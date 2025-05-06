ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

每頭牛僅能做出5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄＋霸氣1公斤肉量

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

位於左營高鐵站附近，有多種越南特色美食，提供越南河粉、古城會安雞飯、越南煎餅、湯品、飲品等選擇，加上充滿越式風格的用餐空間，非常適合約會小聚。肉控來這裡一定要預約每天限量5份的和牛肋排河粉，有肉量超過1公斤的霸氣和牛肋排，還有附一壺和牛肋排熬煮的高湯讓你現沖和牛肉片，大口吃肉配河粉超過癮！

還可以試試肉比飯多的炙烤豚多多飯，搭配火山醬酸辣涮嘴，在高雄就能吃到會安古鎮的海南雞飯，輕鬆享受異國風味料理。想喝湯就加點一碗冬陰功蝦湯，再配一杯越南冰咖啡或手標泰式奶綠更滿足！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

和牛肋排河粉（雙人同享） 880元（限量預約制）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

一頭牛只能出5碗的全台最大和牛肋排粉，肉控絕對要預約！這碗河粉有肉量超過1公斤的霸氣和牛肋排，還有附一壺和牛肋排熬煮的高湯讓你現沖和牛，可以品嚐到最鮮嫩的口感和鮮香。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲牛肉高湯是使用和牛肋排費時熬煮，滋味清香甘醇。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲和牛肋排肉質厚實軟嫩，大口啃食超過癮！

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲熱湯現沖和牛，口感更鮮嫩好吃。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲份量滿滿的河粉口感Q彈，吸附湯汁很涮嘴。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲有附醬料可以搭配享用。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

會安海南雞飯 120元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲會安海南雞飯的雞肉非常鮮嫩，雞皮Q彈不油膩，很像果凍的口感，滋味鮮美，搭配醬汁酸甜提味。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲長米飯蓬鬆Q彈，富含米香氣，搭配雞肉享用超滿足。

炙烤豚多多飯 180元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

炙烤豚多多飯的肉比飯還多，肉控就點這個！五花肉炙燒帶有濃郁香氣，肉質扎實又軟Q，搭配特製火山醬品嚐，酸酸甜甜的充滿香辣感，吃起來夠味涮嘴。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

越南海陸煎餅 200元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

越南海陸雙拼煎餅的餅皮薄酥軟Q，滋味有點甜甜的，包著鮮蝦、豬肉、豆芽菜，可以手抓或搭配生菜捲起來吃，沾點魚露醬汁酸甜充滿鮮香。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

冬陰功蝦湯 150元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲冬陰功蝦湯濃醇酸辣，喝起來非常過癮！鮮蝦肉質脆嫩鮮美。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

沙律／小菜

青木瓜沙律 70元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲青木瓜絲脆爽酸甜很開胃，有加花生粒增添香氣。

柚香蓮藕片 50元、養生牛蒡絲 50元、甜滋蜜黑豆 50元、涼拌黑木耳 50元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

柚香蓮藕片脆脆的充滿酸甜果香，牛蒡絲酸甜帶有香油的香氣；黑豆綿密香醇，甜甜的很涮嘴！木耳脆嫩富含花椒香，酸辣開胃。

飲品

越南風冰咖啡 90元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲越南冰咖啡有牛奶糖香，滋味甜甜的帶點咖啡香氣很好喝。

手標泰式奶綠 80元

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲手標泰式奶綠有濃郁茶香及奶味，喝起來滑順清甜不膩。

免費自取醬料／高湯

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲自助區有醬料、高湯，都可以自行取用。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲充滿越南風格及氛圍的用餐空間很舒適。

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

越龍門 越南河粉/會安雞飯 左營店

地址：高雄市左營區立大路308號
營業時間：11：00－20：30
電話：07－3503068

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►鳳山老街隱藏版美食！30年旗魚黑輪老店　手工魚漿裹入土雞蛋現炸
►法國主廚親自醃製現烤！道地法式烤雞在高雄　烤馬鈴薯飽吸滴落雞汁
►鹽埕深夜甜點！從濃郁肉桂捲到手刷抹茶啤酒　吃被咖啡淹沒的布丁

關鍵字： 越龍門 越南河粉會安雞飯 左營店 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

推薦閱讀

動口不動手！高雄「專人代烤」日式燒肉　生和牛海膽卷雙重滿足

動口不動手！高雄「專人代烤」日式燒肉　生和牛海膽卷雙重滿足

米其林推薦豬舌冬粉！Q嫩厚實＋油蔥酥香氣超開胃　旗山40年老店

米其林推薦豬舌冬粉！Q嫩厚實＋油蔥酥香氣超開胃　旗山40年老店

50元一碗鋪上滿滿大腸肝連！高雄70年無名豬血湯　還能夠免費續湯

50元一碗鋪上滿滿大腸肝連！高雄70年無名豬血湯　還能夠免費續湯

排隊的都是在地人！旗山古早味排骨飯　醃製入味超大一碗只賣75元

排隊的都是在地人！旗山古早味排骨飯　醃製入味超大一碗只賣75元

四維航Q1EPS-0.46元、Q2起可望逐季好轉　子公司綠舞衝刺春夏國旅

四維航Q1EPS-0.46元、Q2起可望逐季好轉　子公司綠舞衝刺春夏國旅

宜蘭4飯店住宿優惠

宜蘭4飯店住宿優惠

foodpanda超級會員日5月升級加碼

foodpanda超級會員日5月升級加碼

高雄米其林一星2周年套餐開放訂位

高雄米其林一星2周年套餐開放訂位

LINE旅遊「直飛快搜功能」明上線

LINE旅遊「直飛快搜功能」明上線

GODIVA開賣夢幻甜點紅寶石巧克力可芙

GODIVA開賣夢幻甜點紅寶石巧克力可芙

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北福華吃到飽餐廳「彩虹座」5/15降價

拳后林郁婷推薦鶯歌小吃！

藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5／9登場

手搖飲2大飲品買1送1、第2杯半價

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

迷客夏5／7起「純茶、拿鐵類」全貴5元

今起開搶！東京、沖繩機票99元起

日式漢堡排進駐南港LaLaport享買一送一　首家南洋餐廳新開幕

內雙溪愛情花開了！5／17起免費入園

花蓮力麗華美達安可酒店6月底結束營業

熱門行程

最新新聞更多

四維航Q1EPS-0.46元、Q2起可望逐季好轉　子公司綠舞衝刺春夏國旅

宜蘭4飯店住宿優惠

foodpanda超級會員日5月升級加碼

高雄米其林一星2周年套餐開放訂位

LINE旅遊「直飛快搜功能」明上線

GODIVA開賣夢幻甜點紅寶石巧克力可芙

壽司郎生食活鮑魚明天首度登場

日月潭「隱世小木屋」睡一晚！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366