蘆洲308元涮涮鍋60＋食材吃到飽！開到凌晨2點還免收服務費

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

蘆洲「川之流精緻涮涮鍋」重新裝潢後開幕，營業到凌晨兩點，除了供應火鍋，還能加價選擇火烤兩吃，是現在很少見的吃法。自助吧超過60種食材無限吃到飽，價格308元起，用餐不收服務費。重新開幕後還多了棉花糖和雪花冰吃到飽，環境也變得超乾淨，是CP值很高的餐廳！

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環境

▲▼用餐時間店外排滿候位人潮，店外設計新潮亮眼，門口放了候位規則，記得先看一下。

▲重新設計後的空間相當亮眼，座位寬敞，沒有為了翻桌或增加桌數而將座位擺設擁擠，不過還是要注意用餐時間限制！

▲第一次看到這種火烤兩吃的特製桌椅，旁邊還有抽風設備。點餐掃描QR CODE即可，店家也有附上圖文菜單，小細節很周到。

菜單

自助吧



▲長方形自助吧食材豐富，但只要客人多就很容易被弄髒弄亂，不過店員巡得很勤，自助吧的蔬菜、火鍋料空了也馬上補。

▲提供的食材真的好多，而且是放了兩邊，方便客人夾取。上面還放了油條、豆皮和小麥竹輪，食材超級豐富。

▲光是火鍋料就有好幾種，主食有鍋燒麵、王子麵、冬粉、雞絲麵、白飯和烏龍麵等，青菜選擇也超多。

▲滷汁可以加白飯做滷肉飯，也能自創滷肉乾麵，我把麵條煮熟後，加一些肉燥、蒜末和辣椒攪拌，超好吃。

醬料區

提供柴魚片、蘿蔔泥、蒜末、蔥、生辣椒、花生粉、奶油、醬油、米酒、醋等調味料搭配，每次來都必拿米酒和蒜末，加進昆布湯熬湯，再點蛤蠣來煮，讓湯頭更讚。

▲自助區有火烤專用紙可以自取。

▲▼飲料、爆米花、冰淇淋和霜淇淋都有。

▲霜淇淋還可以拿酥杯來用。

▲還有小朋友超愛的棉花糖機，口味有香草、草莓、芒果、藍莓和綜合。

▲▼這次吃到泰式奶茶雪花冰，可以自己添加配料。

餐點

我和朋友各自點了喜歡的肉和海鮮，比較可惜的是，由於這次是重新開幕後幾天就來品嚐，店員說水族缸之後才會來，這次就點不到活蝦，不然我每次來都是必點活蝦。

北海道昆布湯底免費、剝皮辣椒湯底＋80元、招牌花雕湯底＋80元、韓式泡菜湯底＋60元

和朋友分別點了不同湯底，加價的最推薦招牌花雕湯底，除了中藥湯底還另外附一小杯藥酒，味道超香，剝皮辣椒辛香不嗆，越煮越濃，還可以拿來配飯。

▲有點海鮮的話建議點北海道昆布湯底，自己加點米酒和蒜頭熬湯，味道真的提升許多。

鮮大蛤鍋 380元

▲16顆大蛤蠣新鮮飽滿，附上一小把薑絲，加上自助區的米酒和蒜末，湯頭超香，川之流厲害的就是海鮮都很新鮮。

▲蛤蠣和剝皮辣椒鍋也很搭。

22盎司肉爽爽海陸套餐 1290元

點了肉多的海陸套餐，有大四喜肉盤（培根牛、梅花豬、雪花羊、雞腿）和海鮮拼盤（鯛魚、小卷、鮮白蝦、大蛤），也可以另外加價把肉升級。

▲培根牛厚度適中，不會切得很薄。

手切松阪豬肉鍋 458元

粉嫩切厚的手切松阪豬，超推薦！去醬料區拿蒜頭、洋蔥、奶油和辣椒來炒，松阪豬鮮脆好吃，加上我用了好多蒜末，真的非常好吃！

鮮蚵 單點 140元

▲這一盤才140元，洋蔥、蒜末、青蔥和辣椒通通加進去，馬上來個鐵板蚵仔，真的CP值很高。

▲最後我把冬粉煮半熟後拿到鐵板料理，超好吃的。

▲吃完主餐記得留下15分鐘，享受雪花冰、甜湯、棉花糖和冰淇淋。

心得

川之流精緻涮涮鍋是蘆洲在地超過20年的火鍋店，以平實的價格提供豐富的食材，用餐不收服務費，還能火烤兩吃！價格最便宜三百多就能享用超多種的蔬食吧食材、飲料和冰品無限供應，一個人吃或多人聚餐都可以，店家空間超大，下午不空班還營業到凌晨，建議來這裡直接選擇火烤兩吃。

川之流精緻涮涮鍋蘆洲創始店

地址：新北市蘆洲區光華路116號

營業時間：11：00－02：00

（火烤最後出餐時間00：00，最後接客時間01：00)

電話：02－82815099

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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