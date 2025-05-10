鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「麵柒八拉麵」是鳳山很有人氣的拉麵店，從深夜拉麵攤升級為有冷氣、座位舒適的店面。喜歡清爽口感可以選擇招牌醬油清雞湯拉麵，雞湯加上日式醬油，湯頭甘醇帶有淡雅鹹香，搭配豬叉燒、雞叉燒與蔥花，吃起來層次分明。如果是蔥控，推薦加點一份蔥花，多了鮮甜辛香更唰嘴！

期間限定推出的「剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵」也很受歡迎，酸香微辣的湯頭溫潤順口，Q彈麵條吸附湯汁，讓人忍不住一口接一口。這裡也有供應特色小點，像是芥末章魚、三色糰子都不錯。拉麵每天限量供應，建議想吃的話可以早點去！

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空間外觀

▲內用空間很舒適，還有冷氣可以吹。

▲餐廳櫥窗裡有老闆手作的迷你模型，非常可愛，可以拍照。

▲內用提供冰水，可自取。

▲每一碗拉麵都是主廚用心料理。

用餐須知

餐點

醬油雞清湯拉麵 220元（自選：麵硬＋正常鹹）、蔥花一份＋20元

店內人氣主打的醬油清雞湯拉麵，使用雞湯為基底，加上日式醬油，湯頭清爽甘醇帶有淡雅鹹香。麵條可選擇軟硬，建議選擇偏硬更能帶出口感，搭配豬叉燒、雞叉燒與蔥花，整碗吃起來層次分明，是初訪與回訪都會想點一碗的經典好味道！

▲醬油雞清湯甘醇帶點醬香味，吃起來很爽口。

▲細麵口感Q彈有嚼勁。

▲軟嫩的雞叉燒有些許黑胡椒香氣。

▲豬叉燒扎實鮮香。

▲還能吃到軟嫩綿密的溏心蛋。

▲蔥控推薦加點一份蔥花，讓湯頭增添鮮甜辛香更好吃！

期間限定：剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵 250元

這碗是期間限定的拉麵，以剝皮辣椒與酸白菜料理，湯頭溫潤順口，甘醇中帶有微酸、微辣滋味，麵條選擇偏硬口感更Q彈，吸附湯汁越吃越涮嘴。

▲剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵還有蔬菜與海藻配料，口感清脆、層次豐富。

▲微酸微辣的湯頭甘醇好喝。

▲拉麵Q彈有嚼勁，吸附湯汁讓人一口接一口。

▲搭配豬叉燒與雞叉燒兩種風味口感，滿足肉控味蕾。

▲也有附半顆溏心蛋。

芥末章魚 100元

▲新鮮章魚加上漬物和芥末，吃起來辛辣帶有鹹香味，搭配高麗菜絲很爽口。

三色糰子 70元

▲三色糰子口感軟黏，搭配醬料甜甜的很好吃。

麵柒八

地址：高雄市鳳山區中山路78－4號

營業時間：18：00－23：00（周二公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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