走進澎湖在地人必逛早市！開箱隱藏版燒餅舖凌晨四點就開賣

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

澎湖北辰市場美食推薦「老張燒餅舖」。營業時間很早，凌晨四點就能買到燒餅，可以當澎湖早餐推薦。來澎湖旅遊多次，早餐時間都往澎湖早餐街或者朝聖澎湖有名的早餐店，終於有時間安排來北辰市場逛逛澎湖在地人的早市，買完百福號水煎包，繼續來到老張燒餅舖買燒餅。北辰市場附近有停車場，開車相當方便。

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北辰市場

聽澎湖在地人說，北辰市場是澎湖最大的傳統市場，才走進市場就感受到滿滿的海味，攤販叫賣的熱鬧畫面，第一次看到澎湖的鮖鮔，還有好多魚類和特殊海鮮，沿街可見解蟹和殺魚刀法，河豚拔刺原來這麼費工，最新奇的就是攤販們處理海鮮後裝盒呈現，北辰市場真的讓我收穫滿滿，很不一樣的旅行方式，也更能了解澎湖的生活。

位置

買完百福號水煎包繼續往市場裡面逛，網路上推薦北辰市場美食還有這攤老張燒餅舖，但可惜來的時間太晚，錯過出爐時間囉！

▲老闆相當客氣幽默，問我從哪裡來，也順便推薦他兒子就在永和開燒餅店，店名叫北辰燒餅。

▲看著旁邊的烤箱和煎爐就可以知道這攤燒餅歷史悠久，凌晨四點就營業，是澎湖在地人的早餐。

▲老闆介紹品項的速度很快，有招牌燒餅、大燒餅、烤饅頭、槓子頭、甜燒餅等，許多不知道是什麼的餅類沒辦法馬上記得。

▲外觀就像水煎包。

甜燒餅

▲看起來超脆的甜燒餅，撒滿芝麻加上砂糖，看起來很不錯，只是來這裡已經吃飽，只簡單買了燒餅夾蛋。

烤饅頭

▲看起來相當扎實。

招牌燒餅

▲也是老張燒餅舖的必買，我看在地人都買好幾個，也有熟客說：怎麼今天的招牌燒餅這麼黑！

燒餅

燒餅夾蛋

攤位東西多到記不住，因為老張燒餅舖的店名有個燒餅，吃不下也買了一個燒餅夾蛋。燒餅酥香脆口，芝麻香氣足，只是中間夾的蛋有點焦、有點油，可能是做好放了一些時間，單純的燒餅如果買回去加熱很不錯。

北辰市場 老張燒餅舖

地址：澎湖馬公市北辰街20號 （1A20攤位）

電話：06－9920575

營業時間：04：00－12：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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