台北百年鯊魚煙老店！口感鮮嫩煙燻香氣濃　限量曼波魚皮膠質滿滿

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

原本在台北涼州街的「百年老店柴寮鯊魚煙」搬家了！新地址就在大龍峒市場，周邊美食小吃豐富，連我阿爸都知道的台北巷弄美食，搬到新地址之後也來吃了幾次。

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位置

附近美食還有重慶豆漿炸蛋餅、紅茶屋、大龍峒熊會長油飯和40年老字號包餡雞蛋糕；原本涼州街舊地址目前只提供鯊魚煙外帶。

內用

▲店前料理區可以看到排骨酥高湯從蒸箱取出，冒著熱煙看起來相當好吃。

外帶人潮絡繹不絕

吃過的老饕都直接外帶好幾盒鯊魚煙，魚肚、魚皮、魚腹肉、魚蛋、鯊魚尾、魚皮凍、鯊魚心還有我不敢吃的鯊魚眼睛都有死忠粉絲。

▲店內環境乾淨，後面有提供特製辣椒和芥末可以自取。

菜單價錢

菜單

鯊魚皮、鯊魚肚和鯊魚肉都是招牌，什麼都想吃就點綜合鯊魚煙，沙拉魚蛋也是招牌，附近幾桌都是綜合鯊魚煙加一盤沙拉魚蛋，主食配乾麵或是排骨麵。

餐點評價

▲來吃過好幾次，除了我不敢吃的鯊魚眼睛，菜單全部品項我都吃過。

乾麵（小）

乾麵使用油麵，加上豆芽菜、韭菜段和油蔥酥配料，以特製醬汁調味，油香不膩，加一點特製辣椒醬增添辣口鹹香，這時再來一口鯊魚煙，完美。

排骨粄條（小）

▲湯頭甘甜清爽，不會油膩，白蘿蔔燉得軟而入味；排骨酥香嫩不柴，軟骨吃起來軟Q有嚼感。

▲粄條吸湯，大口吸著麵條好滿足。

沙拉魚蛋

▲切薄片的魚蛋，咬下去有點扎實，煙燻味讓整體口感非常好，不沾美乃滋也很美味。

綜合鯊魚煙

▲看完老闆製作鯊魚煙的流淚過程，只能說真不簡單的小吃，而且份量也不少，比生魚片還便宜！

鯊魚肉、鯊魚皮

鯊魚肉鮮嫩，煙燻味明顯，香氣真的讓人一口接著一口，好想配啤酒。鯊魚皮吃起來軟軟的好滑口，而且不會油膩，鯊魚肚口感Q彈Q彈，超喜歡！

魚皮凍、限量曼波魚皮

魚皮凍和限量的曼波魚皮，之前都點綜合鯊魚煙，最近來才發現這兩樣也超好吃，尤其是我這種愛慘膠質感的人，咕溜咕溜真的很讚。

▲魚皮凍口感滑溜，吃起來QQ嫩嫩的，超愛。

▲吃飽回家又外帶三盒綜合鯊魚煙孝敬老爸，但其實有兩盒是我吃掉了，買回家先冰冷藏，宵夜時間配啤酒好過癮啊！

百年老店柴寮仔鯊魚煙

地址： 台北市大同區重慶北路三段335巷25號

電話： 0930－998080

營業時間：10：00－19：00（周一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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