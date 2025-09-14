ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手工水果冰只賣40元！隱身人煙罕至柑仔店、宜蘭壯圍限定

陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭壯圍「新南商店」是一間傳統柑仔店，阿嬤和兒子經營的小店，網路沒太多人知道這裡有販售各種水果冰品，超過15種口味都是老闆手工製作，連在地人都不太知道超隱藏版冰品美食！

位置＆交通

▲地址在宜蘭縣壯圍鄉新南路四段142號，開車可停在商店旁邊，周邊道路也很好停車。

環境

▲位置偏僻，附近沒有美食餐廳，幾乎沒有路人，不過這地點距離未來的宜蘭高鐵還蠻近的。

▲是傳統雜貨店，阿嬤跟他兒子一起經營，客氣又親切，這裡像是住在附近的居民才會來買。

▲雜貨店前面的冷凍櫃就是冰品，口味琳瑯滿目，真的會有選擇障礙啊！老闆說都是他們自己手工製作，每樣看起來都好好吃。

▲除了水果口味冰品，也有很特別的雙色口味，像是巧克力牛奶、花生牛奶、芋頭牛奶和抹茶牛奶等。

▲這口味感覺就是小朋友會喜歡的。

▲花豆牛奶和芝麻牛奶也好特別。

口味價錢
冰品每杯40元，滿400元再送一杯。口味有花生、花豆、紅豆、牛奶清冰、芝麻、牛奶、巧克力、火龍果、百香果、李鹹、綠豆牛奶、芋頭牛奶、抹茶牛奶、甘蔗檸檬和金鑽鳳梨，選擇超多。

評價

▲老闆很客氣，看我們想在現場吃馬上拿小板凳過來。

火龍果、甘蔗檸檬
火龍果本身就沒有什麼味道，淡淡的清香，老闆沒用濃縮製作，真材實料的水果冰，平常喜歡吃甜的可能不太習慣，這時候加一點甘蔗檸檬更好吃。甘蔗檸檬的味道更好，檸檬的酸香明顯，甘蔗的味道比較淡，但這杯很適合炎熱的夏天，下次再來還會買其他口味試試看。是說這一杯份量還真不少，40元真便宜！有機會來宜蘭壯圍附近旅遊，可以安排支持一下阿嬤的手工冰品。

新南商店

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路四段142號
營業時間：周一二四 09：00－18：30；周三五六 09：00－20：00；周日 09：00－14：00、15：00－18：30

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 新南商店 宜蘭美食

