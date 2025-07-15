台南必訪景點！搭竹筏漫遊袖珍版亞馬遜河　穿越浪漫林蔭隧道

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台南「四草綠色隧道」是安南區必遊的景點，又有台版亞馬遜河、袖珍版亞馬遜河之稱，是很多國外觀光客也會安排的台南旅遊行程，除了可以體驗搭船樂趣，也可以看看大自然的奧妙。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆停車

位在台南安南區大眾廟後方的河道，屬於台江國家公園的範圍，有豐富的濕地生態。可以搭乘台灣好行99安平台江線或台南市公車10號，開車直接導航四草綠色隧道即可，備有大型的停車場。

附近景點

▲除了可以去抹香鯨陳列館、四草砲台逛逛，附近也有很多景點可以順遊。

環境

▲購票可於現場售票處買票或透過網路訂票。

▲售票處走廊旁邊的候船室有冷氣，這邊也有公共廁所。

票價

▲全票200元、兒童票100元、身障票100元、0至6歲幼童和80歲以上30元。

搭船體驗

▲售票口旁邊有四草地區生態旅遊導覽圖，上面還有綠色隧道跟台江航線觀光船的航行路線。

▲▼購買船票後，可到候船室等待，這裡有冷氣可以吹。

▲上船前工作人員會示範救生衣使用方式，還會發斗笠，建議一定要戴，因為竹筏沒屋頂，除了可以防曬，不小心撞到樹也比較不痛。

▲四草綠色隧道位在台江國家公園區域內，依據國家公園法「國家公園範圍內操作遠距離遙控器具（無人機），應經申請許可，違反上述規定，依法裁處新台幣1500元罰鍰」。

▲船隻是寬版的浮筒式竹筏，配有動力引擎，行駛在河面上還蠻平穩的。

▲前面是海堡情人橋，竹筏會從底下駛過進到四草綠色隧道裡面。

▲四草綠色隧道一個生態極為豐富的紅樹林區，有各種動植物棲息在此地。

竹筏上會配置一位駕駛還有一位解說員

解說員沿途都在講解四草綠色隧道的生態，內容生動活潑，拍照的同時也能仔細聽聽導覽的內容。前面還看得到藍天，後面就會有河道被兩側的樹木圍起來，形成一個隧道的樣子。因為四草綠色隧道排隊依序登船，坐的位置很看運氣，大部分先登船的人都會往船頭坐，因為拍照視野最好。但如果沒坐到最前面，也可以坐在船尾，往後拍一樣沒有遮蔽物。

▲行進間會經過樹枝較低的地方，導覽員也會沿途提醒要注意，要低頭避過樹枝。

水道被濃密紅樹林包圍

就像闖進熱帶叢林，我坐在船尾，所以照片中的水流很明顯，在這拍照時要注意安全，因為河岸的樹枝離船身非常近，手上的相機要握緊，別一不小心就被打進水裡了。

▲四草綠色隧道的終點，竹筏在這折返。

▲途中竹筏也會打橫暫停，讓搭船的遊客可以拍照，來四草綠色隧道的這天水面比較不穩定，沒辦法拍到完全靜止美麗的倒影。

▲四草綠色隧道有時會遇到其他竹筏，船上旅客會互相打招呼，這時會有很多人拿起手機錄影，很可愛的畫面。

▲回程是另一種視角，美麗的四草綠色隧道，四草綠色隧道航程約30分鐘，美麗的景色絕對是來台南必遊的行程。

▲到達終點後，將斗笠跟救生衣返還給工作人員就可以離開。

結語

這趟四草綠色隧道航程30分鐘，注意防曬要先擦好。之前有人說蚊子蠻多的，但我這天沒有被叮，還是建議搭船前可以噴一下防蚊液。四草綠色隧道是台南有名的旅遊景點，也是感受台灣之美的好去處！

四草綠色隧道

地址：台南市安南區大眾路360號

營業時間：08：00－16：00

電話：06－2840959

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►走進澎湖在地人必逛早市！開箱隱藏版燒餅舖凌晨四點就開賣

►台北百年鯊魚煙老店！口感鮮嫩煙燻香氣濃 曼波魚皮膠質滿滿

►蘆洲308元涮涮鍋60＋食材吃到飽！開到凌晨2點還免收服務費