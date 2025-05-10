ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！限定口味「剝皮辣椒酸白菜」酸香微辣

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「麵柒八拉麵」是鳳山很有人氣的拉麵店，從深夜拉麵攤升級為有冷氣、座位舒適的店面。喜歡清爽口感可以選擇招牌醬油清雞湯拉麵，雞湯加上日式醬油，湯頭甘醇帶有淡雅鹹香，搭配豬叉燒、雞叉燒與蔥花，吃起來層次分明。如果是蔥控，推薦加點一份蔥花，多了鮮甜辛香更唰嘴！

期間限定推出的「剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵」也很受歡迎，酸香微辣的湯頭溫潤順口，Q彈麵條吸附湯汁，讓人忍不住一口接一口。這裡也有供應特色小點，像是芥末章魚、三色糰子都不錯。拉麵每天限量供應，建議想吃的話可以早點去！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

空間外觀

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲內用空間很舒適，還有冷氣可以吹。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲餐廳櫥窗裡有老闆手作的迷你模型，非常可愛，可以拍照。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲內用提供冰水，可自取。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲每一碗拉麵都是主廚用心料理。

用餐須知

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

餐點

醬油雞清湯拉麵 220元（自選：麵硬＋正常鹹）、蔥花一份＋20元
店內人氣主打的醬油清雞湯拉麵，使用雞湯為基底，加上日式醬油，湯頭清爽甘醇帶有淡雅鹹香。麵條可選擇軟硬，建議選擇偏硬更能帶出口感，搭配豬叉燒、雞叉燒與蔥花，整碗吃起來層次分明，是初訪與回訪都會想點一碗的經典好味道！

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲醬油雞清湯甘醇帶點醬香味，吃起來很爽口。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲細麵口感Q彈有嚼勁。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲軟嫩的雞叉燒有些許黑胡椒香氣。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲豬叉燒扎實鮮香。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲還能吃到軟嫩綿密的溏心蛋。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蔥控推薦加點一份蔥花，讓湯頭增添鮮甜辛香更好吃！

期間限定：剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵 250元
這碗是期間限定的拉麵，以剝皮辣椒與酸白菜料理，湯頭溫潤順口，甘醇中帶有微酸、微辣滋味，麵條選擇偏硬口感更Q彈，吸附湯汁越吃越涮嘴。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵還有蔬菜與海藻配料，口感清脆、層次豐富。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲微酸微辣的湯頭甘醇好喝。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲拉麵Q彈有嚼勁，吸附湯汁讓人一口接一口。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲搭配豬叉燒與雞叉燒兩種風味口感，滿足肉控味蕾。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲也有附半顆溏心蛋。

芥末章魚 100元

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲新鮮章魚加上漬物和芥末，吃起來辛辣帶有鹹香味，搭配高麗菜絲很爽口。

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

三色糰子 70元

▲▼麵柒八 ラーメン(高雄)鳳山日式拉麵宵夜!攤車升級冷氣店面,限定剝皮辣椒酸白菜雞湯拉麵。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲三色糰子口感軟黏，搭配醬料甜甜的很好吃。

麵柒八

地址：高雄市鳳山區中山路78－4號
營業時間：18：00－23：00（周二公休）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►甘醇勾芡汁＋古早番茄醬組合！旗津50年溫體豬肉圓現蒸出爐超軟Q
►高雄隱密宵夜小館！法式香煎布丁燒超搶手　還有I人座位不怕尷尬
►鳳山老街隱藏版美食！30年旗魚黑輪老店　手工魚漿裹入土雞蛋現炸

關鍵字： 麵柒八拉麵 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

推薦閱讀

深夜爽嗑鱔魚意麵！大火快炒軟Q油麵飽吸鍋香氣　高雄30多年老店

深夜爽嗑鱔魚意麵！大火快炒軟Q油麵飽吸鍋香氣　高雄30多年老店

每天親赴台南載回一頭牛！涮煮胸口油脆嫩Q彈　高雄新開溫體牛鍋

每天親赴台南載回一頭牛！涮煮胸口油脆嫩Q彈　高雄新開溫體牛鍋

左營每日現擀的限量美味！蔥抓餅少油煎至薄酥　厚實韭菜盒塞滿料

左營每日現擀的限量美味！蔥抓餅少油煎至薄酥　厚實韭菜盒塞滿料

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃　炒米粉＋綜合切是經典

旗山90年老店隱身零售市場！在地人才懂吃　炒米粉＋綜合切是經典

新竹喜來登Buffet推護師節優惠

新竹喜來登Buffet推護師節優惠

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

秀100分考券「烏龍麵買一送一」

秀100分考券「烏龍麵買一送一」

手搖飲母親節優惠一次看！

手搖飲母親節優惠一次看！

台南秒殺鴨腿飯！鮮嫩多汁鋪滿飯盒

台南秒殺鴨腿飯！鮮嫩多汁鋪滿飯盒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

3飯店線上旅展「一泊三食6千元有找」

誠品生活南西「夢幻甜點店」5/16登場

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

台北必吃千層蛋糕！細膩鮮奶油極滑潤

手搖飲母親節優惠一次看！

6家手搖飲母親節優惠

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

比臉大巨無霸饅頭！藏身草屯民宅車庫

中壢隱藏版「65折」統一麵包！

熱門行程

最新新聞更多

新竹喜來登Buffet推護師節優惠

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

秀100分考券「烏龍麵買一送一」

手搖飲母親節優惠一次看！

台南秒殺鴨腿飯！鮮嫩多汁鋪滿飯盒

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

虎航單程799元、華航飛日本免萬元　5大航空優惠「最短限時4天」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366