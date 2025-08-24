ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

前些時候久違兩年後再去大溪找友人談點公事，離開前問了友人有沒有推薦的咖啡店，向來深知我喜好的友人推薦了這家網路評價不錯的「秋旭」，外觀是老宅頹廢文青風，咖啡、甜點都不錯，但是午後有蚊子，可能要做好防蚊的措施。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

外觀

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲超酷的土牆，讓我不禁想起樹林那家豬灶改建的咖啡館「微間素生」。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲推開鐵門是一座舖滿碎石的庭園，綠色植物、一張小圓桌、兩張小圓凳，配上身後的木窗和隱約穿牆而出的咖啡香。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

室內環境

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼有別於外牆的殘破，裡面蠻舒適的，裸牆紅磚通往二樓，據說二樓是店家的另一個植栽行業。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼角落散落著文青風布置，順道一提，這裡是寵物友善咖啡廳。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
咖啡、飲料的單價在120到180元之間，每日供應的甜點不同，看起來以戚風蛋糕和巴斯克為主，據說假日還有賣牛肉麵等鹹食。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐點

冰汽泡西西里

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲倒入的濃縮咖啡可以自己調整，清爽微酸，咖啡香的前後韻也不錯。

冰拿鐵＆熱拿鐵

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼中規中矩，算是相當順口。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

焦糖巴斯克＆冰淇淋巴斯克
焦糖多了微脆的口感和焦糖香，冰淇淋是香草口味再灑上一點肉桂粉，巴斯克本身略為軟綿，甚至有一點化口，入口的乳酪酸味蠻誘人的，起司般的甜潤也有水準。

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

提拉米蘇

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲友人推薦的提拉米蘇是我偏好的泥巴式，不管是口感還是味道，甚至是微酒香都有相當有水準。

昭和布丁

▲▼秋旭。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲網路上狂推的昭和布丁也不錯，醬汁帶點討喜的焦糖香，上面的鮮奶油加分不少。

秋旭

地址：桃園市大溪區中山路53號
電話：03－3888020
營業時間：平日12：00－18：00、假日12：00－19：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆
►大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子
►利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

關鍵字： 秋旭 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

推薦閱讀

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

Potato Corner將在雙北增開2家店

Potato Corner將在雙北增開2家店

台中石岡熱氣球8/29升空　交通攻略一次看

台中石岡熱氣球8/29升空　交通攻略一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全球最強10大泡麵

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

六福村墓碑鎮9/6回歸　住房專案開跑

釜山免費景點「希望階梯單軌電車」

拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

一〇八抹茶茶廊首度插旗台南

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟內！

冬山河溫泉泡湯設施　2027年2月竣工

Potato Corner將在雙北增開2家店

台中石岡熱氣球8/29升空　交通攻略一次看

航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降

全球最強10大泡麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366