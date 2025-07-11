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三重吃鍋免費打復古機台！每日現熬蔬菜高湯　白飯冰淇淋吃到飽

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

三重小火鍋推薦「革龜小火鍋」，菜單除了多種湯頭、鍋物、單點、炸物，還有需要預訂的重慶烤魚和重慶酸菜魚，價格190元起，不收服務費，自助吧提供飲料、醬料、冰淇淋，還有白飯吃到飽。最可愛的是這裡還有一台遊戲機，內用消費就可以免費玩，消費滿額還可以夾娃娃抽獎品。

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位置

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲地址在三重綜合運動場附近。

內用環境
打造新潮時尚的用餐空間，桌距不會擁擠，空調設備也很好。擺設整齊清潔的自助區提供白飯和冰淇淋無限吃到飽，也有醬料和餐具可自取。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用提供飲用水和蜂蜜水喝到飽。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲入口是洗鞋服務區展示，原本以為是裝飾而已，問了店家才知道是老闆娘家的本業。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐就可以免費打電動，靠近門口的位置有一台電動遊戲機，裡頭有超多遊戲，我這天就玩了小時候很愛的雪人兄弟。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼消費滿一千元就可以玩夾娃娃，獎品寫在娃娃機外面。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

革龜小火鍋是某部還沒播出的偶像劇拍攝場景
往裡面走是更夢幻的場景，像是餐酒館的擺設，在偶像劇拍攝結束後，店家留給用餐客人拍照打卡紀念。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單
小火鍋湯底選擇豐富，每日現熬蔬菜高湯，不加味精，不是一般小火鍋用的大骨粉湯頭，當天湯底用完就會提早完售。最讓我感興趣的就是烤魚，現在三重很少見，問了店家才知道其中一位老闆的媽媽是重慶人，口味道地，有幾組熟客都會來點烤魚配白飯當一餐，但要記得，想吃烤魚要先預訂！

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點
這次聚餐推薦的份量適合3－4人享用，如果是兩個人用餐，建議點一份小火鍋＋烤魚即可，或者也可以點烤魚＋配料來搭，加個白飯吃到飽就可以了（烤魚一份可當三個人低消）。每份火鍋都有附一份菜盤，蔬菜給很多，如果有不吃的火鍋料或蔬菜也可以點餐時和店家說要更換，不要菜盤的話也能換一份肉。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蛤蛤蒜味鍋 270元
蛤蠣整盤份量給不少，以蔬菜熬製的湯底加上蒜酥和蒜碎，久煮風味濃郁。到自助區拿了蒜頭來加，湯底味道更讚！大顆飽滿的蛤蠣，湯頭煮完更香，菜盤份量只放一半就滿鍋，份量真的不少，加上白飯無限真的很飽足。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

正宗重慶麻辣鍋 280元
選了培根牛來搭配，現切肉量堆成小山很有誠意，因為老闆的媽媽是重慶人。這鍋正宗重慶麻辣鍋一上桌，香氣立刻撲鼻而來，油亮紅通通的湯頭，漂浮著滿滿的辣椒與花椒，滋味香麻帶勁。湯頭以牛油搭配乾辣椒、花椒和中藥材慢火熬製，辣中帶香、麻而不苦，涮牛肉超好吃！

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲培根牛油脂豐富、肉質柔嫩，入鍋輕涮幾秒就能鎖住肉汁，沾附麻辣鍋底的香辣湯汁相當下飯，肉片辣中帶香、麻而不嗆，越吃越過癮。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

重慶烤魚 880元（需預訂）
雖然革龜菜單主打各種小火鍋，但這大鍋烤魚上桌真的有讓我驚艷，建議兩個人以上用餐再預訂。整條魚先經過酥炸鎖汁，放入麻辣湯底熬製入味，魚皮酥香、魚肉香辣多汁，鮮香中帶著花椒的麻與辣，層次感豐富。配料有洋蔥、香菜、蒜粒、馬鈴薯片、玉米、魔芋等，在鍋中燉煮入味，吸附麻辣湯頭後更是下飯，絕對是嗜辣者的愛。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲煮到白色透明的配料，原本以為是白蘿蔔，沒想到是魔芋！脆脆ＱＱ的很有嚼勁，老闆娘說喜歡可以另外單點一份來煮。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲打卡或評論有送王子麵，有點烤魚或重慶麻辣鍋真的很搭。

▲▼革龜小火鍋。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲烤魚的湯頭和重慶麻辣鍋不一樣，煮食材比較適合。王子麵吸附了麻辣鍋底的濃郁湯汁，油潤帶勁的辣香，煮到Q彈不會過軟的口感最好吃。

心得
革龜小火鍋的油煙設計很不錯，吃完沒有殘留太多火鍋味，很適合聚餐，但我覺得平日中午或晚餐也很適合一個人來吃小火鍋，尤其是白天的三重，許多人大多在外地上班，這時來吃更能享受悠閒。

革龜小火鍋

地址：新北市三重區民生街80號
電話：02－29891389
營業時間：
平日11：30－13：30、17：00－21：00
假日11：30－14：00、16：30－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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