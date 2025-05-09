千層蛋糕界夢幻逸品！草莓混搭細膩鮮奶油　台北甜點下午茶

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

每次有好朋友、家人生日，我都是訂「時飴 Approprié」的千層生日蛋糕，也每次都得到好評。記得最早結緣是在赤峰街，當時一吃便成了粉絲，前陣子才知道原來仁愛圓環開了一家環境更優美的旗艦店，而且新產品草莓三明治餅乾和蘭姆葡萄三明治餅乾都很不錯。

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位置

時飴Approprié仁愛圓環店位於圓環靠近安和路一段這一區塊，接近忠孝敦化捷運站，從捷運站出來大約走個5、6分鐘就可以到，算是在東區非常方便的地理位置。

環境

時飴 Approprié 仁愛圓環店不愧是旗艦店，店裡都是時尚的質感，帶點適度的居家溫馨，難怪一下就成了網紅超愛的下午茶打卡地點。

菜單

提供很多口味的千層蛋糕，單片價格在250－300元之間，飲料方面也有咖啡、茶飲、汽泡水等，價格大約在90－130元之間，以這樣優質的裝潢來說算是相當平價。

餐點

我們三位各點了一片千層蛋糕、一杯飲料分享，結帳時大約一個人400元左右，在台北東區也不算太貴。何況沒有用餐時間限制，還有很多免費道具可供拍照。

綜合水果千層 300元

外觀很像日本的HARBS，但千層蛋皮的層次更分明也更細膩，奶油更不膩口，水果的清爽度也更好，不管是草莓、奇異果，香蕉都讓我很滿意，這個蛋糕我一個人吃半模都沒問題。

草莓千層 290元

如果偏好草莓口味甜點，那一定要嚐嚐他們家的草莓千層！蛋糕皮的層次多且細緻，草莓口味的鮮奶油混合其中，讓每一層都充滿草莓的香甜氣息。上面和中間夾上2、3個切片草莓，補足了口感上的滋潤，蛋皮、草莓、鮮奶油完美結合，絕對是草莓千層蛋糕中的夢幻極品。即便價格上略貴了一些，但那種口口滿足的享受是無價的。

鹽之花焦糖脆脆千層

算是除了水果口味外我的最愛，附上一包杏仁脆片，可以隨自己的喜好添加。這口味的千層比較容易凸顯鮮奶油的細滑和鮮甜，加上鹽之花和焦糖的點綴，還有脆口的杏仁片，讓整體的美味層次更鮮明，怎麼吃都不會膩。

飲品

這裡的咖啡，不管是美式或是拿鐵都有一定的水準，搭配千層蛋糕也非常得宜。接骨木蘋果氣泡飲、蔓越莓氣泡飲、橙香伯爵冰茶，這幾款拿來和千層蛋糕一起拍照很適合，口味上也很搭。

聖多諾黑千層

這裡有很多客人會吃完單片後再整模提回家。我比較常買的聖多諾黑千層是把千層蛋糕與聖多諾黑兩款甜點結合，不管是視覺上還是味覺上，絕對可以讓主客都滿意，有家人、朋友生日的話，很適合送這個。

茉莉紅心芭樂千層

▲從上而下點綴裝飾的好像過聖誕節般華麗，過年過節都很適合。

▲另外也可以訂購不同口味的組合千層蛋糕。

草莓雙重奏夾心餅乾 780元

像是冰淇淋又像不膩口的冷凍卡士達醬，混著草莓果乾和麻糬，外酥脆內綿Q，酸酸甜甜，視覺、味覺、口感兼具，加上包裝也很漂亮，是不少時飴Approprié粉絲的最愛。

蘭姆葡萄三明治餅乾 750元

▲口味上有一點像北海道的六花亭，尤其是蘭姆葡萄的滋味，但個人覺得冰凍後像冰淇淋的口感又更勝一籌。



▲店裡還有一些不定時限量的手工餅乾可以選擇，也可以直接到官網預訂。

時飴 Approprié 仁愛圓環店

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷7號

電話：0981－900695

營業時間：13：00－20：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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