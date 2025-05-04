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重現幕府將軍飲用的咖啡！尾段酸韻香氣濃　茨城縣必朝聖咖啡聖地

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

之於咖啡我向來是好喝不求甚解，每到一個城市也總要想辦法找一家咖啡館，尤其是日本我特別偏好喫茶店或是老字號咖啡店。在茨城要說咖啡，主打有著兩百年歷史將軍咖啡豆的「Saza Coffee」那是絕對的存在，其社長鈴木太郎在日本咖啡界也是神人般的存在。

Saza Coffee也幾乎等同了「茨城」，就像「すなば珈琲」之於鳥取。在水戶想朝聖Saza Coffee那必然得是總本店「Saza Coffee Hon Ten」，最特別的是那間掛滿非洲面具的咖啡所，除了專業咖啡外，這裡不能錯過的還有咖啡霜淇淋。

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▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

就茨城友人的說法
Saza Coffee那是無人不知、無人不曉，是以當我希望他推薦我咖啡時，他想也不想的就把車開到總本店位於勝田車站附近的サザ コーヒー。下車時，光是外觀實在看不出它有什麼過人之處，倒是旁邊的停車場旁就有一台賣著Saza Coffee咖啡豆的自動販賣機讓我覺得有趣。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲一進門人潮鬧哄哄的，光是結帳的人就排了好幾行，帶路的友人還說這算少的。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

Saza Coffee之所以被稱為將軍咖啡的典故
SAZA（且座，來自茶道用語，簡單說就是坐下來喝杯茶休息一下）咖啡創立於1969年，在哥倫比亞擁有17 家商店、兩家工廠以及一個咖啡農場。他們以「藝妓咖啡」和「將軍咖啡」而聞名，目前在台灣也有專門賣咖啡豆的分店「SAZA Coffee Taiwan 且座咖啡台灣」。

其社長鈴木太郎先生，以多款藝伎咖啡及競標豆前幾名總是被他標走（就像第一尾大間鮪魚總被某連鎖壽司店老闆木村清標到一樣），故有「藝伎獵人」之名號，因此Saza Coffee在日本也以專賣藝伎咖啡的見長，尤其是來自哥倫比亞的藝伎咖啡。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

至於將軍咖啡據說是江戶幕府時代歷任德川將軍，用來款待歐美使者所用的咖啡豆。末代將軍德川慶喜在江戶幕府開港時，曾僱用法國廚師宴請賓客，以蘇門答臘島產的曼特寧，用法式風味的烘焙技術（中深烘焙）呈現出如同酒類般濃醇的香氣而大受賓主歡迎。

而後與攜手德川家第4代德川慶朝先生開創SAZA咖啡，再現「江戶時代將軍飲用的咖啡」一直流傳至今，也成了1969年創業的「SAZA Coffee」的金字招牌，將軍咖啡之名也不脛而走。直至今日，就算藝妓咖啡主流是淺烘焙，但SAZA Coffee仍堅持以中深烘焙藝妓咖啡豆。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲除了可以買到各種Saza Coffee咖啡豆外，也能買到許多咖啡用品，甚至來自世界各國的咖啡杯等器皿。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

商品部門的後半部則是可以內用的咖啡廳
一個轉身有一種別有洞天的豁然開朗，咖啡吧臺、日式庭園景觀咖啡座，牆上還掛著來自非洲哥倫比亞的傳統手編桌布。整間咖啡店目測少說可以坐上百來人，平日尚且高朋滿座，無怪乎友人會說假日更是人滿為患，排上半小時也是常有的事，縱然光是在水戶就有一二十家分店。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

但Saza Coffee Hon Ten更有趣，或者應該說我更喜歡的是後庭，這個掛滿非洲面具的空間，活像一座小型的非洲博物館，據說這些面具都是副社長每次到哥倫比亞咖啡豆廠時帶回日本的，他希望客人除了能品嚐到美味的哥倫比亞咖啡豆，也能在這樣感受到一點非洲的人文氣息。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲每個角落都布置得很有特色，拍到咖啡送來都快冷掉了，也還沒拍夠。

將軍咖啡自然是這裡的首選
但就帶路友人的說法，這裡的將軍咖啡歐蕾也頗受歡迎，所用的器具也很講究（金光閃閃）。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

甜點方面，這裡的季節水果派是招牌
另外提拉米蘇、粟子和咖啡蛋糕也相當受歡迎。但最不容錯過的是以將軍咖啡豆做成的霜淇淋，幾乎是人手一隻，比起其他店的咖啡霜淇淋，的確多了幾分咖啡的韻味。

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼Saza Coffee Hon Ten。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

將軍咖啡說是中深烘焙
但並沒有過多日本老喫茶店那種重烘的苦韻，反而帶著像是淺烘的咖啡酸韻，尤其是後段的尾韻特別迷人，雖然我也搞不清這是哪裡的咖啡豆，只有一杯我也無法領會Saza Coffee的美好，但就這一杯也足夠讓隊長買了六七包咖啡豆回台，然後我們發現自個在家也能沖出非常好的香味。

Saza Coffee Hon Ten

地址：茨城県ひたちなか市共栄町8－18
營業時間：10：00－20：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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