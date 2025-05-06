每頭牛僅能做出5碗！全台最巨和牛肋排河粉在高雄＋霸氣1公斤肉量

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

位於左營高鐵站附近，有多種越南特色美食，提供越南河粉、古城會安雞飯、越南煎餅、湯品、飲品等選擇，加上充滿越式風格的用餐空間，非常適合約會小聚。肉控來這裡一定要預約每天限量5份的和牛肋排河粉，有肉量超過1公斤的霸氣和牛肋排，還有附一壺和牛肋排熬煮的高湯讓你現沖和牛肉片，大口吃肉配河粉超過癮！

還可以試試肉比飯多的炙烤豚多多飯，搭配火山醬酸辣涮嘴，在高雄就能吃到會安古鎮的海南雞飯，輕鬆享受異國風味料理。想喝湯就加點一碗冬陰功蝦湯，再配一杯越南冰咖啡或手標泰式奶綠更滿足！

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和牛肋排河粉（雙人同享） 880元（限量預約制）

一頭牛只能出5碗的全台最大和牛肋排粉，肉控絕對要預約！這碗河粉有肉量超過1公斤的霸氣和牛肋排，還有附一壺和牛肋排熬煮的高湯讓你現沖和牛，可以品嚐到最鮮嫩的口感和鮮香。

▲牛肉高湯是使用和牛肋排費時熬煮，滋味清香甘醇。

▲和牛肋排肉質厚實軟嫩，大口啃食超過癮！

▲熱湯現沖和牛，口感更鮮嫩好吃。

▲份量滿滿的河粉口感Q彈，吸附湯汁很涮嘴。

▲有附醬料可以搭配享用。

會安海南雞飯 120元

▲會安海南雞飯的雞肉非常鮮嫩，雞皮Q彈不油膩，很像果凍的口感，滋味鮮美，搭配醬汁酸甜提味。

▲長米飯蓬鬆Q彈，富含米香氣，搭配雞肉享用超滿足。

炙烤豚多多飯 180元

炙烤豚多多飯的肉比飯還多，肉控就點這個！五花肉炙燒帶有濃郁香氣，肉質扎實又軟Q，搭配特製火山醬品嚐，酸酸甜甜的充滿香辣感，吃起來夠味涮嘴。

越南海陸煎餅 200元

越南海陸雙拼煎餅的餅皮薄酥軟Q，滋味有點甜甜的，包著鮮蝦、豬肉、豆芽菜，可以手抓或搭配生菜捲起來吃，沾點魚露醬汁酸甜充滿鮮香。

冬陰功蝦湯 150元

▲冬陰功蝦湯濃醇酸辣，喝起來非常過癮！鮮蝦肉質脆嫩鮮美。

沙律／小菜

青木瓜沙律 70元

▲青木瓜絲脆爽酸甜很開胃，有加花生粒增添香氣。

柚香蓮藕片 50元、養生牛蒡絲 50元、甜滋蜜黑豆 50元、涼拌黑木耳 50元

柚香蓮藕片脆脆的充滿酸甜果香，牛蒡絲酸甜帶有香油的香氣；黑豆綿密香醇，甜甜的很涮嘴！木耳脆嫩富含花椒香，酸辣開胃。

飲品

越南風冰咖啡 90元

▲越南冰咖啡有牛奶糖香，滋味甜甜的帶點咖啡香氣很好喝。

手標泰式奶綠 80元

▲手標泰式奶綠有濃郁茶香及奶味，喝起來滑順清甜不膩。

免費自取醬料／高湯

▲自助區有醬料、高湯，都可以自行取用。

空間外觀

▲充滿越南風格及氛圍的用餐空間很舒適。

越龍門 越南河粉/會安雞飯 左營店

地址：高雄市左營區立大路308號

營業時間：11：00－20：30

電話：07－3503068

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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