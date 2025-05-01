ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

這一篇除了主要介紹孤獨的美食家電影版出現的餐廳，穴水40年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」，也順便帶了一下能登鐵道地震重建後的限定寶可夢列車，以及路途風景。鍋一品料理 力的相撲鍋料多味美，能登牡蠣更有完全不輸北海道厚岸的實力，真心希望有年輕人願意接手這家40多年的老店，讓奶奶爺爺可以安心退休。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

石川能登半島
只要對日本地理略有概念的應該都知道石川能登半島，是在石川線靠近日本海的最上緣突出的半島，但去過的人應該不多。這次我選擇了住在比較不熟的富山，也因此多搭了一段以前沒搭過的「愛之風富山鐵道」+「七尾線」+「能登鐵道七尾線」單程便要3個半小時，來回整整花了近十個小時，才完成這趟孤獨的美食家之旅。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

寶可夢彩繪列車

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲這次很幸運的剛好搭到石川地震後，寶可夢為能登半島打氣的全新能登寶可夢彩繪列車。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲能登鐵道的沿線風光。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

穴水站
能登七尾線沿線的車站都是滿滿的寶可夢，希望可以在為能登半島打氣的同時，為能登半島帶來旅客，也因此穴水站可以看到好幾列新的寶可夢列車。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲車站內也是滿滿的寶可夢身影，還有2024年能登半島地震的受災照片。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

ちゃんこ鍋一品料理 力

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲這間餐廳在穴水相當有名，是家40多年的老店，據車站的工作人員表示，節目播出後有不少五郎粉專程來這朝聖。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

環境
和一般的日料店沒什麼不同，有著同樣的日式氛圍，據節目所說，大將原來是個相撲力士，所以取名叫「力」，主打的料理就是以相撲鍋為主的鍋類料理。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲每次到五郎去過的餐廳，只要許可我都會盡量挑五郎坐的位子。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲五郎的簽名板和爺爺奶奶的合照，上面寫著2024年12月4日，也就是節目播出的前25天來拍的。

這個節目中的店家通常是演員扮演的（除非是國外），但這集很意外是由大將夫妻自己登場，節目的片尾爺爺奶奶說本來要退休了，但穴水的町長和居民希望他們能繼續溫暖居民的心，所以決定再繼續營業。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

菜單
店裡主打的是鍋類相撲鍋、味噌鍋、涮涮鍋、壽喜燒、豚鳥肉鍋，還有湯豆腐鍋，另外也有一些日本料理常見的料理，及居酒屋般的一品鄉土料理，選擇性還蠻多的。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

餐點

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼五郎set：ちゃんこ鍋（相撲鍋）、 牡蠣のバター焼き（牡蠣奶油燒）、カキフライ（炸牡蠣）。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

因為節目中的鍋看起來蠻大的，所以只先點了相撲鍋，果然這一鍋上來除了迷人的香氣外，還有滿滿的肉。就奶奶的說法以前爺爺當力士時喜歡吃肉，所以店裡的相撲鍋就以肉片為主，雞肉也不做成丸子，直接帶片切大丁入鍋，連同能登的蔬菜、豆皮一起煮。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

首先是湯頭意外的清爽
隱隱有肉的雞骨和蔬菜甜，和一般的相撲鍋不太一樣。不過越煮越發濃厚，甚至有一點味覺的鹹，但之後大蔥熬煮出來的香氣及肉甜，卻也讓這一鍋變得更豐富有層次。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

豬肉用的是能登豬，切得比一般涮涮鍋來得厚些，肉軟油甜兼有，纏上滿滿的湯鮮，真是涮嘴暖心又暖骨，尤其是冬天超過癮。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲相對來說鍋中的帶皮雞肉更加迷人，比起正常版相撲鍋的雞肉丸子更加美味，可惜數量上沒豬肉那麼多。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲當中最好吃的可能是這吸滿湯頭、各種食材的豆皮絲，雖然有一點燙口，但越吃越涮嘴。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼蒟蒻有兩種，一種像麻吉微Q，一種成絲帶爽脆，各有滋有味。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲鍋裡還有大量的白菜、豆芽、牛蒡等。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲看到桌上能登牡蠣祭的DM和料理，於是點了和五郎一樣的「牡蠣のバター焼き（牡蠣奶油燒）」。

這能登牡蠣相當大！
大概有7、8顆之多，奶油的氣息比一般來的輕，多一點點若有似無的鹹香，入口是預期的爆汁鮮甜，厚實的牡蠣軟糯口感，滴上一點檸檬更加美味。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

▲最後的炸物我決定跟五郎選不一樣的魚，當天的魚是竹莢，麵衣略厚非常的酥脆，魚肉鮮甜油質豐厚，但沾的醬油有一點鹹。

▲▼【孤獨的美食家第86家-石川能登美食】穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」.絕品相撲鍋.能登牡蠣奶油。（圖／部落客小虎授權提供）

ちゃんこ鍋一品料理 力

地址：石川県鳳珠郡穴水町川島58
營業時間：11：30－14：00、17：00－21：00（周三休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►日本「天草三大壽司」之一！隱身崎津聚落　每份都是超厚切太滿足
►根本007博物館！清邁百年英國領事館餐廳　保留當年情報人員物品
►4400日幣的米其林一星法餐！北海道隱世餐廳　對面就是日本百名山

關鍵字： 鍋一品料理 力 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【泰格與雪兒】母胎單身

推薦閱讀

千元日幣輕鬆摘星！北海道2012年米其林一星手打蕎麥麵開箱　

千元日幣輕鬆摘星！北海道2012年米其林一星手打蕎麥麵開箱　

揉合了味噌魚介豚骨的複合式湯頭！札幌異軍突起新拉麵派系開箱

揉合了味噌魚介豚骨的複合式湯頭！札幌異軍突起新拉麵派系開箱

實訪《孤獨的美食家》岐阜鄉土料理雞醬！來往當地貨車司機的最愛

實訪《孤獨的美食家》岐阜鄉土料理雞醬！來往當地貨車司機的最愛

雪白大地隱世餐館！羊排肉湯滿到像淹水　北海道米其林推薦

雪白大地隱世餐館！羊排肉湯滿到像淹水　北海道米其林推薦

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

母親節餐飲優惠懶人包

母親節餐飲優惠懶人包

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

熱門行程

最新新聞更多

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

母親節餐飲優惠懶人包

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

beard papa's玫瑰覆盆子泡芙新上市

三重街頭藏基隆古早味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366