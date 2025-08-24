老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

前些時候久違兩年後再去大溪找友人談點公事，離開前問了友人有沒有推薦的咖啡店，向來深知我喜好的友人推薦了這家網路評價不錯的「秋旭」，外觀是老宅頹廢文青風，咖啡、甜點都不錯，但是午後有蚊子，可能要做好防蚊的措施。

外觀

▲超酷的土牆，讓我不禁想起樹林那家豬灶改建的咖啡館「微間素生」。



▲推開鐵門是一座舖滿碎石的庭園，綠色植物、一張小圓桌、兩張小圓凳，配上身後的木窗和隱約穿牆而出的咖啡香。

室內環境

▲▼有別於外牆的殘破，裡面蠻舒適的，裸牆紅磚通往二樓，據說二樓是店家的另一個植栽行業。

▲▼角落散落著文青風布置，順道一提，這裡是寵物友善咖啡廳。

菜單

咖啡、飲料的單價在120到180元之間，每日供應的甜點不同，看起來以戚風蛋糕和巴斯克為主，據說假日還有賣牛肉麵等鹹食。

餐點

冰汽泡西西里

▲倒入的濃縮咖啡可以自己調整，清爽微酸，咖啡香的前後韻也不錯。

冰拿鐵＆熱拿鐵

▲▼中規中矩，算是相當順口。

焦糖巴斯克＆冰淇淋巴斯克

焦糖多了微脆的口感和焦糖香，冰淇淋是香草口味再灑上一點肉桂粉，巴斯克本身略為軟綿，甚至有一點化口，入口的乳酪酸味蠻誘人的，起司般的甜潤也有水準。

提拉米蘇

▲友人推薦的提拉米蘇是我偏好的泥巴式，不管是口感還是味道，甚至是微酒香都有相當有水準。

昭和布丁

▲網路上狂推的昭和布丁也不錯，醬汁帶點討喜的焦糖香，上面的鮮奶油加分不少。

秋旭

地址：桃園市大溪區中山路53號

電話：03－3888020

營業時間：平日12：00－18：00、假日12：00－19：00

