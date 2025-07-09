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Google評論4.8星蘆洲炭火燒肉！啤酒暢飲＋和牛吃到飽千元有找

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

蘆洲燒肉店推薦「樂樂燒肉蘆洲店」地點位於捷運三民高中站一號出口對面，是蘆洲生意很好、Google評論有4.8顆星的燒肉吃到飽餐廳推薦。菜單最便宜659元就能享用多種頂級肉品，也有高級肉品日本A5和牛吃到飽，加上啤酒暢飲喝到飽，對於喜歡吃燒肉＋小酌的肉控是好去處，全天候營業，下午也沒休息！

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位置

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲距離台北捷運三民高中站走路不用一分鐘，過馬路就抵達。

自行開車（建議停車場）
 1.蘆洲國小地下停車場：30元／小時（平日入場12H最高180元、假日無上限）
2.Times蘆洲三民路第2停車場：15元／半小時（入場12H最高150元）／價錢如有更改請依現場為主。

交通

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲橘紅色大招牌相當醒目，之前晚餐時段經過好多次都是客滿狀況，住在蘆洲的朋友都說這間燒肉店生意很好。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲燒肉店空間寬敞，座位間距足夠，橘黑色系搭配一排金屬排煙管，整體風格呈現工業感。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店裡的抽風系統很不錯，吃完離開沒有沾滿太多燒肉店的油煙味。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助吧提供各種飲料汽水、冰淇淋、燒肉沾醬自取，根據消費價位提供不同啤酒種類無限暢飲。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲飲料有HERSHEY'S冰沙、可樂、雪碧、奶茶、紅茶、無糖飲料等都可以喝到飽。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲飯後甜點有霜淇淋吃到飽。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也有日本樂天跟泰國明果冰淇淋吃到飽。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了自助區提供的燒肉醬料，桌上也有玫瑰鹽、胡椒粉和孜然粉等調味料。

菜單價錢
有659元、859元、998元、1688元這四種價位，從基本款到頂級日本A5和牛通通有，平日中午或假日晚餐價格都一樣。用餐另外加收10％服務費，時間限時120分鐘，點餐規則為前90分鐘都可加點各種食材，每桌每次最多8樣，每5分鐘可再點一次。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

評價

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這次推薦1688元吃到飽價位，店裡使用炭火燒烤，店員換網子也很勤，服務用心，很有感。

樂樂私房厚切豬排
醃製過的豬排，有厚度的帶骨豬排，用炭火燒烤，外層帶點微微的焦香和酥脆口感，肉質香甜Q嫩，非常好吃，後來又加點兩次。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

A5月見和牛
油花分布好美，想吃三分熟或五分熟隨自己喜好。和牛烤至五分熟柔嫩多汁的口感，搭配生蛋黃與日式醬汁，讓肉質增添濃郁滑順的層次，蛋香與醬汁的鹹甜中和油脂，入口圓潤順口。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

澳洲和牛頂級沙朗
比手和臉還大，肉質飽滿扎實，炭烤後帶有嚼感，油脂比例適中又不會膩，份量不少，但因為非常好吃，朋友又加點了一次。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

頂級燒肉一次滿足
這擺盤很有儀式感，一上桌就讓朋友拿起手機拍照紀念。澳洲和牛霜降油脂與瘦肉比例恰到好處，嫩有嚼感，肉味濃郁， F1無骨牛小排帶點油潤卻不膩口， PR安格斯頂級翼板，炭烤後帶點微微嚼勁，口感層次豐富。安格斯黑牛小排燒烤後油香四溢，外層微焦、內裡柔嫩多汁，帶點嚼勁卻不乾柴，A5和牛肋眼上蓋油花細緻均勻非常美麗，在烤網上涮一下就好，肉質滑嫩、油脂香氣濃郁，入口即化的口感。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲厚切「A5和牛牛排」用炭火烤過，外酥內嫩、肉汁飽滿，牛肉的香氣在嘴裡滿溢，真的很過癮！

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲烤好的肉片可以包生菜吃，加點辣椒轉換口味。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲帶骨的「小羔羊肩排」肉質緊實，油脂豐富，扎實又帶點柔嫩，我很喜歡搭配孜然粉享用。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲帶骨的「戰斧豬排」靠近骨邊的部分特別多汁，香氣十足，肉質切厚，吃起來很過癮。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「牛舌」帶有一點厚度，烤完外層微脆，入口咀嚼還保有肉的彈性，搭配蔥鹽相當對味。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我最愛的「伊比利松阪豬」切厚，烤到微焦最好吃，Q脆帶油香，越嚼越甜。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「樂樂奶蓋綠茶」也是必點的飲品，現點現做的奶蓋綠茶，綿密滑順，搭配底層回甘的綠茶，清爽解膩。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲海鮮也很豐富，從左至右分別是野生海虎蝦、天使紅蝦、汶萊藍鑽蝦、廣島生蠔和九孔鮑魚等，每樣都是燒肉中的海鮮精華。

生食級干貝、花枝
北海道生食級干貝大顆飽滿，不用烤太熟，表面帶點脆，入口鮮甜多汁。生食級花枝邊緣烤至微焦特別涮嘴，這時來一杯啤酒剛剛好。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲超大隻「深海大魷魚」佔滿烤爐，朋友直呼份量過癮！烤到微焦微捲後，Q彈香甜有嚼感。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲難得我沒把魚烤焦，烤得很漂亮的「初夏香魚」外皮酥香、魚肉細緻，整尾吃起來飽滿鮮甜。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲肉質鮮甜肥美的「新鮮蛤蜊」，是我的最愛，這邊的蛤蜊也不小顆，我後來加點好幾次。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吃燒肉必點的櫛瓜，清爽解膩。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這份「韓式起司拌飯」讓朋友很感興趣，等起司烤至融化牽絲，拌著微辣醬汁跟海苔、蔬菜一起吃，味道香濃還不錯。

甜點
和朋友吃了超多肉，甜點只點了「日式麻糬」跟「冰心地瓜」麻糬烤到外皮酥脆、裡面軟綿，可以沾煉乳跟花生粉一起享用；冰心地瓜可以直接吃，也能放到烤網加熱，有不同風味口感。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

啤酒無限暢飲
最基本的價位659元吃到飽就可以享受台灣18天生啤酒自助無限暢飲；859元以上吃到飽，除了台灣18天生啤酒，還有日本Asahi生啤酒無限暢飲。

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼樂樂燒肉蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

樂樂燒肉 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區復興路56號
電話：02－82828766
營業時間：周一至周四 12：00－23：30、周五至周日 12：00－00：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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