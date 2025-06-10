連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯　Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「弘記肉燥飯舖」連續三年榮獲米其林必比登推薦，位在左營巨蛋商圈與瑞豐夜市附近，用餐時段經常有人排隊。現在營業時間延長到晚上10點，晚食族也能輕鬆吃得到，而且晚上8點半之後比較不用等喔！

必點的腿庫飯每天限量供應

腿庫滷到軟嫩入味，搭配香濃的招牌肉燥與酸菜，層次豐富。喜歡Q彈口感可以選腳筋飯，經典的肉燥飯肥肉比例較高，入口軟綿帶油香，推薦加點一顆半熟黃金荷包蛋更好吃。湯品選擇多樣，骨仔肉湯、蛤蠣湯都很受歡迎，內用還能免費加高湯。可以再點一份小菜秘醬茄子、橘色泡菜，喜歡吃肉的話，就選擇骨仔肉切盤，搭配主食更加滿足。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

腿庫飯（大）95元

▲腿庫飯是限量供應，很容易完售，建議早點去吃！滷到軟嫩的腿庫加上招牌肉燥，口感豐富又有滿足感。

▲腿庫飯搭配肉燥吃起來層次豐富。

腳筋飯（大）85元／黃金荷包蛋 15元

▲腳筋滷得很入味，口感Q彈有嚼勁，搭配肉燥、酸菜，帶有滷汁的甘醇及香氣，搭配加點的半熟荷包蛋，蛋汁包覆米飯更好吃。

▲半熟黃金荷包蛋的蛋汁讓腳筋飯更滑順好吃。

肉燥飯（小）40元／黃金荷包蛋 15元

▲招牌必吃肉燥飯加半熟的黃金荷包蛋也超療癒！肥肉比例較多，軟綿帶有油脂香，吃起來很涮嘴。

▲肉燥加上蛋汁軟黏涮嘴。

湯品（內用免費續高湯）

骨仔肉湯 60元

▲骨仔肉軟嫩帶點軟骨的Q彈，湯頭清爽。

蛤蠣湯 70元

▲蛤蠣飽滿鮮美，加了薑絲的清湯爽口好喝。

豆腐味噌湯 40元

▲味噌湯滋味甘醇，吃得到豆腐和海帶。

燙青菜

空心菜 50元

▲燙青菜選擇脆爽的空心菜，簡單調味清爽好吃。

小菜

骨仔肉切盤 60元

▲喜歡吃肉的話，可以加點軟嫩的骨仔肉切盤一起享用。

涼拌川耳 50元／涼拌小黃瓜 50元

▲涼拌川耳口感Q嫩帶有酸甜滋味，涼拌小黃瓜清脆爽口，酸甜開胃。

秘醬茄子 50元

▲脆嫩的涼拌茄子加上特調醬汁，鹹甜順口。

橘色泡菜（微辣）50元

▲泡菜口感清脆，酸辣涮嘴。

空間外觀

弘記肉燥飯舖

地址：高雄市左營區立文路96號

電話：07－5583777

營業時間：11：30－15：00、16：30－22：00（售完即止）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

►左營傳承50年的眷村老口味 大骨熬煮紅燒牛肉麵濃醇甘甜

►高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年 現烤現包賣完就收工