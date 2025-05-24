Google地圖4.9顆星深夜餐酒館！隱身苓雅市場蒜辣墨魚麵每桌必點

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「小酌 FEWdrink」是一間從2016年開到現在的超低調宵夜餐酒館，老闆因為喜歡吃、也喜歡調酒，從美麗島附近開始營業，現在搬到苓雅市場一帶，鄰近亞灣區，主打調酒搭配創意料理，開店以來累積了不少死忠客人。店內有幾道開業8年來的經典菜色，也會每隔1－2個月推出限定菜單，讓人想常常回訪試新菜。

這裡除了經典主食「蒜辣漁夫海鮮墨魚麵」、「挽肉與日式野菇炊飯」，也有適合搭酒的小點「脆脆生菜蝦鬆」，排餐部分推薦煙燻松阪豬和碳烤羊橫膈膜。飲品部分提供無酒精果汁特調，也可加價升級調酒，像是酸香有層次的「熱情派阿婆」、清爽系的「辦桌吃老虎」，還有用袋裝呈現的「心淚累」調酒。最後別錯過自製的巧克力白蘭地生乳酪蛋糕，是大人系的一款甜點。

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蒜辣漁夫海鮮墨魚麵 480元

▲這道推薦必點！墨魚麵一端上來味道就很香，蒜末爆炒過後加橄欖油清炒，香氣直接衝上來，基本是做小辣，可以調整辣度。

▲墨魚麵吸附醬汁，每一口都香辣過癮！

▲海鮮放得很多，是每天早上去市場採買的新鮮貨，有大顆的蛤蜊、鮮蝦、小卷，滋味鮮香好吃。

挽肉與日式野菇炊飯（周一至周四限定）320元

主餐是一塊用Choice級牛絞肉做成的厚漢堡排，口感飽滿、肉香濃郁，加上章魚乾、干貝乾一起煮的日式炊飯，口感豐富帶點甜鹹味，搭配蔥鹽醬更提味，會讓人一口接一口。

▲喜歡漢堡肉一定要試試挽肉與日式野菇炊飯，是周一至周四限定的料理。

煙燻就好・究好豬松阪佐白蘭地蘋果醬 780元

肉控推薦來一份煙燻松阪豬排餐，這道選用究好豬的松阪部位，以蘋果木煙燻，吃起來脆富含燻香味，加上栗子南瓜泥和當季蔬菜，口味蠻平衡的。

▲旁邊搭配加白蘭地製作的蘋果醬，有微微的酒香和甜味。

辣酸豆風味碳烤羊 350元／加50元升級為羊橫膈膜

辣酸豆風味碳烤羊直接選擇升級成橫膈膜，羊肉處理得很好，沒有腥味，淋上義大利酸豆醬會有一點酸香感，加些許辣椒粉更好吃，旁邊還有山藥、茄子、高湯煨過的紅蘿蔔。

脆脆生菜蝦鬆 380元

特製蝦鬆的蝦肉口感有點像是蝦滑，軟中帶Q裡面還加了松子、荸薺和炒過的肉丁，吃起來有鹹有甜，咬下去的口感也很多層次。

▲可以配蝦餅或包在生菜裡一起吃，很適合當下酒菜。

18個月亮巧克力白蘭地生乳酪蛋糕 240元

吃飽可以來一份甜點滿足甜食胃，店家特製的18個月亮巧克力白蘭地生乳酪蛋糕很綿密，加了巧克力酒和義大利白蘭地，入口會先嚐到巧克力的苦味，甜度不高，底層餅乾酥酥的，搭配得很好。如果想慶生或送禮，也可以預訂整顆蛋糕喔！

特調飲品（無酒精）

▲不喝酒也能品飲富含層次風味的無酒精特調飲，如果有喜歡的風味想加酒，都可以另外加100元升級成調酒喔！

熱情派阿婆 260元（可另＋100元升級成調酒）

▲這杯用鳳梨、柳橙、檸檬和萊姆做成的無酒精果汁，酸勁十足、香氣很有層次，還吃得到老闆自製的鳳梨果乾。

辦桌吃老虎 260元（可另+100元升級成調酒）

▲辦桌吃老虎是芭樂、柳橙、檸檬加一點藍柑橘的組合，喝起來酸酸甜甜，芭樂的味道最突出，非常清爽！

調酒

心淚累（調酒）370元

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▲這杯是主廚的特調，裡面有楊桃和一點鹽巴，鹹鹹甜甜的，酒感很明顯，包裝也很有趣，是用袋裝，整體有點懷舊復古感。

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空間外觀

▲一樓空間、吧檯。

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▲二樓空間。

▲非常低調的小側招，要仔細看才能找到。

小酌 FEWdrink

地址：高雄市苓雅區文武三街56號

電話：07－2366656

營業時間：周日至周四 17：30－01：30／周五、周六 17：30－02：00（店休日請參考粉專公告）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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