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三重「生魚片外送」宵夜時段也能吃到！內用鮮甜魚湯免費續

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

三重宵夜生魚片「新鱻獲水產店」內用有免費魚湯，喝完還能續，CP值感覺不錯，默默筆記三重美食必吃清單！新鱻獲還蠻好記的，讀音就是「新鮮貨」。

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位置

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲原本攤位地址在三重自強路店家前面，後來變成店面營業，之前常常看到三重人打卡，點百元生魚片就能外送。

內用環境
還好來的時間是晚上九點宵夜時刻沒有太多人，內用環境維持得很不錯，乾淨明亮，也沒有我最敏感的煙味，而且店員超級客氣，一進門就問我們有沒有來過，介紹菜單也很仔細。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲一進門就能看到旁邊是櫃台和吧台，煮熱食的廚房在後方，沒有惱人的油煙味，非常棒。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊有醬油、芥末和餐具都是自取，用餐不另收服務費。

菜單
以生魚片及海鮮料理、烤物為主打，沒有販售生魚片丼飯。店員介紹生魚片100元是秤重，可以在品項旁邊直接寫上100元、200元等價錢，也可以像我用打勾的方式，最後在綜合生魚片欄位寫價錢，客製化自己的生魚片。限量海鱻粥也很好吃，後來幾次都有點。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲桌上立牌有菜單的照片可以參考，生魚片的品項蠻固定的，當天特別的都寫在黑板，粉絲團也有公告當天限定生魚片外帶。

餐點

魚湯
內用免費提供的魚湯，當天有吃到魚肉和入味的白蘿蔔，湯頭滿滿的鮮味，這一碗在別的餐廳至少50元起跳，客氣的店員還說喝完可以續湯！

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

章魚芥末

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲嗆鼻開胃的小菜，爽脆好吃。

綜合生魚片
這是我自己搭配的組合，有黃鰭鮪魚、紅魽、海鱺、鮭魚、炙燒比目魚和青魽。店員核對菜單的時候有特別說，炙燒比目魚一定要點100元單位。旁邊的海帶芽是招待的小菜，擺滿很有誠意。這盤生魚片用長型瓷盤裝盛，上桌沒有密集感的驚艷，會覺得500元偏貴，但最近物價漲得太可怕，所以是可以理解的。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲生魚片新鮮好吃，雖然不是厚生魚片，但也很有口感！

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我很喜歡生魚片底下的蘿蔔絲，新鮮爽脆，口感帶甜，配生魚片好好吃！

炸牛蒡天婦羅

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲天婦羅炸過不油膩，略帶厚度的酥脆感超美味，表面撒上胡椒鹽真是涮嘴，推薦必點！

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

藍鑽蛤蜊湯
喜歡蛤蜊湯的人一定要點這道，湯頭極鮮美，滿滿蛤蜊鮮甜，加上薑絲提味，真的有夠好喝！兩隻藍鑽蝦肉質彈牙細緻，如果沒吃這麼快，建議先把蝦子放旁邊，因為這鍋湯用酒精爐座持續加熱怕蝦肉煮太老。

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼新鱻獲水產店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
新鱻獲生魚片很適合當宵夜，推薦給想吃美味又不想吃太飽的人。我這次點的都無雷，下次再來試試其他品項。

新鱻獲水產店

地址：新北市三重區忠孝路二段27號
電話：0970－137888
營業時間：17：00－00：30（周二休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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