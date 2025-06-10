連3年獲米其林推薦！左營每日限量腿庫飯　Q彈腳筋拌飯吃更涮嘴

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻
「弘記肉燥飯舖」連續三年榮獲米其林必比登推薦，位在左營巨蛋商圈與瑞豐夜市附近，用餐時段經常有人排隊。現在營業時間延長到晚上10點，晚食族也能輕鬆吃得到，而且晚上8點半之後比較不用等喔！
必點的腿庫飯每天限量供應
腿庫滷到軟嫩入味，搭配香濃的招牌肉燥與酸菜，層次豐富。喜歡Q彈口感可以選腳筋飯，經典的肉燥飯肥肉比例較高，入口軟綿帶油香，推薦加點一顆半熟黃金荷包蛋更好吃。湯品選擇多樣，骨仔肉湯、蛤蠣湯都很受歡迎，內用還能免費加高湯。可以再點一份小菜秘醬茄子、橘色泡菜，喜歡吃肉的話，就選擇骨仔肉切盤，搭配主食更加滿足。
腿庫飯（大）95元
▲腿庫飯是限量供應，很容易完售，建議早點去吃！滷到軟嫩的腿庫加上招牌肉燥，口感豐富又有滿足感。
▲腿庫飯搭配肉燥吃起來層次豐富。
腳筋飯（大）85元／黃金荷包蛋 15元
▲腳筋滷得很入味，口感Q彈有嚼勁，搭配肉燥、酸菜，帶有滷汁的甘醇及香氣，搭配加點的半熟荷包蛋，蛋汁包覆米飯更好吃。
▲半熟黃金荷包蛋的蛋汁讓腳筋飯更滑順好吃。
肉燥飯（小）40元／黃金荷包蛋 15元
▲招牌必吃肉燥飯加半熟的黃金荷包蛋也超療癒！肥肉比例較多，軟綿帶有油脂香，吃起來很涮嘴。
▲肉燥加上蛋汁軟黏涮嘴。
湯品（內用免費續高湯）
骨仔肉湯 60元
▲骨仔肉軟嫩帶點軟骨的Q彈，湯頭清爽。
蛤蠣湯 70元
▲蛤蠣飽滿鮮美，加了薑絲的清湯爽口好喝。
豆腐味噌湯 40元
▲味噌湯滋味甘醇，吃得到豆腐和海帶。
燙青菜
空心菜 50元
▲燙青菜選擇脆爽的空心菜，簡單調味清爽好吃。
小菜
骨仔肉切盤 60元
▲喜歡吃肉的話，可以加點軟嫩的骨仔肉切盤一起享用。
涼拌川耳 50元／涼拌小黃瓜 50元
▲涼拌川耳口感Q嫩帶有酸甜滋味，涼拌小黃瓜清脆爽口，酸甜開胃。
秘醬茄子 50元
▲脆嫩的涼拌茄子加上特調醬汁，鹹甜順口。
橘色泡菜（微辣）50元
▲泡菜口感清脆，酸辣涮嘴。
空間外觀
弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號
電話：07－5583777
營業時間：11：30－15：00、16：30－22：00（售完即止）
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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