高雄「手工墨西哥捲餅」飄香超過20年　現烤現包賣完就收工

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「阿里墨西哥捲餅」已經開了超過20年，地點就在三民區的天天新黃昏市場附近，每天11：00開賣，賣完就收工，建議可以提前打電話預訂。這裡的捲餅是老闆自己製作餅皮，現烤現包，口感軟Q有嚼勁，而且不加油，吃起來很清爽；內餡使用天然香料燉煮的咖哩餡料，像是肉桂、丁香等香料，搭配鷹嘴豆、牛肉或雞肉，香氣十足。

捲餅會包入清脆的高麗菜絲、生洋蔥，再撒上黑胡椒、特製醬料和辣粉，酸甜帶辣，非常開胃！辣度可以選擇加小辣，辣感溫和又涮嘴，想要更夠味的話，很推薦試試中辣。一般份量就很有飽足感了，想吃得更過癮，也可以選擇加大喔！

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▲左邊是加大的份量。

▲餅皮都是老闆手工製作現烤。

▲烤到表面帶點金黃更好吃。

牛肉捲餅 100元（加大＋20元）

我們特別喜歡牛肉捲餅，牛肉燉煮入味，吃得到濃郁肉香，軟嫩中帶點筋的Q彈感，搭配天然香料燉煮的咖哩餡料，有軟綿的鷹嘴豆，加入高麗菜絲、生洋蔥、特製醬料和黑胡椒，香氣豐富又有層次，推薦可以加小辣或中辣，味道更過癮！

▲每一份墨西哥捲餅都吃得到高麗菜絲、生洋蔥，加上特製醬料和黑胡椒。

▲牛肉鷹嘴豆咖哩香氣濃郁，非常美味！

雞肉捲餅 90元

雞肉口感扎實不乾柴，內餡還有馬鈴薯塊，帶著天然咖哩香氣，每一口都能吃到溫潤辛香！捲餅搭配高麗菜絲、生洋蔥等配料，再加點辣粉，吃起來酸甜微辣，非常開胃。

菜單 MENU

門市外觀

阿里墨西哥捲餅

地址：高雄市三民區明誠一路431號

電話：0956－921271

營業時間：11：00－19：00（售完即止）／周一公休

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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