石川能登半島

只要對日本地理略有概念的應該都知道石川能登半島，是在石川線靠近日本海的最上緣突出的半島，但去過的人應該不多。這次我選擇了住在比較不熟的富山，也因此多搭了一段以前沒搭過的「愛之風富山鐵道」+「七尾線」+「能登鐵道七尾線」單程便要3個半小時，來回整整花了近十個小時，才完成這趟孤獨的美食家之旅。

寶可夢彩繪列車

▲這次很幸運的剛好搭到石川地震後，寶可夢為能登半島打氣的全新能登寶可夢彩繪列車。

▲能登鐵道的沿線風光。

穴水站

能登七尾線沿線的車站都是滿滿的寶可夢，希望可以在為能登半島打氣的同時，為能登半島帶來旅客，也因此穴水站可以看到好幾列新的寶可夢列車。

▲車站內也是滿滿的寶可夢身影，還有2024年能登半島地震的受災照片。

ちゃんこ鍋一品料理 力

▲這間餐廳在穴水相當有名，是家40多年的老店，據車站的工作人員表示，節目播出後有不少五郎粉專程來這朝聖。

環境

和一般的日料店沒什麼不同，有著同樣的日式氛圍，據節目所說，大將原來是個相撲力士，所以取名叫「力」，主打的料理就是以相撲鍋為主的鍋類料理。

▲每次到五郎去過的餐廳，只要許可我都會盡量挑五郎坐的位子。

▲五郎的簽名板和爺爺奶奶的合照，上面寫著2024年12月4日，也就是節目播出的前25天來拍的。

這個節目中的店家通常是演員扮演的（除非是國外），但這集很意外是由大將夫妻自己登場，節目的片尾爺爺奶奶說本來要退休了，但穴水的町長和居民希望他們能繼續溫暖居民的心，所以決定再繼續營業。

菜單

店裡主打的是鍋類相撲鍋、味噌鍋、涮涮鍋、壽喜燒、豚鳥肉鍋，還有湯豆腐鍋，另外也有一些日本料理常見的料理，及居酒屋般的一品鄉土料理，選擇性還蠻多的。

餐點

▲▼五郎set：ちゃんこ鍋（相撲鍋）、 牡蠣のバター焼き（牡蠣奶油燒）、カキフライ（炸牡蠣）。

因為節目中的鍋看起來蠻大的，所以只先點了相撲鍋，果然這一鍋上來除了迷人的香氣外，還有滿滿的肉。就奶奶的說法以前爺爺當力士時喜歡吃肉，所以店裡的相撲鍋就以肉片為主，雞肉也不做成丸子，直接帶片切大丁入鍋，連同能登的蔬菜、豆皮一起煮。

首先是湯頭意外的清爽

隱隱有肉的雞骨和蔬菜甜，和一般的相撲鍋不太一樣。不過越煮越發濃厚，甚至有一點味覺的鹹，但之後大蔥熬煮出來的香氣及肉甜，卻也讓這一鍋變得更豐富有層次。

豬肉用的是能登豬，切得比一般涮涮鍋來得厚些，肉軟油甜兼有，纏上滿滿的湯鮮，真是涮嘴暖心又暖骨，尤其是冬天超過癮。

▲相對來說鍋中的帶皮雞肉更加迷人，比起正常版相撲鍋的雞肉丸子更加美味，可惜數量上沒豬肉那麼多。

▲當中最好吃的可能是這吸滿湯頭、各種食材的豆皮絲，雖然有一點燙口，但越吃越涮嘴。

▲▼蒟蒻有兩種，一種像麻吉微Q，一種成絲帶爽脆，各有滋有味。

▲鍋裡還有大量的白菜、豆芽、牛蒡等。

▲看到桌上能登牡蠣祭的DM和料理，於是點了和五郎一樣的「牡蠣のバター焼き（牡蠣奶油燒）」。

這能登牡蠣相當大！

大概有7、8顆之多，奶油的氣息比一般來的輕，多一點點若有似無的鹹香，入口是預期的爆汁鮮甜，厚實的牡蠣軟糯口感，滴上一點檸檬更加美味。

▲最後的炸物我決定跟五郎選不一樣的魚，當天的魚是竹莢，麵衣略厚非常的酥脆，魚肉鮮甜油質豐厚，但沾的醬油有一點鹹。

ちゃんこ鍋一品料理 力

地址：石川県鳳珠郡穴水町川島58

營業時間：11：30－14：00、17：00－21：00（周三休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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