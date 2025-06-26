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阿嬤祖傳筍子湯泡飯！100元鋪滿海鮮旗魚塊、壽司米飽吸甘醇高湯

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「一碗質樸」藏身在三民區熱河街旁的小巷弄裡，已經開10年，是一間由老闆與家人共同經營的小店。每天一早親自採買新鮮食材與海鮮，搭配自家熬煮的高湯，現點現煮，用心煮出一碗碗飽足的美味料理。招牌的祖傳湯泡飯是傳承阿嬤手路的家常味，使用花東嚴選壽司米，搭配筍子、肉燥、蛤蜊、旗魚塊與蝦子，湯頭清香甘醇，米飯吸飽湯汁後層次豐富，是不少熟客必吃的好滋味！

想吃滿滿海味可以選鮮味海產泡飯，豐富海鮮加上大骨高湯，鮮甜清爽。這裡的麻油豬麵線也很受歡迎，選用純黑芝麻精釀的麻油，香氣濃郁不燥熱，夏天吃也很適合。另外還有多種汆燙海鮮盤、老闆媽媽親自煮的蓮子銀耳甜湯，都能搭配主餐享用更滿足！內用冷氣開放，可以輕鬆舒服的享用現煮熱騰騰湯泡飯。

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▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲老闆與媽媽、太太共同經營。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲老闆太太主要是幕後行銷，假日抽空會到店裡幫忙。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每天採買新鮮食材料理，可以吃到真心美味。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲現點現煮加上自家特製的高湯。

祖傳湯泡飯 100元（筍子／肉燥／蛤蜊／旗魚塊／蝦子）
這碗阿嬤祖傳的筍子泡飯一定要試試！選用花東產地壽司米，米飯粒粒分明、吸飽鮮甜湯汁，搭配脆嫩筍絲、香濃肉燥與新鮮海味，整碗口感豐富、滋味濃郁，很好吃。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲筍子高湯清香甘醇。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯泡飯加上筍子和肉燥，口感豐富。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鮮蝦肉質脆嫩，滋味非常鮮甜、蛤蜊飽滿鮮美。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲旗魚塊口感扎實帶鮮香味。

鮮味海產泡飯 160元（小卷／蚵仔／蛤蜊／旗魚片／蝦子）
想要吃到滿滿海味就選擇鮮味海產泡飯，吃得到小卷、蚵仔、蛤蜊、旗魚片、蝦子，搭配自家熬煮的大骨湯頭，湯底鮮甜清爽。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲湯泡飯每一口都吃得到鮮味。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蝦子脆嫩鮮甜。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲小卷口感厚實鮮美，旗魚片扎實又能嚐到鮮甜味。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蚵仔飽滿不腥。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蛤蜊每一顆都很飽滿。

麻油豬麵線 100元（嚴選腰內肉／高麗菜／手工麻油）
這裡的麻油豬麵線是特別選用黑芝麻精釀的純麻油，香氣濃郁但不燥熱，搭配Q彈手工日曬麵線與現燙高山高麗菜，腰內肉軟嫩入味，吃起來溫潤順口，夏天來一碗也很適合！

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲麻油湯喝起來溫潤不燥。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲麵線吸附湯汁非常涮嘴。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲豬腰內肉口感軟嫩鮮美。

生猛海鮮盤（汆燙）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這裡也有多種汆燙的海鮮可以搭配享用，像是最多人點的鮮蝦、小卷、蛤蜊，還有口感厚實的旗魚。

鮮蝦 70元

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲現燙上桌的鮮蝦肉質扎實彈口，滋味鮮甜。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

小卷 80元

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲小卷口感厚實脆嫩。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

蛤蜊 70元

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蛤蜊顆顆飽滿，帶湯汁自然鮮香。

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

旗魚 70元

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲旗魚肉質紮實，有濃郁鮮香。

東港花枝丸 單顆 20元

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲喜歡花枝丸的一定要試試，這個東港花枝丸口感軟嫩微Q，吃得到滿滿花枝塊。

蓮子銀耳甜湯 50元（甜品會依季節推出變換）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲老闆媽媽親手熬煮的蓮子銀耳甜湯喝起來清甜不膩，搭配軟綿蓮子與滑嫩白木耳很順口，夏日來一碗超消暑！

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

菜單 MENU

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼一碗質樸。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

一碗質樸

地址：高雄市三民區泰安街22號
電話：0926－294955
營業時間：11：00－13：30、17：00－19：30（周日公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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